Benediktbeurer Haushalt: Vieles wird „ein großer Klimmzug“

Von: Patrick Staar

Ein Kindergarten, eine Krippe und Wohnungen sollen in der ehemaligen Jugendherberge entstehen. Herberge: „Solch eine Chance muss man ergreifen“ Mehreinnahmen sind schwer zu generieren © seliger/archiv

Der Benediktbeurer Haushalt bewegt sich in diesem Jahr auf einem Rekord-Niveau. Die Einschätzungen der Gemeinderäte reichen von „grundsolide“ bis „hohes Risiko“.

Benediktbeuern – Vor gewaltigen Aufgaben steht die Gemeinde Benediktbeuern: Die ehemalige Jugendherberge der Don-Bosco-Schwestern soll zu einem Kindergarten- und einer Krippe umgebaut werden. Ebenso will die Gemeinde einen Umbau im Kloster Benediktbeuern mit 1,3 Millionen Euro fördern. Eine größere Sanierung des Wasserleitungsnetzes steht an, was voraussichtlich an die 500 000 Euro kosten wird. Der Schuldenstand der Gemeinde wird deshalb von 2,4 auf 6,1 Millionen Euro steigen. Zahlen, die Hansotto Pielmeier Bauchschmerzen bereiten. Aus diesem Grund verweigerte er dem Haushalt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Zustimmung. Alle anderen Räte befürworteten das Zahlenwerk, da sie keine nennenswerten Einsparmöglichkeiten sehen.

Zusätzlicher Kindergarten in der ehemaligen Jugendherberge

„Wir haben außerordentliche Aufgaben zu bewältigen“, sagte Bürgermeister Anton Ortlieb mit Blick auf den 15,8-Millionen-Euro-Haushalt. Die größte Aufgabe sind die energetische Sanierung und der Umbau der ehemaligen Jugendherberge der Don-Bosco-Schwestern an der Bahnhofstraße. Wie berichtet hatte die Gemeinde das Haus im vergangenen Jahr gekauft, um dort einen zusätzlichen Kindergarten mit Krippe einzurichten. Ortlieb: „Wenn sich solch eine Chance bietet, muss man sie ergreifen.“ Es sei eine Pflichtaufgabe der Gemeinde, Betreuungsplätze zu schaffen, „und dieser Aufgabe müssen wir uns stellen – egal, in welcher Haushaltslage wir uns befinden“. Ebenso sinnvoll sei die Schaffung von sieben Wohnungen im Dachgeschoss: „In Zeiten des Fachkräftemangels gibt uns das die Möglichkeit, Fachkräfte an uns zu binden.“ Abgesehen davon seien die staatlichen Förderprogramme „so attraktiv, dass man sie nicht liegen lassen kann“.

„Großer Klimmzug“ bei der Unterstützung des Kloster-Umbaus

Finanziell einen „großen Klimmzug“ muss die Gemeinde beim Umbau des Südarkadentrakts im Kloster Benediktbeuern unternehmen. Sie beteiligt sich mit zehn Prozent an den Kosten, was etwa 1,3 Millionen Euro entspricht. Auch diese Ausgabe hält Ortlieb für alternativlos: „Wohl und Wehe eines Klosterdorfs hängen vom Kloster ab.“ Alle wüssten, wie unruhig das politische und finanzielle Umfeld sei. „Wir müssen auf Sicht fahren“, sagte Ortlieb und betonte, es handle sich um Ausgabe-Ermächtigungen und nicht um Ausgabe-Verpflichtungen. Hansotto Pielmeier sieht all dies kritisch. Allein der Hinweis, dass es sich nur um Ausgabe-Ermächtigungen handle, missfiel ihm: „Das ist so, als ob man Würste vor eine Hundehütte legt und hofft, dass sie am nächsten Tag noch da sind.“ Sprich: Geld, das ausgegeben werden darf, werde auch ausgegeben. Er sehe viele Risiken. So sei es „ein Kraftakt“, das 6,9-Millionen-Euro-Budget bis 2025 wieder auf die üblichen zwei Millionen Euro zu reduzieren. Ebenso ein Risiko sei der starke Anstieg der Schulden, gerade in Zeiten steigender Zinsen, und die Annahme, dass die Grundstücksverkäufe die gewünschten Erlöse erbringen.

