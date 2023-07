„Habe ich noch nie erlebt“: 200 Helfer hieven neues Gipfelkreuz auf die Benediktenwand

An den Grenzen der körperlichen Leistungsfähigkeit: Durch teils extrem steiles Gelände mussten sich die Helfer nach oben kämpfen.

200 Helfer involviert

Von Patrick Staar schließen

Auf der Benediktenwand steht seit Sonntagnachmittag das neue Gipfel-Kreuz. Eine „herausfordernde Aktion“ mit 200 Helfern.

Benediktbeuern – Drei Tage lang waren 200 Benediktbeurer an die Grenzen ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit gegangen, hatten steile Wege erklommen und tonnenschwere Lasten getragen. Dann war es vollbracht: Am Sonntag um 15 Uhr stand das neue Gipfelkreuz auf der Benediktenwand, die Blasmusik spielte auf, und alle Helfer sprachen ein Vaterunser. Ein Moment, der keinen der Beteiligten kaltließ: „Da ist viel Last von unseren Schultern abgefallen“, berichtete Sebastian Rieger junior, Vorsitzender der Benediktbeurer Feuerwehr. „Das war ergreifend. Ich hatte einen sauberen Knödel im Hals.“

+ Fast wie Maibaum-Aufstellen: Die Benediktbeurer hieven das Gipfelkreuz in die Höhe. © BERND RITSCHEL

Das Interesse an der Benediktbeurer Gemeinschaftsaktion war riesig. Um die 100 Medienvertreter hätten nachgefragt, ob sie dabei sein dürfen, berichtet der Kochler Bergfotograf Bernd Ritschel. Außer ihm hätten allesamt eine Absage bekommen – die Wege waren für noch mehr Menschen zu steil und zu eng, zudem fürchteten die Organisatoren den Steinschlag. Das Gedränge war auch so riesengroß. „Eigentlich hätten wir gar nicht über 200 Helfer gebraucht“, berichtet Organisator Lorenz Kellner. „Wir haben es aber wegen des Gemeinschaftsgedankens so groß aufgezogen.“

Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/toelzer.kurier

Traktoren bringen bis zu 600 Kilogramm schwere Lärchenstämme bis zum Ende des Forstwegs

Los ging’s am Freitagmorgen um 8.30 Uhr. Mit Traktoren wurden die beiden 600 und 300 Kilogramm schweren Lärchenstämme sowie rund 300 Kilo Material bis zum Ende des Forstwegs unterhalb der Glaswandscharte transportiert. Organisiert und geleitet von der Benediktbeurer Feuerwehr und Bergwacht ging es dann durch teils extrem steiles Gelände aufwärts. Die tonnenschwere Last konnte auf der vier Kilometer langen Strecke mit ihren 700 Höhenmetern nur noch mit Muskelkraft bewegt werden.

+ Schwertransport: Traktoren zogen die beiden Holzbalken auf dem ersten Teil der Strecke nach oben. © BERND RITSCHEL

Lorenz Kellner hatte keine rechte Vorstellung davon, wie schnell es vorwärtsgeht: „Wir haben nicht gewusst, ob die Leute vom Geschick her und von der Geländegängigkeit her passen. Das war eine nicht so einfach zu bestimmende Größe.“ Unterstützt wurden die Träger-Teams von 30 Senioren und Frauen, die sich um die Verpflegung kümmerten: „Sie haben kraxenweise das Essen und Getränke rauf getragen – jeder wollte mitmachen, wir haben die Leute fast ein bisserl bremsen müssen.“

+ Es ist fast vollbracht: Bereits am Samstagnachmittag war das Gipfelkreuz bereit zum Aufstellen. © BERND RITSCHEL

Neues Kreuz muss auf die Benediktenwand: 200 Helfer packen zwei Tagel lang an

Schon bald zeichnete sich ab, dass die 80-köpfige Gruppe gut harmoniert: „Wir sind am Freitag weiter gekommen, als wir es zu hoffen gewagt hatten“, berichtet Kellner. Die Hälfte der 700 Höhenmeter war zu diesem Zeitpunkt schon bewältigt. Am Samstagmorgen um 6.15 Uhr machten sich dann sogar 200 Helfer auf den Weg in Richtung Gipfel. Bereits um 12 Uhr war das Ziel auf 1800 Metern Höhe erreicht.

+ Benediktbeurer Gemeinschaftsaktion: Rund 200 Helfer aus sieben Vereinen beteiligten sich am Aufstellen des neuen Gipfelkreuzes. © BERND RITSCHEL

Schon zu diesem Zeitpunkt hätte das Gipfelkreuz aufgestellt werden können, doch die Beteiligten wollten es ganz bewusst langsam angehen lassen. Kellner: „An der Abbruchkante geht’s 400 Meter senkrecht nach unten. Da wollten wir Ruhe walten lassen – nicht, dass im Eifer des Gefechts doch noch was passiert.“ Am Sonntag ging’s dann nur noch ums Aufstellen. Den Prozess müsse man sich vorstellen wie das Aufrichten eines Maibaums, erläutert Kellner: „Es war alles nur etwas komplexer, weil der Boden uneben ist und der Platz begrenzt.“

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

„Man kann es gar nicht glauben, dass das alles ohne die kleinste Blessur abgelaufen ist“

Als alle Blitzableiter montiert und alle Arbeiten abgeschlossen waren, überwältigten auch Bernd Ritschel die Gefühle: „Es war ein sehr emotionaler Moment, als 200 oder 300 Leute das Vaterunser gebetet haben als Dank dafür, dass nichts passiert ist.“ Vor den Beteiligten habe er den höchsten Respekt, sagt der Fotograf: „Ich bin jetzt seit 40 Jahren auf den Bergen unterwegs. Aber so eine anstrengende, herausfordernde, brutale Aktion habe ich noch nie erlebt. Man kann vor den Organisatoren nur den höchsten Respekt haben, dass ihr Plan so gut geklappt hat – obwohl es keine Erfahrungswerte gab.“

Ich bin jetzt seit 40 Jahren auf den Bergen unterwegs. Aber so eine anstrengende, herausfordernde, brutale Aktion habe ich noch nie erlebt.

Er selbst sei nach drei Tagen mit sengender Hitze und höchster Konzentration „völlig platt“. Lorenz Kellner war indessen vor allem erleichtert: „Alles hat super funktioniert. Man kann es gar nicht glauben, dass das alles ohne die kleinste Blessur abgelaufen ist.“

Bergmesse

Das sechste Benediktenwandkreuz wird im Rahmen einer Bergmesse am 20. August feierlich geweiht. Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, haben die Möglichkeit an der weiteren Bergmesse auf der Tutzinger Hütte teilnehmen. Sie ist einfacher zu erreichen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.