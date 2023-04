Benediktbeurer Stiftung: Jugendhilfe in Zeiten des Krieges

Steht an der Spitze der Stiftung: Pater Josef Grünner (re.) bei einem Besuch in der Ukraine 2018 mit Pater Mychalo Chaban (Mi.) aus Lwiw und Pater Karol Manik aus der Slowakei. © don bosco

Jungen Menschen in Osteuropa eine Perspektive geben: Das ist seit über 20 Jahren das Ziel der Stiftung „Kinder brauchen ein Zuhause“. Die Salesianer Don Boscos fördern unter anderem Einrichtungen und Projekte in der Ukraine, Russland und Albanien. Doch der Ukraine-Krieg stellt ihr Engagement vor Herausforderungen.

Benediktbeuern – Mit einem Kinderhaus in Moskau fing 2001 alles an. Seitdem setzt sich die Stiftung „Kinder brauchen ein Zuhause“, die im Kloster Benediktbeuern ihren Ursprung hat, nicht nur in Russland für bedürftige Kinder und Jugendliche ein. Wie aber umgehen mit Russlands Krieg in der Ukraine? Man habe sich bewusst entschieden, die Einrichtung in Moskau weiter zu unterstützen, erklärt Stiftungsleiter Pater Josef Grünner. „Die Kinder dort können nichts für den Krieg, brauchen aber auch weiterhin unsere Hilfe“, fügt der Benediktbeurer Altbürgermeister und Stiftungsbeirat Georg Rauchenberger hinzu.

Die Stiftung unterstützt Kinderheime und Jugendausbildungszentren

Die Salesianer Don Boscos kümmern sich um Kinder und Jugendliche, die aus zerrütteten Familien kommen oder von Obdachlosigkeit bedroht sind. Die Stiftung unterstützt Kinderheime und Jugendausbildungszentren vor Ort. In der Moskauer Einrichtung haben rund 40 Kinder ein neues Zuhause gefunden. Unterstützung erhalten die Jugendlichen so lange, bis Schule oder Ausbildung abgeschlossen sind und sie ein eigenständiges Leben führen können.

„Die Salesianer in Moskau halten sich komplett aus der Politik raus“

Über die Situation vor Ort sprach Pater Grünner mit dem Moskauer Direktor Pater Petros Petrosyan bei seinem Besuch vergangenen Herbst in Benediktbeuern persönlich. „Die Arbeit in Russland geht weiter wie bisher“, sagt Pater Grünner. Allerdings gelte es, vorsichtig zu sein, um negative Konsequenzen zu vermeiden. „Die Salesianer in Moskau halten sich komplett aus der Politik raus und konzentrieren sich nur auf ihre pädagogische Arbeit.“

Vor Herausforderungen stehe das Kinderheim außerdem wegen der gestiegenen Lebensmittelpreise, weshalb es umso mehr auf Hilfe angewiesen sei. Denn: Nur die finanzielle Unterstützung der Stiftung in Benediktbeuern halte den Betrieb aufrecht. Staatliche Unterstützung gebe es keine, erklärt Pater Grünner. Mit etwa 70 000 Euro pro Jahr fließt somit ein Großteil der Spenden in die dortige Einrichtung.

An vier Standorten in der Ukraine unterhalten die Salesianer Einrichtungen für Bedürftige

In der Ukraine ist die Lage noch einmal schwieriger. Um Binnenflüchtlingen zu helfen, wurde bereits kurz nach Ausbruch des Krieges eine Nothilfe etabliert, berichtet der Pater. An vier Standorten, unter anderem in Lwiw und Kiew, haben die Salesianer ihre Einrichtungen für Bedürftige geöffnet. Dort erhalten sie Unterkunft und Verpflegung. Seit September werden außerdem im Rahmen eines Projekts rund 100 Mütter und Kinder dauerhaft beherbergt. Organisiert werden neben dem Schulbesuch auch Freizeitaktivitäten und eine psychologische Betreuung. „Wie immer sind auch hier die Kinder die Leidtragenden“, sagt Rauchenberger.

Seit Januar sind 50 ukrainische Kinder und Jugendliche in Benediktbeuern zu Gast

Um dem Krieg wenigstens für eine Weile zu entkommen, sind seit Januar 50 ukrainische Kinder und Jugendliche aus dem Familienhaus in Lwiw im Kloster Benediktbeuern zu Gast. Vergangenes Jahr waren sie zwischenzeitlich in die Slowakei geflüchtet.

Für die Hilfe in der Ukraine wurden im vergangenen Jahr rund 66 000 Euro an Spendengeldern gesammelt, so Rauchenberger. Der Stiftungsbeirat ist sehr dankbar für die hohe Spendenbereitschaft in der Region, auch wenn diese „im Laufe der Zeit abgeebbt“ sei. Für die Unterstützung der Geflüchteten sei aber weiterhin Geld notwendig.

Auch in Albanien ist die Stiftung aktiv

Auch in Albanien ist die Benediktbeurer Stiftung aktiv. Seit zehn Jahren wird dort Jugendlichen, die aus armen Familien in ländlichen Regionen stammen, der Besuch von weiterführenden Schulen ermöglicht. „Andernfalls hätten die Kinder kaum Zukunftschancen – nur, weil ihre Familie zu wenig Geld hat“, sagt Pater Grünner. Denn viele Eltern könnten weder das nötige Schulgeld noch eine Wohnung in der Stadt bezahlen. So aber können die Jugendlichen bei den Salesianern in Shkoder wohnen und lernen. Eine „wirksame Hilfe, die direkt ankommt“ – auch wenn man natürlich nur einen sehr kleinen Anteil der Jugendlichen unterstützen könne, fügt der Pater hinzu. Die Stiftung fördert das Wohnheim heuer mit 10 000 Euro (2022: 15 000 Euro).

Um den Jugendlichen in Shkoder und in anderen Teilen Osteuropas weiterhin helfen zu können, ist die Stiftung auf Spendengelder angewiesen. Nur so könne die Zukunft der Projekte gesichert werden. „Wir können froh sein, wenn wir mit dem Geld, das uns derzeit zur Verfügung steht, die bestehenden Projekte finanzieren können“, so Pater Grünner. Aus diesem Grund seien im Augenblick auch keine neuen Projekte geplant. Priorität hätten derzeit die Ukraine-Nothilfe sowie die Einrichtung in Moskau. (fs)

Spenden: Wer die Stiftung unterstützen will, kann auf folgendes Konto einzahlen: IBAN DE21 7002 0500 3740 1300 13, BIC BFSWDE33MUE, Bank für Sozialwirtschaft, Stichwort: „Stiftung Kinder brauchen ein Zuhause“. Weitere Infos gibt es im Internet auf www.kinderbraucheneinzuhause.de.

