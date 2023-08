Benediktbeurer Jugendliche gestalten Graffiti für Don-Bosco-Club

Von: Christiane Mühlbauer

Das fertige Werk der jungen Künstler. © Kaufmann

Im Don-Bosco-Club in Benediktbeuern gibt es ein neues, großes Graffiti. Verwirklicht wurde es in der ersten Woche der Sommerferien von einer Gruppe Jugendlicher.

Benediktbeuern - Zu der Aktion hatte der Verein „Camino“ eingeladen, begleitet von Karin van Dieken (Künstlerin und Sozialpädagogin) und Renate Kaufmann (Sozialpädagogin). Die Idee zu dem Workshop als Kooperationsprojekt mit dem Don-Bosco-Club war bereits im Winter bei einem Kreativangebot in den Räumen des Clubs entstanden, berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Auch die Palettenmöbel wurden noch verschönert

Karin van Dieken dachte bei der Raumbesichtigung sofort an Graffiti-Kunst und konnte auch die Pädagogen für das Angebot begeistern. Während der Projektwoche gestalteten dann – mit Masken und Handschuhen ausgerüstet – sechs Jungs und zwei Mädchen die Wände eines großen Raumes. Da die Jugendlichen auch am letzten Tag noch nicht von Graffiti genug hatten, durften sie noch die Palettenmöbel mit Graffiti besprühen.

Besucher sind von der Neugestaltung begeistert

Die Besucher des Jugendclubs sind laut Mitteilung von der Neugestaltung begeistert. Es wird bereits über weitere Projekte, auch in anderen Einrichtungen im Landkreis, nachgedacht. Jährlich bietet „Camino“, Träger ambulanter Erziehungshilfen, in den Ferien unterschiedliche Aktionen für Kinder und Jugendliche an.

