Benediktbeuern erweitert Wohnmobil-Stellplatz

Immer mehr Menschen bevorzugen im Urlaub Camping. Auf diesen Trend reagiert nun auch die Gemeinde Benediktbeuern

Benediktbeuern - Die Gemeinde Benediktbeuern wird kurzfristig den Wohnmobil-Stellplatz am Alpenwarmbad erweitern. Hintergrund ist, dass man mit einer „massiven Nachfrage im Sommer“ rechnet, sagte Bürgermeister Toni Ortlieb im Gemeinderat. Schon am vergangenen Mittwoch - also noch vor den Pfingstferien - sei der Platz so voll gewesen wie sonst an schönen Hochsommertagen in den Ferien. „Ich fürchte, wir werden von Touristen überrollt.“

Deshalb sei es wichtig, die Wohnmobile in geregelte Bahnen zu lenken. Er habe mit seinem Amtskollegen in Krün gesprochen, wo die Gäste „kreuz und quer geparkt hätten“, berichtete Ortlieb. „In Krün hat man mittlerweile eine Wiese dafür frei gegeben.“

Gemeinde hofft auf kurzfristige Genehmigung

In Benediktbeuern ist derzeit Platz für 15 bis 17 Wohnmobile. Nun soll auf einer angrenzenden Fläche unterm Kiefernwald ein Stück erweitert werden. Die Idee ist nicht neu. Die Gemeinde hofft, dass es so kurzfristig baurechtlich fürs Landratsamt kein Problem ist, weil dafür eigentlich eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich sei, die aber noch nicht abgeschlossen wurde.

Die Ver- und Entsorgung mit Frischwasser sei kein Problem. Derzeit gibt es zwei Säulen mit jeweils acht Elektroanschlüssen. Um diese zu erweitern, könnte man laut Gäste-Info-Leiterin Sabine Rauscher alte Säulen wieder in Betrieb nehmen: „Die sind zwar nicht so komfortabel, aber sie funktionieren tadellos.“

Mehr Parkplätze für Schwimmbadbesucher

Ein halbhoher Bauzaunsoll das Gelände einschließen. Zudem sollen noch mehr Parkplätze für Schwimmbadbesuchergeschaffen werden, nämlich auf Höhe des Fußplatzplatzes. Die Gemeinde wird auch bei der Parkraumüberwachung aktiv. Die Räte waren sich einig, hier tätig werden zu müssen. Jetzt werden Infos eingeholt, welchem Verband man sich anschließt. müh

Lesen Sie auch:

Zwölf Stadel in Benediktbeuern aufgebrochen