Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Von: Sabine Schörner

In Benediktbeuern hat jemand versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen

Benediktbeuern An der Carl-Orff-Straße in Benediktbeuern hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Der Mann wurde gestört und ergriff die Flucht.

Einen Einbruchsversuch meldet die Polizei aus Benediktbeuern. Der Täter wurde gestört und ergriff die Flucht © Silas Stein/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am Freitagabend gegen 19.30 Uhr. Der Täter stieg mithilfe einer Leiter auf das Hausdach und inspizierte vermutlich die Dachfenster. Außerdem kletterte er auf den Balkon im ersten Obergeschoss. Er wurde jedoch bei seinem Vorhaben gestört und suchte das Weite.

Laut Beschreibung war der Täter männlich. Er trug eine grüne Jacke (vermutlich Skikleidung) und eine schwarze oder dunkelblaue Hose. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann oder hat eine Person mit passender Beschreibung in der Umgebung gesehen? Zeugen werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Polizeidienststelle in Murnau, Telefon 08841/6176252, zu melden. sas

