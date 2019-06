Wildkamera soll Holzdieb entlarven - doch der klaut auch die Kamera

Mit einer Wildkamera wollte eine Familie einem Holzdieb auf die Spur kommen. Doch nun ist auch die Kamera weg.

Benediktbeuern - In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag wurde am Südost-Rand von Benediktbeuern die Wildkamera einer Familie entwendet. Diese Kamera war zur Überwachung einer bestimmten Ecke des zum Haus gehörenden Gartens in rund 1,90 Meter Höhe etwas neben einem Zaun an einer einbetonierten Stange befestigt worden.

Die Familie hatte sich zu der Installation entschlossen, nachdem sie laut Polizei den Diebstahl von ofenfertigen Holzscheiten über einen längeren Zeitraum bemerkt hatte.

Auch zwei Kuchen sind verschwunden

Zudem waren auch in der Nachbarschaft ofenfertige Holzscheite und nacheinander auch zwei Kuchen aus einer Tupperschüssel geklaut worden.

Nachdem die 47-jährige Mutter den Diebstahl der Kamera bemerkt hatte, erinnerte sich der Sohn daran, dass ihm gegen Mitternacht in der Tatnacht eine Person mit Mütze und Fahrrad aufgefallen war. Diese habe sich etwa auf Höhe der Wildkamera befunden.

Ob diese Person mit dem (nicht ganz so einfachen) Diebstahl der Wildkamera in direktem Zusammenhang steht, konnte nicht geklärt werden. Die Wildkamera hat einen Wert von rund 160 Euro.

Die Polizeistation Kochel bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (08041) 76106273.

