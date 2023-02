Natur erkunden liegt im Trend: ZUK stellt Programm vor

Von: Christiane Mühlbauer

Präsentierten das neue ZUK-Programm: (v. li.) Teresa Schröferl (Marketing), Martin Malkmus (Bildungsreferent), Benedikt Hartmann (Leiter), Doris Linke (pädagogische Leiterin), Teresa Huckle (Volontärin), Steffi Schulze (Sekretariat), Angelika Kettner (Volontärin) sowie Martin Blösl und Luca Putzirer (Bildungsreferenten). © pröhl

Das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) stellte am Donnerstag sein neues Programm vor. Die Nachfrage ist groß.

Benediktbeuern – Es ist wieder ein dickes Heft geworden: Rund 60 Veranstaltungen, von denen einige mehrfach stattfinden, umfasst das Bildungsprogramm des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) am Kloster Benediktbeuern in diesem Jahr. Am Donnerstag wurde es der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Nachfrage nach Bildungsveranstaltungen aus den Bereichen Umwelt und Naturschutz sei groß, sagte ZUK-Leiter Benedikt Hartmann. Zahlen zu 2022 seien noch in der Auswertung. Aufgrund der Resonanz wolle man aber im Bereich Bildung weiter wachsen, in diesem Jahr soll es zwei neue Mitarbeiter geben. Erfolgreich entwickelt habe sich unter anderem das Projekt „Draußenschule“. Mittlerweile sind 18 Klassen aus der ganzen Region dabei.

Mit dem neuen Programm will das ZUK vor allem den Diskurs zwischen den Generationen stärken. Oft sei zu beobachten, dass sich Jung und Alt gegenseitig die Schuld am Klimawandel zuschieben würden. „Das ist Quatsch“, sagte Hartmann. Man trage gemeinsam Verantwortung für diese Welt, und nicht zuletzt brauchten die Jüngeren auch die Erfahrungen von Älteren.

Neu im Angebot: „Blühbotschafter“ werden

Das Jahresprogramm gliedert sich in verschiedene Bereiche, beispielsweise „Nachhaltig leben und engagieren“, „Naturschutz“ oder „Kultur und Geschichte“. Es gibt auch wieder spirituelle Angebote sowie berufliche Fortbildungen und Tagungen. Einige kleine Veranstaltungsreihen kennen Besucher schon aus vergangenen Jahren. Gut angenommen wurde zum Beispiel die Gesprächsrunde „gemeinsam klimagerecht handeln und gut leben“. In dieser Runde diskutieren die Teilnehmer über persönlichen Konsum, Freizeitverhalten, Mobilität und Wohnen mit Bildungsreferent Martin Blösl über ihre Erfahrungen und Neuerungen. Besonderer Gast ist heuer Anton Maier aus Benediktbeuern, vielen Bürgern bekannt vom „Arbeitskreis Energie“ im Klosterdorf.

Neuerdings kann man sich im ZUK zum „Blühbotschafter“ ausbilden lassen. Ziel des Lehrgangs ist es, selbst Projekte zum Insektenschutz und Artenerhalt in seinem persönlichen Umfeld anzustoßen, umzusetzen und zu begleiten, beispielsweise in der Schule, in der Kommune oder auf einem Firmengelände. Das notwendige Fachwissen erhält man an fünf Samstagen im Sommer. Dabei werden vorbildliche Kommunen, Privatflächen und extensiv bewirtschaftete landwirtschaftliche Flächen besucht.

Das Programm für Kinder ist weiterhin umfangreich. Angeboten werden wieder die beliebten Beobachtungsprogramme. Neu sind seit 2022 zwei offene Gruppen von „ZUK Naturdetektiven“, die sich an unterschiedlichen Freitagen nachmittags treffen. Willkommen sind Kinder zwischen 7 und 12 Jahren. Sie erkunden das Klosterland mit seinen Pflanzen und Tieren. Neue Kinder sind jederzeit willkommen.

Veranstaltungen bleiben vielfach auf Spendenbasis

Auch der beliebte „Natursommer im Loisachtal“ wird in Zusammenarbeit mit den Gemeinden fortgesetzt. Neu ist heuer eine Exkursion mit Wiesenbrüter-Beratern sowie Erläuterungen zum Aufbau eines Permakultur-Gartens. Als Beispiel dient jener am Haus des Gastes in Bad Heilbrunn. Wie es früher im Moor aussah, darüber informiert eine historische Klosterlandführung mit Pater Karl Geißinger im Juni. Der Salesianer bietet auch weiterhin die beliebten Carmina-Burana-Gesprächsabende an.

Das Kloster will auch weiterhin ein Ort für die Jugend bleiben. Wie junge Leute nachhaltige Ideen ausprobieren und umsetzen können, ist Thema einer großen Jugendkonferenz, die vom 24. bis 26. Mai stattfindet. Es ist die dritte ihrer Art. Sie findet in Kooperation mit der Hochschule statt. Viele Veranstaltungen finden übrigens nach wie vor auf Spendenbasis statt. Das wolle man so fortführen, um allen gesellschaftlichen Gruppen die Teilhabe zu ermöglichen, so Hartmann.

Weitere Informationen

Das ganze Programm steht online auf www.zuk-bb.de. Die Broschüre gibt es im Kloster, in Kürze bei der Gemeinde und an verschiedenen Schulen.

