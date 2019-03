Großes Benefizkonzert im Kloster Benediktbeuern: Rock, Pop und Weltmusik - für die Jugendarbeit

Musik zugunsten der Jugendarbeit im Loisachtal: Im Barocksaal des Klosters Benediktbeuern treten am 30. März bekannte regionale Musiker auf. Alle Infos zum Konzert gibt es hier.

Benediktbeuern/Bichl – Der Verein zur Förderung der Jugendarbeit in Benediktbeuern und Bichl lädt am Samstag, 30. März, wieder zu einem großen Benefizkonzert in den Barocksaal sein. Schon im vergangenen Jahr war das Konzert ein großer Erfolg. Mit den Einnahmen wird die Arbeit für Jugendliche im Loisachtal unterstützt, mittlerweile seit 14 Jahren. Das Konzert, für das im Vorfeld viel ehrenamtliche Arbeit geleistet wird, bietet heuer einen breiten Mix, vom Liedermacher über Weltmusik bis hin zum Rock. Hier eine Übersicht:

+ Die Musiker beim 14. Benefizkonzert: Liedermacher Martin Michels aus Benediktbeuern © Privat/Veranstalter

Musik ist für den Benediktbeurer Musiklehrer und Liedermacher Martin Michels neben seiner Familie der wichtigste Teil seines Lebens, berichtet Rudi Mühlhans vom Vorstandsteam des Vereins in einer Pressemitteilung. Michels studierte Gitarre und arbeitet als Fachlehrer für Musik an der Montessori-Schule in Penzberg. „Er erzählt Geschichten auf seine ganz eigene Art: Mal witzig oder wütend, nachdenklich, befreiend und manchmal tief traurig“, so Mühlhans. Mit der Gitarre liefere er den Soundtrack zu diesen Geschichten.

+ Die Musiker beim 14. Benefizkonzert: Manfred Ranak, Saxofonist der Band Saltinbaqui © Privat/Veranstalter

Heuer wird auch die Band „Saltinbaqui“ auf der Bühne stehen. Dahinter verbergen sich die Musiker Manfred Ranak, Thomas Klees, Julian Sareyka und Hannes Schweiger. Sie spielen Musik aus Peru, Brasilien, Argentinien und Spanien. „Im südamerikanischen Sprachgebrauch bedeutet ,Saltinbaqui‘ clownhaft, lebendig und lustig“, erklärt Mühlhans. In Benediktbeuern spielt die Gruppe hierzulande unbekannte originale Musik aus Südamerika und Spanien, bekannte südamerikanische Jazzstandards bis hin zu Welthits der Pop- und Rockmusik für die außergewöhnliche Kombination Saxofon, Gitarre, Bass und Cajón.

+ Die Musiker beim 14. Benefizkonzert: Die Band „Optimal Standard“ aus Murnau © Privat/Veranstalter

Außerdem mit dabei ist heuer die Band „Optimal Standard“ aus Murnau. Ihr Programm besteht aus Songs aus dem Bereich Indie, Rock und Punk, teils selbst geschrieben, teils interpretiert. Die Texte sind auf Deutsch. „Es sind keine Songs mit erhobenem Zeigefinger oder politischem und moralischem Anstrich. Es sind Songs aus dem Leben und über das Leben“, beschreibt Mühlhans den Stil der Band. Die Musiker sind viel auf regionalen Bühnen unterwegs, auch der Bayerische Rundfunk ist schon auf sie aufmerksam geworden. Mit Schlagzeuger Christian „Pino“ Pinsker besteht eine direkte Verbindung zum Benefizkonzert: „Vor vielen Jahren startete Christian Pinsker seine musikalische Karriere im Bandraum des Don-Bosco-Clubs“, berichtet Mühlhans. Im vergangenen Jahr lieferten sie den Soundtrack für die Feier zum 40-jährigen Bestehen des Clubs. müh

Das Benefizkonzert für die Jugendarbeit beginnt am Samstag, 30. März, um 20 Uhr im Barocksaal. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro (ermäßigt 10 Euro). Karten gibt es in Benediktbeuern im Klosterladen und bei Schreibwaren Baader, in Bad Tölz in der Buchhandlung Winzerer sowie in Penzberg im Kino. Vor Beginn und in der Pause können die Konzertbesucher die Jugendarbeit mit einem Getränk oder einem Imbiss unterstützen.

