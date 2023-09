„Ein schreckliches Bild“: Benediktbeuern will zerstörte Dächer bis Ende Oktober „winterfest“ bekommen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Beinahe jedes Dach in Benediktbeuern hat bei dem Hagel-Unwetter schweren Schaden genommen. © mk

Bezirkstagspräsident Mederer besucht hat das vom Hagel-Unwetter betroffene Kloster Benediktbeuern besucht. Im Dorf werden dringend Handwerker gesucht.

Benediktbeuern – Betreuung von Gästen, Seminarbetrieb, Arbeiten in der Natur. So hatte sich Katharina (18) ihren Bundesfreiwilligendienst im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) im Kloster Benediktbeuern vorgestellt. Am 16. August trat sie ihren Dienst an, zehn Tage später wurde alles anders.

Katharina saß gerade in ihrem Zimmer, als die Scheiben des Fensters splitterten. „Das war schon ein Schock“, sagt die 18-Jährige. Nicht einmal zehn Minuten dauerte der Hagelschlag, der an jenem Tag Benediktbeuern, Teile von Bichl, Kochel und des Isarwinkels verwüstete. 2600 Gebäudeschäden zählte die Feuerwehr später.

Bezirkstagspräsident Mederer besucht Kloster Benediktbeuern

Die massivste Zerstörung gibt es in Benediktbeuern, eigentlich steht dort kein Haus, das unbeschädigt geblieben ist. Vergangene Woche machte sich Ministerpräsident Markus Söder ein Bild, am Dienstag begutachtete Bezirkstagspräsident Josef Mederer die Schäden am Kloster. „Es ist ein schreckliches Bild, wenn man hierherfährt“, sagte Mederer. Er wolle ein Zeichen der Solidarität durch seinen Besuch setzen.

Machte sich ein Bild von den Schäden am Kloster: Bezirkstagspräsident Josef Mederer (3. v. li.) mit (v. li.): Alexander Karl Wandinger vom Zentrum für Trachtengewand, Benedikt Hartmann vom ZUK, Kloster-Einrichtungsleiter Franz Wasensteiner, Bezirksheimatpflegerin Astrid Pellengahr und Kloster-Direktor Pater Heinz Menz. © mk

Der Bezirk selbst ist Mieter im Maierhof. Dort ist unter anderem das Zentrum für Trachtengewand untergebracht. Die Räume sind feucht, eine Fensterfront ist komplett zerstört. 20 000 historische Textilien lagern dort normalerweise, die ältesten stammen aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, berichtet Bezirksheimatpflegerin Astrid Pellengahr. Glücklicherweise habe man alles sehr schnell ins Freilichtmuseum auf der Glentleiten auslagern können (wir berichteten).

Alle haben geholfen, ergänzt Alexander Karl Wandinger, Leiter des Zentrums. Kollegen aus anderen Bezirkseinrichtungen seien gekommen, „einer hat unsere Fenster abgedichtet. Ich habe unfassbar tolle Kollegen, die hier Hand angelegt haben“, sagt Wandinger. Als das Unwetter losbrach, habe gerade ein Seminar für Federkielstickerei stattgefunden. „Dann sind den Teilnehmern die Scheiben um die Ohren geflogen.“ Dass bis auf zwei Schnittwunden niemandem etwas passiert sei, „ist ein Wunder“, sagt Wandinger.

Bildungsangebote könnten nur noch draußen stattfinden

Das ist so oder so ähnlich an diesem Vormittag immer wieder zu hören, wenn beispielsweise Benedikt Hartmann, Geschäftsführer des ZUK, dessen Heimat auch der Maierhof ist, von dem Unwetter erzählt. „Wir hatten das Haus voll mit Gästen. Die Leute hatten Panik, als der Hagel durch die Fenster geschossen ist.“ Wann wieder ein Beherbergungsbetrieb möglich sein wird, ist völlig offen. Viele Dächer des Maierhofs sind mit Planen bedeckt, zahllose Fenster mit Holzplatten abgedichtet.

„Im Westtrakt ist nur noch das Erdgeschoss intakt“, sagt Hartmann. „Erster und zweiter Stock sind eigentlich nicht zu retten.“ Entkernen, neu aufbauen – das sei der Weg. Weil im Westtrakt aber auch die Fluchtwege der anderen Gebäudeteile münden, können auch diese nicht genutzt werden. „Die Zimmer für die Schulklassen sind komplett verloren“, sagt Hartmann. Bildungsangebote könnten nur noch draußen stattfinden – oder in Zusammenarbeit mit dem Aktionszentrum und der Jugendherberge. „Wir rücken auf dem Gelände noch enger zusammen“, sagt Hartmann.

