Benediktbeurer startklar für sein Auto-Abenteuer in Afrika

Von: Christiane Mühlbauer

Fast schon fertig gepackt steht der Nissan X-Trail seit Monaten in der Garage. Rechts sieht man das Holzgestell mit Matte, das als Bett dient. © Privat/a

Nach fünf Monaten Warten ist es nun realistisch, dass die Auto-Abenteuer-Tour in Afrika am 6. Mai tatsächlich starten kann. Felix Mayr aus Benediktbeuern ist gerade mit den finalen Vorbereitungen beschäftigt.

Benediktbeuern – Mit dem eigenen Auto von Marokko nach Guinea Bissau in Westafrika fahren – das ist der Traum, dem Felix Mayr (41) aus Benediktbeuern seit Monaten nachgeht. Zusammen mit anderen Auto- und Reise-Freaks will er diese knapp 6000 Kilometer lange Tour in Angriff nehmen, angeboten von einem Spezialreiseveranstalter. Wie berichtet, wollte die Gruppe eigentlich schon kurz vor Weihnachten starten. Doch aufgrund der Corona-Pandemie und der Tatsache, dass es monatelang von Genua keine Fährverbindung nach Marokko gab, musste die Gruppe die Abreise immer wieder verschieben.

Letzte Vorbereitungen laufen

„Der Mai ist jetzt der letzte Termin, sonst hätten wir es wieder auf Herbst/Winter verschoben“, sagt Mayr. Zudem sind einige der ursprünglichen Mitreisenden abgesprungen. Jetzt sind es nur noch vier Abenteurer, drei Männer und eine Frau, plus Veranstalter Dieter Scholz. Zwei Teilnehmer hat Mayr mittlerweile schon kennengelernt.

Der Plan ist, nach Ankunft in Tanger (Marokko) durch die Westsahara, Mauretanien, Senegal und Gambia nach Guinea Bissau zu fahren, dem Ziel der Reise. Geplant sind drei Wochen, eventuell werden es aber auch vier. „Wir planen noch Reservetage ein“, sagt Mayr. Er hat sich für die Tour einen Nissan X-Trail gekauft, der dann in Afrika verkauft wird. Zurück geht es auf jeden Fall mit dem Flugzeug. Während der Autofahrt wollen die Teilnehmer Spenden verteilen, etwa Kleidung, Schulsachen und Spielzeug.

Im Auto wird auch geschlafen

Mayr hat so eine ähnliche Tour schon mal gemacht, nämlich zum Jahreswechsel 2009/10. Damals ging es nach Mali, und es waren noch Freunde des Benediktbeurers dabei. „Da haben wir uns mit dem Fahren abgewechselt.“ Jetzt sitzt er alleine hinterm Steuer – und hat davor auch Respekt. „Wir werden täglich ungefähr sechs Stunden Auto fahren, manchmal vielleicht auch mehr.“ Mayr weiß, dass dabei hohe Konzentration gefordert ist – die Pisten haben Schlaglöcher oder man muss mit Tieren rechnen, die vors Auto laufen können. Den Nissan hat er natürlich vor der Abfahrt checken lassen, und zudem ist er mit Werkzeug, Ersatzreifen und Benzinkanister ausgestattet. Auch geschlafen wird mitunter im Auto. Mayr hat sich ein Gestell gezimmert, auf dem eine Matte liegt. Zudem hat er Proviant dabei, denn nicht überall wird man Lebensmittel kaufen können.

Felix Mayr (41) aus Benediktbeuern © privat/a

Der 41-Jährige, der beruflich beim Bayerischen Landesvermessungsamt tätig ist, kümmert sich in diesen Tagen um die letzten Vorbereitungen. „Die Fähren nach Marokko fahren ja schon wieder, und wir gehen fest davon aus, dass Anfang Mai jetzt alles klappen wird.“ Im Tölzer Landratsamt muss er sich noch ein spezielles Ausfuhrkennzeichen für das Auto besorgen. „Bei unserer ersten Tour 2009 war das einfacher, mittlerweile gibt’s mehr Bürokratie“, meint er. Außerdem muss er „haufenweise Kopien“ von wichtigen Dokumenten machen. Nicht alle Visa lassen sich vorab in Deutschland besorgen.

Trotzdem: „Die Aufbruchstimmung ist da“, fiebert er dem Start entgegen. Mayr ist gespannt, was ihn erwartet. „Am meisten freue ich mich auf das Offroad-Fahren in der Wüste.“ Das Wetter spielt auch noch eine große Rolle, denn die klimatischen Verhältnisse sind jetzt anders. „Laut den Statistiken ist es heißer.“ Der Benediktbeurer rechnet mit bis zu 40 Grad und eventuell Sandstürmen. Und ab der Sahelzone wird es subtropischer. „Vielleicht wird es dort auch unangenehm, feuchter und mit mehr Mücken. Ich bin auf jeden Fall gespannt.“

Reise verfolgen

Auf seinem Blog www.felixmayr.com sowie Facebook und Instagram will Mayr von unterwegs berichten.

