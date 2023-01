Benediktbeurer Fasching fest in Rieder Hand

Von: Franziska Seliger

Stoßen auf einen tollen Fasching 2023 an: Das Benediktbeurer Prinzenpaar Anna Walser und Marinus Rieger (li.) mit Hofi Hansi Mürnseer (re.). © . privat

Als „Riadara Trio“ werden sie über den Benediktbeurer Fasching in dieser Saison regieren: Das Prinzenpaar Anna Walser und Marinus Rieger mit ihrem Hofi Hansi Mürnseer. Nach zwei Jahren Pandemie rechnen sie heuer mit besonders vielen faschingsbegeisterten Besuchern.

Benediktbeuern/Ried – Auf dem Bierdeckel stand es schon seit einigen Jahren geschrieben. Denn irgendwann auf der Tutzinger Hütte hat Marinus Rieger auf einem Bierdeckel Mitgliedern vom Verein „Beira Maschkara“ schriftlich versprochen, dass er mal Faschingsprinz machen würde. Irgendwann. Und dieses Irgendwann war nun im vergangenen Herbst gekommen.

Da standen nämlich plötzlich die Verantwortlichen des Faschingsvereins vor der Tür des jungen Landmaschinen-Mechatronikers aus Ried und forderten die Erfüllung des gegebenen Versprechens, wie sich der 22-Jährige lachend erinnert. „Trotzdem haben sie noch sechs Stunden Überredungsarbeit leisten müssen.“ Aus kam Rieger freilich nicht mehr. Er hatte es schließlich bereits schriftlich versprochen.

„Wir sind ein cooles Team“

Wer seine Prinzessin und sein Hofi sein sollten, wusste Rieger sofort: Seine beiden langjährigen Freunde Anna Walser und Hansi Mürnseer – beide wie er im Kochler Ortsteil Ried zuhause, weshalb sie sich in der aktuellen Faschingszeit auch das „Riadara Trio“ nennen. „Prinzessin Anna III. Partymaus vom Riadara Horizont“ – weil sie auf dem Pfisterberg zuhause ist – tanzt seit etwa fünf Jahren in der Benediktbeurer Garde. Als ihr „Prinz Marinus I. vo de Riadara Rally Legenden“ (weil er in Spanien schon einmal an einem solchen Auto-Rennen teilgenommen hat) sie fragte, ob sie mit Unterstützung von Hofi Hansi Mürnseer im „Beira Fasching“ regieren wolle, habe sie gleich Ja gesagt. Denn: „Wir sind ein cooles Team“, habe sie sich gedacht, erinnert sich die 24-Jährige, die als Medizinische Fachangestellte arbeitet.

Training mit Profi-Lehrer

Seit Oktober trainieren Prinz und Prinzessin mit Hilfe eines professionellen Tanzlehrers zweimal pro Woche für ihren Walzer und den Showtanz. Zusätzlich treffen sie sich alleine zum Üben. Vor seiner Kür zum Faschingsprinzen habe er gar nicht tanzen können, räumt Rieger ein. Doch mittlerweile klappten Schritte und Drehungen recht gut. Kurz vor ihrem ersten öffentlichen Auftritt bei der Generalprobe am Sonntag, 15. Januar, steigt bei beiden Hoheiten natürlich langsam die Nervosität. „Aber no geht’s“, gibt sich der Prinz gelassen. „Es ist schon eine Ehre, so etwas machen zu dürfen“, findet Prinzessin Anna. „Und eine Gaudi auch“, ergänzt ihr Prinz.

Die Vorfreude ist riesig

Nach zwei Jahren Pandemie hoffen beide Hoheiten und ihr Hofi, dass heuer besonders viele Faschingsbegeisterte zur Generalprobe und den Bällen und Partys in den kommenden Wochen kommen werden. Denn im vergangenen Jahr habe die Generalprobe nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden dürfen, erinnert sich Walser. „Wir freuen uns drauf, mit vielen zu feiern.“

