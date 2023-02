Benediktbeuern und Bichl üben Kritik an Turnhallen-Belegung

In Pandemiezeiten tagte der Gemeinderat in der Turnhalle. Nun ging es um die Frage, wie man mit einer möglichen Belegung mit Asylbewerbern umgehen soll. © Pröhl/A

Einen Beschluss wollte die VG-Versammlung nicht fassen: Zu skeptisch war man bezüglich der Belegung der Schul-Turnhalle mit Flüchtlingen. Tenor: „Dann sollen sie sie halt beschlagnahmen.“

Bichl/Benediktbeuern – Wie soll man damit umgehen, wenn die Benediktbeurer Schulturnhalle mit Flüchtlingen belegt werden soll? Letztlich wurde mit großer Mehrheit abgelehnt, dazu einen Beschluss zu fassen. Und so blieb es in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Benediktbeuern-Bichl am Donnerstagabend bei einer allgemeinen Information.

Trotz der Ablehnung des Antrags von Hans-Otto Pielmeier machte der Bichler Bürgermeister Benedikt Pössenbacher die allgemeine Haltung des Gremiums deutlich: „Ich würde die Turnhalle von mir aus zur Belegung nicht freigeben. Wenn das Landratsamt sagt, es müsse sein, dann sollen sie sie halt beschlagnahmen.“

Toni Ortlieb, Benediktbeurer Bürgermeister und VG-Vorsitzender, machte eingangs der Diskussion die augenblickliche angespannte Situation deutlich: „Alle zwei Wochen kommen Busse mit rund 50 Asylbewerbern im Landkreis an. Die müssen dann irgendwo untergebracht werden.“ Deshalb könne man davon ausgehen, dass irgendwann die Frage nach einer Belegung der Turnhalle kommen werde: „Auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, wann und ob überhaupt.“ Es sei insgesamt ein Problem, vor dem viele oberbayerische Landkreise stünden, die alle unterschiedliche Lösungsansätze dafür hätten. Wie Ortlieb berichtete, wolle man etwa in Fürstenfeldbruck beheizbare Bierzelte aufstellen.

Derzeit sind rund 30 Personen in Bichl untergebracht

Pössenbacher erinnerte an die Flüchtlingswelle von 2015: „Damals haben wir uns extrem engagiert, haben rund 30 Personen in Bichl untergebracht, aber diese Möglichkeiten bestehen nicht mehr. Momentan schaut es bei uns eher schlecht aus.“

Helmut Oppel, Bichls Zweiter Bürgermeister, warf ein, dass die Unterbringung von Flüchtlingen in der Turnhalle „alles andere als menschenwürdig“ sei. Eine Absage erteilte Rudi Mühlhans der Hoffnung, dass der derzeitige Flüchtlingsstrom bald wieder abebben könnte. So fragte sich Ortlieb auch: „Wir sprechen hier zwar von einer vorübergehenden Belegung. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie wir die Turnhalle wieder leer bekommen sollen, wenn ständig neue Flüchtlinge kommen.“

„Große Politik verschließt Augen vor Problemen der Landkreise“

Beklagt wurde dabei vor allem, dass die „große Politik“ offensichtlich die Augen vor den Problemen der Landkreise verschließe und diese mit den Flüchtlinge im Regen stehen lasse. „Die Problematik interessiert offensichtlich in Berlin niemanden“, beklagten Ortlieb und Pössenbacher unisono. Deshalb wollte Pielmeier mit seinem Antrag, die Turnhalle nicht freizugeben, „in erster Linie ein Zeichen setzen“.

Letztlich kam das Gremium überein, abzuwarten, was geschieht. „Da können wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt und wie sich die anderen Gemeinden verhalten“, sagte Rathauschef Ortlieb. Im Zweifelsfall müsse man dann kurzfristig eine Sitzung einberufen, um dann zu schauen, was man tun könne. Insgesamt rechne man mit etwa zwei Wochen notwendiger Vorlaufzeit, ehe die Turnhalle soweit ausgestattet ist, dass eine Belegung mit Flüchtlingen erfolgen kann.

