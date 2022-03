In Benediktbeuern zieht ein fröhlicher Zug durchs Dorf

Von: Franziska Seliger

Teilen

Mit einer Schluckimpfung bekämpften diese beiden Maschkera das Virus. © Seliger

Geplant war ein Faschingszug durch Benediktbeuern für den Faschingsdienstag zwar nicht. Trotzdem zogen zahlreiche Maschkera durchs Dorf.

Benediktbeuern – Gegen 13.30 Uhr versammelten sich zahlreiche Maschkera am örtlichen Bahnhof, um in einem bunten, fröhlichen Zug und begleitet von lauter Musik die Bahnhofstraße hinauf bis zum Dorfplatz zu ziehen. Ganz spontan habe man sich getroffen, wusste einer der zahlreichen Zuschauer zu berichten, der am Straßenrand den Umzug verfolgte.

Sträflinge, Bären und jede Menge schillernde Fantasiegestalten

Angeführt von einigen Haberern mit rußigen Gesichtern, die ihre mächtigen Glocken schwangen, liefen da Sträflinge, Bären und jede Menge schillernde Fantasiegestalten durchs Dorf, zogen Wägelchen mit Hochprozentigem oder warfen die eine oder andere Luftschlange.

Sogar der eine oder andere Faschingswagen rollte durchs Dorf. © Seliger

Auch Prinz und Prinzessin ließen sich das Faschingstreiben nicht entgehen

Eskortiert von einigen Gardemädchen gab sich auch ein Prinzenpaar die Ehre: Zwei lustige männliche Gesellen, die sich als Prinz und Prinzessin von Benediktbeuern vorstellten, während zwei weitere Vertreter ihres Geschlechts ein Stück entfernt von den heuer etwas sonderbaren Hoheiten Traktorschläuche wie Hula-Hoop-Reifen um ihre stattlichen Bäuche kreisen ließen. Alles pandemiebedingter Speck, war die Aussage hinter dieser Kostümierung. Und weil diesen Speck noch einige andere Teilnehmer mit sich herumtrugen, versammelten sich ein paar von ihnen – gekleidet in knallenge Jogginghosen – zu spontanen Aerobic-Übungen mitten auf der Straße.

Besondere Hula-Hoop-Darbietungen gab es ebenfalls zu sehen. © Seliger

Gaben sich die Ehre: Corona-Viren samt „Schluckimpfung“

Sogar einige Corona-Viren höchstpersönlich waren anwesend – und zwar in Gestalt zweier netter Damen, die die Pandemie mittels einer ganz besonderen „Schluckimpfung“ zu kurieren versuchten.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.