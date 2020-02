Benediktbeurer Klosterladen  erstrahlt in neuem Glanz

Der Klosterladen Benediktbeuern ist wieder offen und erstrahlt dank einer neuen Lichttechnik wortwörtlich in neuem Glanz.

Benediktbeuern –Pünktlich zum Don-Bosco-Fest im Kloster Benediktbeuern hat der Klosterladen nach dreiwöchiger Umbaupause wieder seine Pforten geöffnet. Die Angestellten hatten zuletzt einige Sonder- und Nachtschichten eingelegt, nachdem die neuen Installationen planmäßig fertiggestellt waren, und sie haben es geschafft, heißt es in einer Pressemitteilung des Klosters.

Der Klosterladen Benediktbeuern ist wieder offen und erstrahlt dank einer neuen Lichttechnik wortwörtlich in neuem Glanz. Das neue, angenehme Licht bescheint die ebenfalls neuen, moderneren und gleichzeitig platzsparenden Regalsysteme – der Klosterladen hat sein beengtes Raumangebot nun optimal genutzt und bietet sogar einige großzügigere Freiflächen.

100.000 Euro in Renovierung des Klosterladens investiert

Klosterladenleiterin Simone Spohr beziffert die Kosten auf 100 000 Euro. Aber diese Investition habe sich gelohnt, auch für das heimische Handwerk, das die Einbauarbeiten durchgeführt hat, aber vor allem für den Laden selbst, der nun sein Sortiment erweitern kann und nicht nur dadurch für alle Kundengruppen attraktiver wird.

Natürlich muss die Wiedereröffnung noch gebührend gefeiert werden, sagt Spohr. Am Don-Bosco-Fest war das nicht der Fall: „Silent Opening“ – so nennt das die Klosterladen-Leiterin. Aber das letzte Februar-Wochenende lässt nicht mehr lange auf sich warten, und da kommt am Freitag, 28. Februar, Bischof Stefan Oster aus Passau zu einer vom Klosterladen veranstalteten Lesung aus seinem neuen Buch Credo (Beginn 19 Uhr) in den Barocksaal des Klosters. Der Bischof wird am folgenden Tag (Samstag, 29. Februar) die Räumlichkeiten des Klosterladens segnen. Und nicht, dass das schon alles wäre: Bei der Wiedereröffnungsfeier am Samstagvormittag ab 10 Uhr wird auch ein Magier-Duo für die kleinen Gäste zaubern, und außerdem wird die Neuausgabe des Benediktbeurer Liederbuches God for You(th) offiziell der Öffentlichkeit präsentiert. tk

Lesen Sie auch:

Kloster Benediktbeuern steht vor seinem größten Umbruch

Neubaugebiet in Benediktbeuern: Aus 171 Interessenten werden 40 Bewerber