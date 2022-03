Benediktbeuern: Maschkera veranstalten Flohmarkt für Flüchtlinge

Von: Felicitas Bogner

Am Faschingsdienstag 2020 entstand dieses Bild beim Faschingszug in Benediktbeuern. Es war der letzte große Zug vor Ausbruch der Pandemie. Das Team der Garde engagiert sich jetzt für Flüchtlinge aus der Ukraine. © Pröhl / Archiv

Die Beira Maschkera will Spenden für die Opfer des Ukraine-Kriegs sammeln. Dazu veranstalten sie mit der Hilfe einiger ortsansässiger Vereine und der Gemeinde einen Flohmarkt.

Benediktbeuern – Normalerweise sind sie dafür bekannt, gute Stimmung beim bunten Faschingstreiben zu verbreiten. Jetzt wollen die Beira Maschkera aber nicht zur Bespaßung ihre Kräfte vereinen, sondern um Spenden für die Flüchtlingshilfe der Caritas zu sammeln. Daher plant das Organisationsteam der Beira Garde einen Flohmarkt, um den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zu helfen.

„Es ist wichtig, dass so viele Menschen wie möglich etwas machen, und auch wir aus Benediktbeuern wollen so unseren Teil dazu beitragen“, sagt Jana Krönauer. Zweite Jugendleiterin der Beira Maschkera, auf Nachfrage unserer Zeitung. Ursprünglich sei die Idee ihren Vereinskolleginnen Anita Suttner und Christiane Irmler gekommen. „Wir waren alle begeistert und haben sofort sämtliche ortsansässige Vereine um Unterstützung gebeten“, berichtet Krönauer. Bisher hätten sich zwar noch nicht alle zurückgemeldet. Doch die jungen Frauen sind optimistisch. „Auf alle Fälle haben wir schon mal den Frauenbund Benediktbeuern, die Bergwacht Benediktbeuern und die örtliche Freiwillige Feuerwehr mit an Bord. Die Gemeinde unterstützt uns mit Wasser- und Stromversorgung und indem wir den Flohmarkt im Gemeindepark veranstalten dürfen“, berichtet die 24-jährige Schlehdorferin.

Flohmarkt für Flüchtlinge: Frauenbund, Feuerwehr und Bergwacht packen mit an

Stattfinden soll der Spendenflohmarkt am Sonntag, 3. April. „Bei Starkregen oder Sturm würden wir alles um eine Woche verschieben, auf den 10. April“, erklärt Krönauer. Die Standgebühr beträgt 20 Euro und wird gespendet. Ob und wie viel die jeweiligen Verkäufer aus ihren Flohmarkteinnahmen zusätzlich spenden möchten, sei jedem selbst überlassen, gibt der Verein in einer Mitteilung bekannt. Was die Standmieter auf dem Flohmarkt verkaufen wollen, würde ebenfalls offengelassen. „Da machen wir keine Einschränkungen. Von Kleidung über Accessoires, Spielzeug oder andere Kinderartikel ist alles denkbar“, meint Krönauer.

Erlös geht an Cartitas Flüchtlingshilfe

Überdies werden die Vereine Speisen und Getränke verkaufen und den Erlös ebenfalls spenden. Beispielsweise wird die Beira Garde Kuchen verkaufen und der Frauenbund Osterbasteleien und Likör, das stehe bereits fest. Um eine ansprechende Veranstaltung für die ganze Familie auf die Beine zu stellen, werde die „Ministrantenmusi“ für die musikalische Unterhaltung sorgen. Zusätzlich bieten die Mädchen der Teeniegarde für die kleinen Marktbesucher Kinderschminken an. Die Bergwacht stellt eine Kletterwand auf. Auch die Einnahmen aus den jeweils dafür fälligen kleinen Unkostenbeiträgen werden in die Spenden für die Caritas fließen.

Weitere Infos

Wer einen Stand auf dem Flohmarkt mieten möchte, kann sich bis Montag, 28. März, per E-Mail an info@beira-fasching.de dafür anmelden. Der Flohmarkt findet am Sonntag, 3. April, von 10 bis 16 Uhr im Gemeindepark in Benediktbeuern statt. Stände können am selben Tag ab 8 Uhr aufgebaut werden.

