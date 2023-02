Benediktbeuern: Grundsätzliches Ja zu Balkonkraftwerken

Von: Franziska Seliger

Bürgersolaranlagen sind in Benediktbeuern in den meisten Bereichen zugelassen. © Gronau

Balkonkraftwerke werden immer beliebter - und haben zuletzt für Kontroversen gesorgt. In Benediktbeuern hat der Gemeinderat nun klare Regeln dafür aufgestellt.

Benediktbeuern – Wer sich ein Balkonkraftwerk zur Stromerzeugung zulegen möchte, wird das in Benediktbeuern künftig grundsätzlich tun können. Zumindest dann, wenn der Mieter oder Hausbesitzer im Gemeindebereich des sogenannten „Restorts“ lebt, also – grob gesagt – außerhalb des historischen Ortskerns rund um die Dorfstraße.

Balkonkraftwerke in Benediktbeuern: Regeln für „Restort“ und „Altort“

Nachdem der Bauausschuss in seiner Sitzung im Januar beschlossen hatte, die beiden Ortsgestaltungssatzungen für den „Altort“ sowie den „Restort“ hinsichtlich der Zulässigkeit von Photovoltaik- und Solaranlagen auf Hausdächern, Wintergärten oder eben Balkonen überarbeiten zu lassen, präsentierte Bürgermeister Anton Ortlieb in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch (15. Februar) nun einen entsprechenden Vorschlag der Verwaltung.

Für den Bereich „Restort“ sieht dieser Entwurf unter anderem vor, dass Photovoltaik- und Solaranlagen auf Dachflächen aufliegen und eine rechteckige, geschlossene Einheit bilden müssen. „Aufständern ist unzulässig“, sagte Ortlieb. Auch das Dach eines Wintergartens oder eine Terrassen-Überdachung sollen künftig aus PV-Modulen bestehen können.

„Altort“ in Benediktbeuern gilt als sensibler Bereich

An Balkongeländern und Fassaden sollen laut Entwurf pro Wohneinheit bis zu zwei Module von PV- oder Solaranlagen angebracht werden dürfen. Aufständerungen sollen nicht erlaubt sein. Watt-Zahlen habe man absichtlich nicht in dem Satzungsentwurf festgeschrieben, da sich hier aufgrund des Fortschreitens der Technologie in kürzester Zeit viel ändern könne, erklärte der Bürgermeister.

Strenger sind dagegen die vorgeschlagenen Regelungen für den „Altort“. Dieser Kernbereich des Klosterortes sei wegen seiner alten Bausubstanz „ein sensibler Bereich“, begründete Ortlieb. Auch dort müssen Photovoltaik- und Solaranlagen auf Dachflächen aufliegen und eine rechteckige, geschlossene Einheit bilden. Aufständern soll ebenfalls unzulässig sein.

An Balkongeländern und Fassaden sollen PV- und Solaranlagen zwar grundsätzlich auch angebracht werden dürfen. Das gilt allerdings unter der Vorgabe, dass die Module von den öffentlichen Verkehrsflächen aus – also für Passanten auf der Dorfstraße – nicht zu sehen sind. Ein Aufständern der Anlagen ist hier ebenfalls nicht erlaubt. Ebenso wenig eine Eindeckung von Wintergärten und Co. mit Solar-Modulen, so Ortlieb.

In Sachen Balkonkraftwerke „ein gutes Zeichen gesetzt“

Sollten Anwohner im Bereich „Altort“ aber eine Anlage errichten wollen, die den neuen Vorgaben nicht entspricht, könnten sie bei der Gemeinde einen Antrag auf Abweichung von der Ortsgestaltungssatzung stellen, betonte Rathauschef Ortlieb. Je nach Einzelfall werde diese Abweichung dann möglicherweise auch erteilt. Einstimmig stimmten die Gemeinderatsmitglieder dem Satzungsentwurf zu.

Dass Benediktbeuern damit in seinen beiden Ortsgestaltungssatzungen nun klarere Regeln für PV-Anlagen und Co. erlassen hat – wie vom Bauamt kürzlich gefordert – und man die Vorgaben für die Errichtung solcher Anlagen im Bereich „Restort“ „klarer und leichter gefasst hat“, damit „haben wir ein gutes Zeichen gesetzt“, bilanzierte Ortlieb.