„Was sollen wir machen? Jeder schreit nach sozialem Wohnungsbau“

Der Haushalt sei „grundsolide“, befand hingegen Rudi Mühlhans. Alle Haushaltsansätze seien realistisch, es gebe sogar einen Puffer: „Wenn ich den Ausführungen des Kollegen zuhöre, dann hätten wir kein neues Feuerwehrhaus, keinen Kindergarten und kein saniertes Schwimmbad. Dann hätten wir gesagt: Uh – das ist zu gefährlich.“ Pielmeier entgegnete verärgert: „So ein Schmarrn, das weise ich entschieden zurück.“ Bruno Bacher sagte, der Haushalt sei „aufgebläht“ und trotzdem „grundsolide“: „Was sollen wir machen? Jeder schreit nach sozialem Wohnungsbau. Und die Pfützen auf den Straßen können wir auch nicht stehenlassen.“

Wird das im Bürgerentscheid abgelehnte Gewerbegebiet noch einmal Thema?

Georg Bernböck wollte wissen, was sich Pielmeier wünschen würde. Isoliert betrachtet sei der Haushalt „okay“, entgegnete der Angesprochene. Über einen Betrag von 300 000 bis 500 000 Euro könne man allerdings diskutieren. Nachdenken müsse man über eine Erhöhung der Grundsteuer. Gebührenmäßig müsse man anpacken, ergänzte Bruno Bacher. Auch das in einem Bürgerentscheid abgelehnte Gewerbegebiet müsse wieder aufs Tablett: „Eine Gemeinde hat nicht viele Einnahmequellen, Einkommen- und Gewerbesteuer sind am wichtigsten.“

Der Haushaltsentwurf komme nicht überraschend, sagte Kämmerer Florian Hlawtsch. Er sei schon 2021 und 2022 im Gemeinderat und im Finanzausschuss besprochen worden. Für eine Gemeinde mit 3700 Einwohnern könne es nicht der Anspruch sein, jedes Jahr 4,5 Millionen Euro zu investieren. Normalerweise bewege sich die Summe zwischen 1,4 und zwei Millionen Euro. Die Jahre 2022 bis 2024 seien „außergewöhnlich“.

Grund- und Gewerbesteuer seien die letzten Hebel, die bleiben

Auf der Einnahmeseite habe die Gemeinde wenige Möglichkeiten. Die Schwimmbad-Gebühren seien gerade erst erhöht worden, die Kindergarten-Gebühren würden alle zwei Jahre angepasst. Grund- und Gewerbesteuer seien die letzten Hebel, die bleiben. Der Aufschwung in den vergangenen Jahren habe allen Gemeinden gutgetan, auch in Benediktbeuern sei der Investitionsstau aufgelöst worden. Letztlich stimmten alle Räte außer Pielmeier dem Haushalt zu. Auch die Erhöhung der Schwimmbad- und Parkplatzgebühren (wir berichteten) wurde beschlossen.

Die größten Investitionen - Grunderwerb: 1,7 Mio. Euro

- Straßenbau (Mariabrunnweg, Gasse) 777 000 Euro

- Umbau Kita und Bau von Wohnungen 750 000 Euro

- Bau Schüttguthalle 570 000 Euro

- Bau von Wasserleitungen 479 000 Euro

- Investitionszuschuss Südarkadentrakt Kloster: 349 000 Euro

- Ersatz Fahrzeug Bauhof, Radabstellanlage 292 000 Euro

- Baumaßn. Strom (Photovoltaik, Ladesäulen) 265 000 Euro

- Investition Kläranlage 232 000 Euro

- Kanalbau 163 000 Euro

- Rückeweg Windpäßl 150 000 Euro

- Baumaßn. ÖPNV (barrierefreie Bushaltestelle) 125 000 Euro

- Straßenbeleuchtung 105 000 Euro

- Baumaßnahme Schwimmbad (u.a. Dach) 97 000 Euro

- Feuerwehr (u.a. Kauf Mehrzweckfahrzeug) 84 000 Euro

- Wohnmobilstellplatz 80 000 Euro

- Dorferneuerung (u.a. Verkehrskonzept) 51 000 Euro

- Sirenen Katastrophenschutz 35 000 Euro