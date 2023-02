Benediktbeuern plant eine Bürgermedaille

Von: Franziska Seliger

Die Gemeinde Benediktbeuern will eine Bürgermedaille einführen. © arp

Benediktbeuern möchte eine Bürgermedaille für verdiente Ehrenamtliche ins Leben rufen. Zur Bewertung der Kandidaten ist ein Punktesystem im Gespräch. Heuer könnte die erste Ehrung stattfinden.

Benediktbeuern – Er hatte sich vorab schon Gedanken gemacht und bei anderen Kommunen recherchiert. In der jüngsten Gemeinderatssitzung legte Rathaus-Geschäftsleiter Michael Herrmann den Räten nun erste Ideen für eine künftige Bürgermedaille sowohl in Silber als auch in Gold vor und präsentierte einen möglichen Kriterienkatalog für deren Verleihung. Wie Herrmann auf Nachfrage erläuterte, hatten die Gemeinderäte Hanns-Frank Seller (CSU) und Rudi Mühlhans (FBM) die Idee dazu. Bisher gebe es diese Form der Auszeichnung noch nicht im Klosterdorf. Da man aber gesamtgesellschaftlich in den vergangenen Jahren immer mehr feststelle, „wie wichtig das Ehrenamt ist“, es aber immer weniger Menschen werden, die bereit seien, sich zu engagieren, wolle sich die Gemeinde Benediktbeuern bei ihren Ehrenamtlichen für deren Einsatz „erkenntlich zeigen“. Denn im Klosterdorf gebe es noch viele Bürger, die sich freiwillig engagierten.

Bürgermedaille in silber und gold

Laut Herrmanns Entwurf soll die Bürgermedaille in Silber oder Gold an Bürger verliehen werden, „die sich durch ihren Einsatz für die Allgemeinheit verdient gemacht haben“, wie es in dem Vorschlag heißt. In Frage kommen sollen dabei sowohl ehrenamtlich engagierte Menschen als auch Bürger, die sich im sportlichen oder sozialen Bereich hervorgetan haben. Auch Menschen, die sich in einem Verein, bei einer kirchlichen Organisation oder im Umwelt- oder Kulturbereich engagieren, kämen für die Auszeichnung in Frage.

Diskussion über Punktesystem

Ausgewählt werden sollen die potenziellen Preisträger mit Hilfe eines genau festgelegten Punktesystems, erläuterte Herrmann. „Das wäre das Gerechteste“, so der Geschäftsleiter, der aber auch betonte, eine derartige Ehrung müsse etwas ganz Besonderes sein, und dürfe „nicht inflationär vergeben“ werden. „Wer eine solche Medaille trägt, kann dann auch stolz darauf sein.“ Ein Zweiter Bürgermeister, ein Vereinsvorsitzender oder Feuerwehr-Kommandant etwa bekämen pro Jahr vier Punkte für ihr Engagement angerechnet. Ein Jugendleiter oder Jugendtrainer drei Punkte pro Jahr. Bei 150 Punkten soll es die silberne, bei 200 Punkten die goldene Bürgermedaille geben.

Der langjährige Benediktbeurer Leonhardi-Lader Helmut Waxenberger sei bereits damit beauftragt worden, Entwürfe für entsprechende Medaillen anzufertigen. Auch darüber, in welchem Rahmen die Verleihung der Bürgermedaille vorgenommen werden könnte, hat sich Herrmann bereits Gedanken gemacht. Demnach könnte die Ehrung jährlich im Rahmen eines Empfanges oder bei gemeindlichen Veranstaltungen stattfinden. In jedem Fall solle die Auszeichnung „in würdiger und geeigneter Form“ erfolgen. Vornehmen soll sie der Bürgermeister.

Keine eindeutige Regelung bei Todesfall

In seinem Entwurf schlägt Herrmann auch klare Regelungen vor, wie im Todesfall mit solch ausgezeichneten Bürgern, mit ehemaligen Bürgermeistern oder langjährigen Gemeinde-Mitarbeitern verfahren werden könnte. So könnte etwa in der Zeitung ein Nachruf veröffentlicht und am Grab des Verstorbenen ein Kranz niedergelegt werden. Das werde zwar bereits jetzt praktiziert, so Herrmann. Eine eindeutige Regelung gebe es bisher aber keine.

Auf die Frage von Hans-Otto Pielmeier (CSU) erläuterte Bürgermeister Anton Ortlieb, Vereine und Co. könnten potenzielle Kandidaten für die Bürgermedaille vorschlagen. Der Gemeinderat würde dann über den Vorschlag beraten. „Wir sind auf den Zuruf der Vereine angewiesen“, betonte Ortlieb. Denn nur sie hätten etwa genaue Aufzeichnungen darüber, wie lange sich ein Aktiver bereits ehrenamtlich im Verein engagiert. Mühlhans regte an, dass jeder Bürger Vorschläge machen können soll. Bis zu einer der nächsten Sitzungen können sich die Gemeinderatsmitglieder nun Verbesserungen zu dem Entwurf überlegen. Herrmann geht davon aus, dass am Punktesystem noch etwas nachgebessert werden muss. Das soll im Laufe des Frühjahrs passieren. „Auf jeden Fall“ noch heuer soll die Bürgermedaille dann eingeführt werden.

