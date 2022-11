Benediktbeuern: Unfallfreie Wallfahrt bei Sonnenschein

Leonhardi

Einen großen Andrang gab es am Sonntag bei Leonhardifahrt in Benediktbeuern. Sowohl die Besucher als auch die Polizei ziehen ein positives Resümee.

Benediktbeuern – Nachdem sich die lokal anzutreffenden Nebelschleier und stellenweiser Reif auf den Wiesen verflüchtigt hatten, wurde es ein sonniger Spätherbsttag mit angenehmen Temperaturen – ein Bilderbuchtag für die Benediktbeurer Leonhardifahrt, die am gestrigen Sonntag nach zweijähriger Corona-Pause wieder stattfinden konnte.

Um neun Uhr morgens setzte sich der Wallfahrtszug von der Dorfstraße aus in Bewegung und näherte sich über die Bahnhofsstraße seinem Ziel, dem Kloster. Die Streckenführung war diesmal bedingt durch Bauarbeiten am Kloster anders als sonst üblich. Über die Don-Bosco-Straße ging es vorbei am Klosterparkplatz und nach der Umrundung der zur Hochschule gehörenden Mensa auf der alten Straße entlang der Nordseite der Klosteranlage wieder zurück. Die Spitze des Zuges mit den Kutschen für Geistlichkeit und Ehrengäste hatte ihren Standplatz an der Parkplatz-Ausfahrt, die weiteren Gespanne und Reiter postierten sich entsprechend hinterhalb auf und je nach Möglichkeit auch neben der Fahrbahn. Für die Fuhrleute und Wageninsassen hatte der Tag schon früh begonnen, denn Mensch und Tier hochfestlich herzurichten, verlangt Zeit und Geduld.

Leonhardifahrt Benediktbeuern: Streckenführung heuer anders als sonst üblich

Aber auch an Zuschauern mangelte es nicht, obwohl am selben Tag auch die Leonhardifahrten in Murnau und Kreuth abgehalten wurden und mancher Interessierte den Ehrentag des heiligen Leonhard vielleicht dort miterleben wollte. Die ausgewiesenen Parkplätze an Benediktbeuerns Zufahrtsstraßen waren dennoch bald belegt. Festlich war auch der vom Basilika-Chor mitgestaltete Gottesdienst, dem ein Gebet von Pfarrer Pater Heiner Heim draußen an der ebenfalls geschmückten Leonhardisäule vorausging.

Ein langer Zug von Ministranten führte die Geistlichkeit dann in das gut gefüllte Gotteshaus. „Wir freuen uns, dass wir heuer den Leonhardstag wieder so feiern können, wie wir es gewohnt sind“, begrüßte Heim die Besucher. Trotz der schönen Atmosphäre liege ein Schatten über dem Fest, „den wir nicht verdrängen können und wollen.“ Da seien immer noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und dazu der Ukraine-Krieg, der Einschränkungen und Verteuerungen im Alltag mit sich bringe. „Dieser Krieg wurde aus reinem Machtstreben angefangen.“ In solcher Situation sei eine Wallfahrt für die Menschen eine gute Gelegenheit, ihre Anliegen vor Gott zu tragen und die Heiligen um Fürsprache zu bitten. Die von den Gläubigen verehrten Heiligen hätten durch ihr Tun und Wirken den Evangelien „ein Gesicht gegeben. Den Evangelien und damit dem Glauben ein Gesicht zu geben ist bleibende Aufgabe für uns alle. Es liegt darin, wie wir einander begegnen, das Miteinander gestalten“, so der Pfarrer. Der heilige Leonhard sei bekannt für seinen Einsatz für Gefangene und als Patron der Bauern und der Tiere. „Wir wollen ihn heute um seine Fürsprache für Frieden bitten.“

Benediktbeuern: Etwa 7000 Besucher nehmen an Wallfahrt teil

Ein besonderer Moment im Gottesdienst war das auf Zimbrisch vorgetragene „Vater unser“ – wie fast bei jeder Leonhardifahrt war auch diesmal eine Besuchergruppe der Zimbern aus dem Trentino, deren Urvorfahren vor rund 1000 Jahren unter anderem aus dem Benediktbeurer Klosterland kamen, im Loisachtal zu Gast. Die Ähnlichkeit der nur noch von wenigen Zimbern gesprochenen alten Sprache mit der hiesigen war deutlich zu hören. Per Lautsprecheranlage wurde die Messe in den sonnigen Klosterhof übertragen.

Mehr Andrang allerdings herrschte draußen vor den Klostermauern bei den prunkvoll und hochaufwendig geschmückten Wagen und ihren Insassen, die je nach Herkunft ihre ortsüblichen Trachten trugen. Dass es bei den Frauen – ob jung oder auch schon etwas älter – ein Schnapserl und eigens gebackene Leonhards -Platzerl gibt, gehört dazu. Das schöne Wetter sorgte umsomehr für gute Stimmung bei allen Beteiligten, obwohl, da waren sich Wallfahrer und Stamm-Besucher einig, die Aufstellung der Gespanne drinnen im Klosterhof doch einen besonderen und noch würdigeren Charakter habe.

Positive Bilanz der Polizei

Gut gefallen hat es dennoch Elisabeth und Hansjörg Heim aus dem Schwäbischen, die erstmals den Benediktbeurer Festtag miterlebten: „Ein schöner Gottesdienst und ein sehr schöner Wallfahrtszug, das ist schon beeindruckend“ meinten die beiden. Nach der Rückfahrt zum Dorfplatz löste sich der Zug auf, die Goaßlschnalzer konnten nun ihr Können demonstrieren. Und die zimbrischen „Trombinis“ unterstrichen später noch mit ihren Böllerschüssen das außergewöhnliche Ereignis. Absolut positiv war überdies auch das Resümee der Polizei. „Wir gehen von etwa 7000 Zuschauern aus. Es ist alles wunderbar und ohne Unfälle abgelaufen“, sagte der Kochler Dienststellenleiter Steffen Wiedemann zufrieden. „Die Leonhardifahrt war jetzt nach der Pandemie-Pause eine wirklich angenehme Veranstaltung.“ (Rosi Bauer)