Ob Kloster oder Dorf: In Benediktbeuern gibt es kaum ein Gebäude, das das Hagel-Unwetter unbeschadet überstanden hat. © mk

An vielen Stellen im Maierhof liegen immer noch zertrümmerte Dachziegel auf dem Boden. Nach wie vor ist der Hof wie das gesamte Klostergelände gesperrt. „Am Donnerstag ist ein Kamin heruntergefallen“, sagt Hartmann und deutet auf einen Schutthaufen. „Ganz knapp neben der Firma, die dort gearbeitet hat.“ Auch hier sei glücklicherweise keinem was passiert.

Es gibt aber auch Schönes in der Katastrophe – beispielsweise das Engagement der jungen Freiwilligen. „Was die wegarbeiten, was die schuften – das nötigt mir höchsten Respekt ab“, sagt Hartmann. Für die Psyche sei das Erlebte nicht ohne, ergänzt er. Hier helfe die Gemeinschaft, sagt Katharina. Das Zusammensitzen am Abend, das miteinander Reden.

„Wir wollen helfen, auch wenn wir erst kurz hier sind“

Sie und weitere Freiwillige packen auch an diesem Vormittag mit an. Zu tun gibt es genug: Zertrümmerte Ziegel wegräumen, Bäume im Moor aufarbeiten – „natürlich sind das andere Aufgaben als ursprünglich geplant, und vor zwei Wochen habe ich nicht gedacht, dass ich hier Ziegel schleppen muss“, sagt Hannah (18). „Aber wir wollen helfen“, ergänzt Katharina. „Auch wenn wir erst kurz hier sind, ist das unser Zuhause geworden, und wir wollen Teil davon sein, es wieder herzustellen.“ Und letztlich gebe es jeden Tag etwas zu lachen, etwas Schönes – und sei es nur, beim Arbeiten Musik zu hören.

Viele junge Erwachsene, die gerade ihren Freiwilligendienst – unter anderem im Zentrum für Umwelt und Kultur – angetreten haben, packen bei den Aufräumarbeiten mit an. Aus ihrer Unterkunft im Westtrakt des Maierhofs mussten sie nach dem Hagel-Unwetter vom 26. August evakuiert werden. © mk

Einen Abstecher macht Mederer in den Arkadenhof. „Alles auf der Westseite ist zerstört“, sagt Kloster-Einrichtungsleiter Franz Wasensteiner. Nur zwei Fenster der Basilika haben auf dieser Seite überlebt. „Daneben sind Büros von Mitarbeitern, die an dem Samstag glücklicherweise nicht besetzt waren. Da haben Scherben der Fenster in den PCs gesteckt.“

Viele Dächer sind mit Planen abgedeckt, an anderen wird gearbeitet. Man habe sich bemüht, Betriebe zu finden, die von etwas weiter weg sind, um zu verhindern, dass die Hausbesitzer im Dorf, die genauso vom Unwetter betroffen sind, keine Handwerker mehr finden. „Die Firmen bei uns werden ja über Monate hier sein“, sagt Wasensteiner.

Untergebracht sind die Arbeiter in der Jugendherberge, die glimpflich davon gekommen ist. „Wir bieten auch an, dass Handwerker aus dem Dorf hier wohnen und essen können“, sagt Wasensteiner.

Nach Hagel-Unwetter: Benediktbeuern braucht dringend Handwerker

Und Handwerker braucht Benediktbeuern tatsächlich dringend. „Ziel muss es sein, möglichst viele Dächer vor Ende Oktober winterfest zu bekommen“, sagt Ortlieb. „Notdächer reichen dafür nicht.“ An zahlreichen Häusern im Dorf wird schon gearbeitet, auch in der Schule sind die neuen Fenster bereits eingesetzt, am Mittwoch wird verfugt. Der Rathauschef weiß aber auch von einigen Hausbesitzern, die irgendwie resigniert haben.

Die, ob der Fülle der Aufgaben, die zu erledigen sind, um das eigene Heim zu retten, einfach nicht mehr können. Die Gemeinde möchte helfen, hat auf der Homepage (www.benediktbeuern.de) eine Handwerkerliste zusammengestellt. Weitere Firmen werden händeringend gesucht. Ortlieb hat den Aufruf weit gestreut, hat sich an die Regionen Rosenheim, Traunstein oder auch Tirol gewandt. Zimmerer und Dachdecker, die Kapazitäten frei haben, melden sich via Mail an info@benediktbeuern.de. Denn wenn viele mit anpacken, „dann werden wir das schon hinbringen“, hofft Ortlieb. (va)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.