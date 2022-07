Benediktbeurer Sommerkellerfest kann wohl doch stattfinden

Von: Stefanie Wegele

Teilen

Die Ruinen des Sommerkellers befinden sich gegenüber der Benediktbeurer Schule. Dort richtet die Feuerwehr ein beliebtes Fest aus. © pr

Es scheint eine Lösung zu geben, so dass das beliebte Sommerkellerfest in Benediktbeuern doch noch stattfinden kann. Die Gemeinde Benediktbeuern wird die Kosten für Untersuchungen und Sicherungsmaßnahmen an den Bäumen übernehmen.

Benediktbeuern – Das beliebte Sommerkellerfest der Feuerwehr Benediktbeuern kann nun voraussichtlich doch am angestammten Ort stattfinden. Das teilte die Verwaltungsgemeinschaft Benediktbeuern am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Zuletzt deutete wie berichtet alles darauf hin, dass das für Samstag, 6. August, angesetzte Fest ausfallen muss. Denn die Gemeinde hatte sich nicht mit dem Landratsamt einigen können, wer die Kosten für den Baumbeschnitt am Naturdenkmal übernimmt.

Wie Geschäftsleiter Michael Herrmann von der VG Benediktbeuern weiter mitteilt, würden nun unter Mithilfe des Kochler Baumpflege-Unternehmers Anton Suttner, der am Montag mit dem Landratsamt Kontakt aufgenommen habe, durch ihn als Sachverständigen die Untersuchungen an den Bäumen zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durchgeführt. „Für die Initiative von Herrn Suttner möchten wir uns ausdrücklich bedanken“, betont Herrmann in der Mitteilung.

Keine größeren Schwierigkeiten zu erwarten

Bei einem am Dienstag durchgeführten Ortstermin mit Suttner, Vertretern der Feuerwehr und dem Geschäftsleiter der VG sei laut Mitteilung über das weitere Vorgehen gesprochen worden. So werde nun etwaiges Totholz entfernt, und sollte „die Begutachtung durch den Fachmann weiter keine Mängel ergeben, die nicht zu beheben sind, wird das Fest wie geplant am 6. August stattfinden können.“ Größere Schwierigkeiten seien jedoch nicht zu erwarten. „Weitergehende Maßnahmen, welche zu den bisher kolportierten Kosten führen würden, sind für die Durchführung der Veranstaltung nicht relevant beziehungsweise können durch Absperrmaßnahmen behoben werden“, so Herrmann.

In der Jahresversammlung der Benediktbeurer Feuerwehr am Freitag hatte Zweiter Bürgermeister Hanns-Frank Seller gesagt, dass die Kosten für den Baumbeschnitt exorbitant hoch seien und im fünfstelligen Bereich lägen (wir berichteten). Die Kosten für die jetzt geplante Maßnahme belaufen sich laut Pressemitteilung auf etwa 1200 bis 1500 Euro – je nach Aufwand – und werden von der Gemeinde Benediktbeuern übernommen.

Die Ruinen des Sommerkellers befinden sich gegenüber der Schule. Das Sommerkellerfest wird traditionell von der Benediktbeurer Feuerwehr ausgerichtet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.