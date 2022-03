Fliegend Deutsch lernen

Von: Christiane Mühlbauer

Okeshduth Soowambar (36) aus Mauritius ist mit der Muttersprache Kreolisch aufgewachsen. Im Loisachtal hat er die Leidenschaft für den Segelflugsport entdeckt. © privat

Der Segelflugbetrieb in Benediktbeuern wird erst im Frühjahr wieder starten. Die vier Flugschüler lernen derzeit Theorie. Unter ihnen ist heuer auch ein besonderer: Der IT-Experte Okeshduth Soowambar aus Mauritius lernt nicht nur das Fliegen, sondern auch Deutsch.

Benediktbeuern/Penzberg – Okeshduth Soowambar, genannt „Vicky“, muss schmunzeln, wenn er ans Jahr 2019 zurückdenkt. Der IT-Experte aus Mauritius, damals seit Kurzem in Penzberg lebend, war im Moos Richtung Benediktbeuern unterwegs, als er Segelflieger ihre Kreise ziehen sah. „Das hat mich total fasziniert“, sagt er. Er sei gleich „drei, vier Stunden sitzen geblieben“, um den Flugzeugen zuzuschauen. Zufällig kannte er schon ein Vereinsmitglied über das gemeinsame Volleyballspielen. „Er hat mich dann eingeladen, einfach mal am Flugplatz vorbeizukommen.“

„Fliegen ist für mich die absolute Freiheit“

Seit April vergangenen Jahres ist der 36-Jährige nun Flugschüler in Benediktbeuern. In seiner Heimat Mauritius, ein Inselstaat östlich von Madagaskar, gebe es nur Wassersport, berichtet Soowambar. „Aber das Fliegen hat mich schon immer begeistert. Es ist für mich die absolute Freiheit“, sagt der angehende Pilot.

Segelfliegen motiviere, noch schneller Deutsch zu lernen

Soowambars Muttersprache ist Kreolisch. In der Schule war der Unterricht in Englisch, Französisch und Indisch Pflicht. Nach dem Abitur studierte Soowambar in Indien und China sowie per Fernstudium in den USA. Seit drei Jahren lebt er in Penzberg und arbeitet als Informatiker und Verwaltungsleiter in einer Firma in Penzberg. Das Segelfliegen sei für ihn auch eine große Motivation, „noch schneller Deutsch zu lernen“, sagt er lächelnd.

Einen Flugschüler zu haben, dessen Muttersprache nicht Deutsch sei, sei auch für den Verein Neuland gewesen, berichtet Vorstand Johannes Masur. Die Segelfluggruppe, die 2023 50-jähriges Bestehen feiert, hat derzeit knapp 30 aktive Mitglieder, zahlreiche Fördermitglieder und vier Flugschüler. „Die Ausbildung liegt uns am Herzen“, sagt Masur. Das gelte nicht nur für Jugendliche, sondern für jeden, der sich für den Flugsport interessiere.

Meteorologie, Navigationskunde und Luftrecht stehen auf dem Stundenplan

Für die Ausbildung kann man – wie auch später – die Flugzeuge des Vereins nutzen, das sind drei Doppel- und drei Einsitzer. Einen Flugschein zu machen, sei in etwa so teuer wie der Autoführerschein, sagt Masur. Und in der Ausübung später sei das Hobby „nicht teurer als Skifahren“.

Zuvor muss aber sehr, sehr viel gelernt werden: Meteorologie, Navigationskunde und Luftrecht, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Theorie-Schulungen finden zusammen mit den umliegenden Vereinen in Königsdorf und Ohlstadt statt. Zudem muss man eine Flugtauglichkeitsuntersuchung bestehen und natürlich die Maschine bis ins kleinste Detail kennen. Die ehrenamtlichen Fluglehrer erklären buchstäblich jede Schraube.

Okeshduth Soowambar will in diesem Sommer die Prüfung schaffen

Für Soowambar taten sie das manchmal auf Englisch. Der 36-Jährige lernte rasch. „Ich lerne dadurch sehr schnell sehr viel“, freut sich der Mauritier. Seine Vereinskameraden bezeichnet er als „eine super Truppe“. Franz Wiedemann, der im Verein die Pressearbeit macht, erzählt von schönen gemeinsamen Abenden am Lagerfeuer in jüngster Zeit. „Meine kleine Tochter schwärmt mittlerweile von Mauritius“, sagt er lächelnd.

In der Benediktbeurer Segelfluggruppe gebe es „Genussflieger, Leistungsflieger und Kunstflieger“, sagt Vorstand Johannes Masur. „Jeder findet seine Nische.“ Okeshduth Soowambar ist sich noch nicht ganz sicher, wo er später dabei sein wird. In diesem Sommer will er jedenfalls die Prüfung schaffen. Seine Familie auf der Insel sei „sehr stolz“ auf ihn: „Sie wissen, dass ich ein bisschen verrückt bin“, sagt er lachend.

