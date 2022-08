Maximiliansweg an der Benediktenwand: „Ohne entsprechendes Können nicht zu verantworten“

Durch die grasige Wandeinbuchtung im rechten Bildteil führt – mit Ausgangspunkt etwas links der Bildmitte – der Maximiliansweg diagonal nach rechts oben in Richtung auf einen Grateinschnitt hinauf. Unterhalb des Gipfelrückens überwindet er eine steile Felsstufe und führt dann auf einem grasigen Band wieder nach links in Richtung Gipfelkreuz. © Bannier

Der Maximiliansweg an der Benediktenwand ist eine anspruchsvolle und gefährliche Bergtour. Immer wieder passieren hier schreckliche Unfälle.

Benediktbeuern – Manche Gipfelanstiege sind besonders gefährlich, weil sie unterschätzt werden. Die Höfats im Allgäu ist so ein Berg, dem seit jeher ein Nimbus als „Menschenfresser“ anhaftet. Auch die „leichteste Nordwandführe“ an der Benediktenwand, der sogenannte „Maximiliansweg“ (nicht zu verwechseln mit dem Fernwanderweg von Lindau nach Berchtesgaden) ist so ein Kandidat. Mit grausiger Regelmäßigkeit sind dort Bergsteiger in den Tod gestürzt (wir berichteten). Dabei wurde immer wieder beschrieben, wie gefährlich der Weg ist.

Eine offizielle Statistik gibt es nicht, auch nicht bei der Bergwacht. Zahlreiche, teils neuere, teils uralte Gedenktafeln pflastern den Aufstieg. 50 Tote am Maximiliansweg dürften noch eine eher vorsichtige Schätzung sein. Dazu zählte in den 1980er-Jahren auch der Leiter der Mittwochswanderer beim Tölzer Alpenverein.

Maximiliansweg: Viele Gedenktafeln

Zuletzt häuften sich die Einsätze am „Maxe“ – wohl seitdem eine Outdoor-App den Weg für „normale“ Bergwanderer ins Gespräch gebracht hatte. Jedenfalls gab es ab Mitte Juli binnen weniger Tage drei schwere Zwischenfälle. Die Bilanz: eine Tote, ein Schwerverletzter und eine gerade noch glimpflich ausgegangene Hubschrauber-Rettung. Durch die grasdurchsetzte Wandeinbuchtung zwischen der „Gipfelfalllinie“ (Schwierigkeitsgrad 5+) zur Linken und der bugförmig vorspringenden „Rippe“ (3 bis 4) rechter Hand schlängelt sich der „Maximiliansweg“ teilweise gut ausgetreten, dann wieder undeutlich hinauf und wird nach oben hin steiler und schwieriger.

Erstmals beschrieben wurde der Anstieg in dem 1910 erschienenen Kletterführer von Walter Schmidkunz (zwei Jahre nach Eröffnung der Tutzinger Hütte). Schmidkunz bewertet die Route als „schwierig und exponiert“, spricht von „ausgetretenen Steigspuren“ und von Gedenktafeln. In einer Wandskizze stellt Schmidkunz eine westliche Umgehungsmöglichkeit der schwierigen Schlüsselstelle dar, ohne allerdings im Text auf sie einzugehen.

Gemalt und als Postkarte vertrieben hat eine Darstellung der Wand der berühmte britische Bergsteiger und Alpenmaler Eduard Theodore Compton (1849 bis 1921), der als junger Mann nach München gekommen ist und die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat: Mit den Augen eines Alpinisten hat „E.T.“ Compton dabei topografisch naturgetreu die entscheidenden Schlüsselstellen des Maximiliansweges herausgearbeitet.

Falsche Bewertung in Kletterführer

Jahrzehntelang war danach der im Rother-Verlag erschienene Kletterführer von Helmuth Zebhauser das Standardwerk. Zebhausers Bewertung der Route: „Schwierigkeitsgrad 2 (eine Stelle), überwiegend 1. Stark abgegriffen, bei Nässe abzuraten.“ Diese Bewertung war vielleicht ein Teil des Problems, denn Grad 2 ist falsch, worüber sich erfahrene Bergsteiger und Bergretter einig sind: Die von unzähligen Begehungen und vom Angstschweiß der Begeher glatt polierte, griffarme und abdrängende Schlüsselstelle erfordert einige schwere Züge und ist mindestens Grad 3. Nur gute Kletterer mit Sicherheitsreserven dürfen es wagen, diese Stelle frei – also ungesichert – zu klettern. Das gilt erst recht in Abstiegsrichtung. Es ist auch möglich, falls man die Techniken beherrscht, diese Stelle als Seilschaft mit den vorhandenen Bohrhaken abzusichern oder sie auch abzuseilen. „Für Bergwanderer ohne entsprechendes Können ist die Stelle zu schwer und nicht zu verantworten“, stellt der Benediktbeurer Bergwacht-Bereitschaftsleiter Manuel Guglhör klar.

Maximiliansweg: schwierig und exponiert

Der „Panico“-Spezialführer für Kletterer von 2014 bewertet den Maximiliansweg mit 3- und nennt ihn auch einen „schnellen Abstieg“, der allerdings „nicht leicht zu finden“ sei. Dem wohnt eine gefährliche Verlockung inne, die vielleicht nur deshalb ohne Folgen blieb, weil den Panico-Führer nur Leute in die Hand nehmen, die das alpinistische Handwerk beherrschen.

Weiterhin findet sich im Netz aus dem gleichen Jahr auch noch eine recht brauchbare bebilderte Beschreibung von „roBerge“. Sie zeigt zutreffend eine deutlich leichtere westliche Umgehungsmöglichkeit der Schlüsselstelle durch eine Rinne und eine fallende Querung zurück. Von dieser Variante rät Bereitschaftsleiter Manuel Guglhör allerdings auch ab, weil sie mittlerweile ziemlich mit Latschen zugewachsen sei. (Rainer Bannier)

