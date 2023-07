Benediktbeurer Mittelschule verabschiedet Absolventen: „Ihr Süßen: Ich werde Euch vermissen“

Von: Franziska Seliger

Teilen

Die Abschlussschüler der Klasse 9a mit ihrer Klassenlehrerin Bettina Weißenbühler-Castan. © Seliger

22 Schüler der Mittelschule Benediktbeuern haben am Donnerstag ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Bei einem gesamten Notendurchschnitt von 2,1 haben sieben von ihnen eine Eins vor dem Komma geschafft.

Benediktbeuern – Bettina Weißenbühler-Castan hatte es kurz vor Beginn der Entlassfeier bereits angekündigt: „Es wird emotional werden“, prophezeite die Klassenlehrerin der 9a, die die insgesamt 22 Abschlussschüler die vergangenen drei Jahre betreut hatte. Und spätestens, als Absolventin Luisa Herp in ihrer Rede Weißenbühler-Castan mit dem Satz lobte: „Sie waren die beste Lehrerin, die wir je hatten“, und die Pädagogin anschließend mit Tränen in den Augen die positiven Eigenschaften jedes einzelnen ihrer Schützlinge aufzählte und versicherte, wie sehr sie jeden der 22 Jugendlichen als Bereicherung erlebt habe, war dieser emotionale Moment erreicht.

Benediktbeurer Mittelschule verabschiedet Absolventen

Zuvor hatte Schulleiter Peter Mückstein die Abschlussschüler in seiner Rede mit Landwirten und Handwerkern verglichen: Genau wie ein Landwirt, hätten die jungen Menschen im Laufe ihrer Schulzeit die Fähigkeiten erworben, in ihrem Leben etwas zu schaffen. Und sie hätten gelernt, wie ein Handwerker präzise zu arbeiten. „Jetzt habt Ihr einen wichtigen Meilenstein in Eurem Leben erreicht“, betonte der Schulleiter. Mit dem erfolgreichen Schulabschluss hätten sie alle „bewiesen, dass Ihr das Ziel habt, Großes zu erreichen – Macht weiter so.“ Denn der erreichte Abschluss sei nur der Anfang für etwas Neues, sagte Mückstein und appellierte an die jungen Leute, sich auch künftig engagiert um das Erreichen ihrer Ziele zu bemühen.

Appelle richtete auch Anton Ortlieb in seiner Doppelfunktion als Bürgermeister von Benediktbeuern sowie als Vorsitzender des Schulverbands an die Abschlussschüler. „Entwickelt Euch weiter“, mahnte Ortlieb, der die jungen Leute auch dazu aufrief, sich in ihrer Freizeit in der Gesellschaft zu engagieren. Die vielen anwesenden Eltern bat Ortlieb: „Bleiben Sie auch in Zukunft Ihren Kindern ein guter Ratgeber und Wegbegleiter.“

„Wir waren ein super Team“„

Wie Klassenlehrerin Weißenbühler-Castan sagte, haben 19 Schüler die Prüfungen für den qualifizierenden Hauptschulabschluss (Quali) geschafft. Die restlichen drei haben den Mittelschulabschluss in der Tasche. In einer kleinen Foto-Collage ließ die Klasse bei der Abschlussfeier die Höhepunkte der vergangenen drei Jahre noch einmal Revue passieren und verteilte kleine Geschenke an ihre Lehrer.

„Wir waren ein super Team“ bilanzierte Pädagogin Weißenbühler-Castan, die an dem Abend immer wieder betonte, wie höflich, freundlich, hilfsbereit und gut erzogen die Jugendlichen gewesen seien – nicht zuletzt bei der Abschlussfahrt, die die Klasse nach Rügen geführt hatte. „Ihr Süßen: Ich werde Euch dermaßen vermissen“, beteuerte Weißenbühler-Castan und wandte sich auch an die Eltern: „Danke, dass Sie mir Ihre Goldstücke anvertraut haben.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.