Bergwacht Benediktbeuern rettet Piloten aus Baum

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Erst wurde der Verletzte aus dem Baum gerettet, einen Tag später barg die Bergwacht dann noch den Schirm. © BW

Einen Einsatz gab es für die Benediktbeurer Bergwacht am Wochenende. Ein Gleitschirmpilot war in einem Baum gelandet.

Benediktbeuern – Um einen Gleitschirmpiloten in Not musste sich jetzt die Benediktbeurer Bergwacht kümmern. Am Pfingstsonntag wurden die Retter gegen 13.30 Uhr durch die Leitstelle Oberland alarmiert, nachdem eine Wanderin im Lainbachtal, am sogenannten Rechen, in einer Fichte einen Gleitschirm gesichtet hatte. Fünf Einsatzkräfte, darunter eine Notärztin, begaben sich mit dem Rettungsfahrzeug direkt an die Einsatzstelle.

Verletzter wird im Vakuumbett abtransportiert

In etwa 20 Metern Höhe entdeckten die Helfer den Piloten. Wegen des Verdachts auf Rücken- und Beinverletzungen wurde der Hubschrauber Christoph Murnau nachalarmiert. Mit dem Baum-Bergeset wurde der Pilot aus der misslichen Lage befreit. Im Vakuumbett brachten die Retter den Patienten möglichst schonend zum Rettungsfahrzeug. Mit diesem wurde der Verletzte zur Bergrettungswache gefahren.

Der Hubschrauber brachte ihn dann in die Unfallklinik Murnau. Gegen 17 Uhr war der Einsatz für die ehrenamtlichen Helfer beendet. Die Bergung des Gleitschirms erfolgte am Pfingstmontag. (va/tk)

