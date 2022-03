Benediktbeurer Bergwacht steigt der Basilika aufs Dach

Von: Christiane Mühlbauer

Ein Kletterer der Bergwacht stieg aufs Dach, barg den schweren Deckel und seilte sich wieder ab. © Höck

Bei einem ungewöhnlichen Arbeitseinsatz hat die Bergwacht Benediktbeuern der örtlichen Pfarrei geholfen. Dabei stieg ein freiwilliger Kletterer in schwindelerregende Höhen.

Benediktbeuern - Weil im Winter durch den Schnee einige Dachplatten von der Basilika abgegangen waren und auch Regen in die Kirche eingedrungen war, wurde am vergangenen Freitag das Dach der Basilika von einer Fachfirma mit einem Autokran inspiziert, berichtet der Mesner Christian Höck. Dabei fiel den Mitarbeitern auf, dass der Kontrolldeckel an der Zwiebel des Nordturms durch den Sturm der vergangenen Wochen heruntergeblasen wurde und nun im unzugänglichen Bereich eines Schneefanges zum Liegen gekommen war, berichtet Höck. Deshalb waren auch die Dachplatten abgegangen.

Der Kupferdeckel war im Nordturm der Basilika aus dem Zwiebelturm gebrochen (roter Kreis). Die Kranfirma konnte ihn nicht holen. © Höck

„Für das Kranfahrzeug war es ohnehin mühsam, so nah an die Basilika zu kommen“, sagt Höck. Die Stelle, an der der Kontrolldeckel auf dem Dach lag, war nicht mehr zu erreichen. „Wir waren in Sorge, dass der Deckel, der in etwa so groß und schwer wie ein Kanaldeckel ist, heruntergeweht werden und dabei möglicherweise Besucher auf dem Friedhof verletzen könnte.“ Auf die Schnelle eine Fachfirma für diese Arbeit zu finden, sei sehr schwierig.

Mesner bittet Bergwacht um Hilfe

Deshalb fragte Höck bei der Bergwacht um Hilfe – und fand rasch Unterstützung. Schon am Samstag, ist der Mesner dankbar, kümmerten sich drei Ehrenamtliche um den Kupferdeckel auf dem Kirchendach. Ein geübter Kletterer stieg den Turm innen hinauf, gelangte – natürlich entsprechend gesichert – durch ein Fenster auf das Dach, barg den Deckel und seilte sich anschließend im Bereich der Anastasiakapelle aus fast 45 Metern Höhe wieder ab. Zwei weitere Bergwachtler standen sichernd zur Seite.

Die Kranfirma konnte Kupferdeckel nicht holen

Anschließend wurde der Kupferdeckel von innen wieder in den Zwiebelturm gesetzt. „Er war tatsächlich nicht verbogen“, freut sich Höck und dankt im Namen der Pfarrei der Bergwacht für den ungewöhnlichen Einsatz.

