Benediktbeurer Klostercafé: Feiern in besonderer Atmosphäre

Von: Elena Royer

Das Café im Kloster Benediktbeuern ist jetzt offen für Veranstaltungen. Betreiber Tim Bergrath freut sich auf Anfragen. © Kloster Benedtiktbeuern

Lesungen, Konzerte, Feiern: Im Klostercafé in Benediktbeuern kann man ab sofort auch Kulturveranstaltungen und Feste abhalten.

Benediktbeuern – Wer für die nächste Familienfeier etwas Besonderes sucht, der wird vielleicht im Klostercafé im Kloster Benediktbeuern fündig. Seit Kurzem steht das Café sowohl für private Feste wie Taufen, Hochzeiten oder Kommunionfeiern als auch für Kulturveranstaltungen zur Verfügung.

Am Anfang hat sich der Gastronom aufs Kerngeschäft fokussiert

Seit gut einem Jahr hat das Klostercafé in Benediktbeuern wieder geöffnet. „Letztes Jahr haben wir uns eher auf unser Kerngeschäft fokussiert“, sagt Café-Betreiber Tim Bergrath. Ende vergangenen Jahres gab es mit einem „Magic Dinner“ erstmals eine Veranstaltung im Café. „Wir fanden die Idee interessant und die Räumlichkeiten passend“, so Bergrath. „Das Dinner war ein schöner Erfolg, die Leute waren begeistert.“ Der Gastronom freut sich: „Das Café läuft, das Tagesgeschäft auch. Letztes Jahr haben wir noch aufgepasst, nicht dass uns alles um die Ohren fliegt. Aber jetzt wollen wir unseren Horizont etwas erweitern.“

Anfragen für Lesungen oder Konzerte liegen bereits vor

Bergrath erhielt bereits Anfragen für Lesungen oder Konzerte, wie zum Beispiel das Benefizkonzert, bei dem die Band „Vuimera“ am Ostermontag im Kloster auftrat. Das Konzert zog so viele Leute an, dass die 60 Plätze im Café nicht ausreichten und in den Kreuzgang ausgewichen werden musste. „Wir haben flexibel reagiert“, erklärt Katrin Birk, zuständig für Marketing und Kommunikation im Kloster. „Weil es ein Benefizkonzert war, gab es keine Tickets. Wir wollten es aber jedem ermöglichen, zum Konzert zu kommen.“

Veranstaltungen sollen „den Werten des Klosters entsprechen“

Im Klostercafé ist man offen für jegliche Art von Veranstaltungen. „Sie sollen den Werten des Klosters entsprechen“, so Bergrath. „Es gab schon Taufen, Beerdigungen, Vernissagen, Hochzeitsempfänge oder Geburtstage“, zählt er auf. „Wir sehen: Der Bedarf ist auf jeden Fall da.“ Zu den 60 Plätzen im Innenraum kommen noch 60 Plätze im Außenbereich dazu.

Wer im Klostercafé feiern möchte, kann sich telefonisch, per E-Mail oder persönlich an Tim Bergrath wenden. Zusammen könne dann besprochen werden, was der Gast sich wünscht. „Wir machen das ganz individuell, auf die Leute zugeschnitten“, erklärt der Gastronom. „Bei uns gibt es keine Packages oder Pauschalen.“

Im Winter wird es wieder ein „Magic Dinner“ geben

Auch beim Essen richten sich Bergrath und sein Team ganz nach den Wünschen der Gäste: „Wir bieten kalte oder warme Buffets, Kanapees, Kaffee und Kuchen an. Bei den Kuchen gehen wir gerne auf individuelle Wünsche ein, aber wir haben auch immer verschiedene Kuchen vorrätig.“

Während der normalen Öffnungszeiten (Donnerstag bis Montag von 11 bis 18 Uhr) wird das Café nicht exklusiv vergeben, sondern parallel zum normalen Betrieb. „Ich möchte auch anderen Gästen die Chance geben, das Café zu besuchen. Sie sollen nicht vor verschlossener Tür stehen“, erklärt Bergrath. Geschlossene Veranstaltungen sind außerhalb der normalen Öffnungszeiten möglich. Dafür ist eine Raummiete in Höhe von 320 Euro fällig.

Übrigens: Im kommenden Winter soll es mit den „Magic Dinner“ im Kloster weitergehen. Denn in der dunklen Jahreszeit wirke die Show besser, verrät Bergrath.

