Benediktbeuern wird 2022 über sechs Millionen werden investieren

Von: Franziska Seliger

Mit einen Betrieb ohne Einschränkungen rechnet Kämmerer Florian Hlawatsch für das Alpenwarmbad in Benediktbeuern in diesem Sommer. © arp/A

In Benediktbeuern will man sich im Haushaltsjahr 2022 auf seine Pflichtaufgaben konzentrieren. Unter anderem sollen Grundstückskäufe getätigt und verschiedenen Straßenbau- sowie Kanal- und Wasserleitungsmaßnahmen vorangetrieben werden.

Benediktbeuern – Ein Haushalt mit einem Gesamtvolumen von knapp 15 Millionen Euro – laut Kämmerer Florian Hlawatsch so viel wie noch nie – hat die Gemeinde Benediktbeuern in diesem Jahr zu verantworten. Enthalten sind darin Investitionen in Höhe von rund 6,4 Millionen Euro. Unter anderem sollen auch heuer wieder Gelder für die Sanierung des Südarkadentrakts im Kloster bereitgestellt werden. Heuer wird der Anteil der Gemeinde mit 339 000 Euro beziffert (2021: 193 000 Euro).

Darüber hinaus wolle sich die Kommune heuer auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, sagte Bürgermeister Anton Ortlieb in der jüngsten Gemeinderatssitzung, denn: „Die Vorzeichen sind nicht so gut.“ Da Benediktbeuern ein „stabiles Gewerbe“ habe mit vielen Handwerksbetrieben im Bereich der Baubranche, sei man zwar bisher gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Anders als bei so manch anderer Kommune sei im Klosterdorf die Gewerbesteuer stabil geblieben. Doch die derzeitige Ukraine-Krise drohe nun eben diese Baubranche „abzuwürgen“, so Ortlieb. Denn viele benötigten Baustoffe stammten aus der Ukraine und könnten wegen des Krieges nicht mehr importiert werden. Ortlieb fürchtet deshalb einen Einbruch der Gewerbesteuer. Die Kreisumlage dagegen werde weiterhin hoch bleiben, prognostizierte Ortlieb. Wie Kämmerer Hlawatsch darlegte, werde sie heuer um 98 600 Euro auf über 2 100 000 Euro steigen.

Haushalt Benediktbeuern: Gesamtvolumen von knapp 15 Millionen Euro

Was die Gewerbesteuer betrifft, rechnet Hlawatsch heuer mit Einnahmen von 1 100 000 Euro. „Die Gewerbesteuer ist neben der Einkommenssteuerbeteiligung die wichtigste Einnahmequelle“, sagte der Kämmerer. Beim Einkommenssteueranteil kalkuliert er mit einer „deutlichen Steigerung“ zum Vorjahr.

Mit Mehreinnahmen von rund 190 000 Euro kalkuliert Hlawatsch auch beim Alpenwarmbad (Ansatz 2021: 100 000 Euro). Er gehe nach zwei Corona-Jahren heuer wieder von einem Betrieb ohne Einschränkungen aus, so der Kämmerer. Die sechs neu aufgestellten Parkautomaten an den Wanderwegen sollen ebenfalls zusätzliches Geld in die Gemeindekasse spülen; nämlich zusammen rund 25 000 Euro. Die Schlüsselzuweisung vom Freistaat steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 129 000 Euro auf 670 560 Euro, rechnete Hlawatsch den Räten vor. Steigen werde auch die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft (VG). Hintergrund seien unter anderem Steigerungen bei den Personalausgaben.

Im Vermögenshaushalt will Benediktbeuern heuer Investitionen in Höhe von über 6,4 Millionen Euro verwirklichen (Vorjahr: 4 925 000 Euro). Im Mittelpunkt stehen dabei in erster Linie die Straßenbauarbeiten in der Asamstraße und Wasserleitungsbaumaßnahmen – unter anderem in der Gasse und im Hirschenweg – sowie Kanalsanierungen. Von Letzteren ist laut Hlawatsch das gesamte Dorf betroffen.

Dem Gesamthaushalt stimmte der Gemeinderat einstimmig zu

Auch für den allgemeinen Grunderweb sind Haushaltsmittel eingeplant. Konkret könne er dazu aber noch nichts sagen, so der Kämmerer auf Nachfrage. Auch das Projekt kommunaler Wohnungsbau möchte die Gemeinde angehen. Heuer sind dafür im Haushalt Planungskosten vorgesehen. Ein genauer Standort für das Projekt wird noch diskutiert. Daneben, so Hlawatsch weiter, fallen noch die Schüttguthalle, die Investitionsumlage des Schulverbands und die schon erwähnten Eigenmittel für den Südarkadentrakt des Klosters sowie die Straßenbeleuchtung ins Gewicht; unter anderem möchte die Kommune die Beleuchtung auf LED umstellen. Außerdem sollen notwendige Fahrzeuge für Feuerwehr und Bauhof beschafft werden.

Finanziert wird das alles mehrheitlich über dem Vermögenshaushalt. Aus den Rücklagen werden rund 2 150 000 Euro entnommen. Kredite werden in Höhe von 1 500 000 Euro aufgenommen. Die erforderliche Zuführung: an den Vermögenshaushalt schafft Benediktbeuern gut. Sie beträgt 711 500 Euro (Ansatz 2021: 306 400). „Wir leisten uns keine Luxusprojekte“, bilanzierte Ortlieb den Haushaltsplan. Alle Vorhaben müssten gut zu stemmen sein. Dem Gesamthaushalt stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.

