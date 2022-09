Mountainbiker stürzen: Bergwacht Benediktbeuern rückt zweimal aus

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Bergwacht musste zuletzt zweimal ausrücken, um gestürzten Mountainbikern zu helfen. (Symbolfoto) © Bergwacht

Einsätze für die Bergwacht Benediktbeuern: Eine Radlerin hatte sich eine Kopfverletzung zugezogen, ein Mountainbiker massive Abschürfungen im Gesicht.

Benediktbeuern - Bevor am letzten August-Wochenende die traditionelle Bergmesse an der Tutzinger Hütte gefeiert wurde, hatte die Benediktbeurer Bergwacht noch Einsätze zu absolvieren.

Bergwacht Benediktbeuern hilft gestürzter Mountainbikerin

Am vorvergangenen Montag befand sich die Bereitschaft gerade zu einem Ausbildungsabend an der Wache, als um 19.50 Uhr die Alarmierung durch die Leitstelle Oberland erfolgte. Eine Moutainbikerin war am Windpässel gestürzt und hatte sich eine Kopfverletzung, Prellungen und Schürfwunden zugezogen. Fünf Einsatzkräfte und die Bergwachtnotärztin eilten sofort zur Unfallstelle, um die Erstversorgung sicherzustellen. Die Patientin wurde dann mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.



Massive Abschürfungen im Gesicht nach Fahrradsturz

Auch am Folgetag mussten die ehrenamtlichen Bergretter ausrücken. Gegen 17 Uhr erneut meldete die Leitstelle einen Verletzten nach einem Fahrradsturz am Forstweg zur Tutzinger Hütte. Der Mountainbiker hatte sich dabei massive Abschürfungen im Gesicht zugezogen.

Mountainbike-Unfälle: Helm hat Schlimmeres verhindert

Der Patient wurde durch die Bergwacht vor Ort versorgt, ins Tal transportiert und an das Team des Rettungswagens übergeben. Dieses brachte ihn in die Unfallklinik nach Murnau. Auch hier waren fünf Bergretter und eine Notärztin im Einsatz. In beiden Radlunfällen hatte ein Helm Schlimmeres verhindert.

Am letzten Augustwochenende feierte die Bergwacht dann gemeinsam mit der Feuerwehr nach zweijähriger Coronapause wieder die traditionelle Bergmesse am Fuß der Benediktenwand. Trotz des trüben Wetters versammelten sich zahlreiche Besucher auf dem Hügel vor der Tutzinger Hütte. Der Gottesdienst wurde durch Pfarrer Pater Heiner Heim gehalten. Die Blaskapelle Benediktbeuern übernahm die festliche musikalische Umrahmung.

