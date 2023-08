Werke von Komponistinnen im Blick: Besondere Konzerte in Benediktbeuern

Von: Christiane Mühlbauer

Markus Kreul veranstaltet seit zwölf Jahren im August einen Meisterkurs für Studierende der klassischen Musik in Benediktbeuern. Der 50-Jährige ist Pianist und Dozent am Leopold-Mozart-Center in Augsburg. © Bogdahn

Bei den Meisterkurs-Konzerten von Markus Kreul in Benediktbeuern stehen heuer Komponistinnen im Mittelpunkt. Zwölf Studierende setzen sich mit ganz besonderen Werken auseinander.

Benediktbeuern – Zwölf junge Musiker und Sänger kommen Ende August wieder zu einem Meisterkurs von Markus Kreul nach Benediktbeuern. Eine Woche lang leben und arbeiten sie im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) und geben an drei Abenden Sommerkonzerte. Heuer gibt es einen besonderen Programmschwerpunkt: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen sich mit den Werken von Komponistinnen auseinander, die heute kaum mehr Beachtung finden. „Clara Schumann, Fanny Hensel kommen manchmal in Konzerten vor, aber Josephine Lang, Emilie Mayer oder Ethel Symth kennen nur wenige“, sagt Kreul. „Wir haben wunderschöne Musik von diesen und anderen Komponistinnen im Programm, und die Teilnehmer arbeiten auch an Moderationen, um das zum Teil recht abenteuerliche Leben dieser Frauen zu vermitteln.“

Johannes Brahms zog eine gute Bewertung zurück, als er erfuhr, dass das Werk von einer Frau stammt

Kreul ist der Meinung, dass sich die Emanzipation der Frau in der Musik viel zu lange hingezogen hat. „Sie braucht immer noch ein besonderes Augenmerk, denke ich.“ Als Beispiel nennt Kreul die britische Komponistin Ethel Symth (1858-1944). Sie sei sehr kämpferisch gewesen. „Sie hat ihre Werke Johannes Brahms vorlegen lassen. Der fand die Kompositionen zuerst großartig. Aber als er erfahren hat, dass sie von einer Frau stammen, hat er seine positive Bewertung zurückgezogen.“ Nahezu in Vergessenheit geraten ist auch die deutsche Komponistin Emilie Mayer (1812-1883). „Zu Lebzeiten wurde sie als ,weiblicher Beethoven‘ gefeiert und war sehr populär“, berichtet Kreul. Weil sich heuer Mayers 140. Todestag jährte, würde ihre Musik gelegentlich aufgeführt.

Kreul: „Frauen hatten damals kein Netzwerk“

Warum sind diese Frauen so schnell aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwunden? „Ich glaube, sie hatten damals nicht dieses Netzwerk, wie es Männer hatten“, vermutet Kreul. Der Pianist und Dozent am Leopold- Mozart-Center in Augsburg sieht immer noch Nachholbedarf im Bereich der klassischen Musik. An Universitäten müssten Studenten noch immer vornehmlich das Repertoire von männlichen Komponisten einüben, und auch bei Konzerten stünden meistens „die großen Namen wie Bach, Beethoven und Mozart“ im Mittelpunkt. „Aber auch das Publikum muss gewillt sein, sich andere Werke anzuhören“, fordert er.

Bei den Konzerten werden Bilder gezeigt

Die Teilnehmer an dem Kurs in Benediktbeuern kommen heuer nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Albanien, Italien, China und Korea. Sie sind Studenten, die ihre Kenntnisse vertiefen. „Das ZUK eignet sich dafür wunderbar. Wir sind im Selbstversorgerbereich untergebracht, es gibt kurze Wege, wir essen gemeinsam und verbringen die Freizeit in der Natur.“ Um sich in das Leben der Komponistinnen einfühlen zu können, stehen in den Räumen große Bilder und Prints. Von Josephine Lang zum Beispiel, einer deutschen Liedkomponistin und Sängerin der Romantik. „Musik war für sie autobiografisch geprägt. Die Zuhörer sollten in ihre Gedankenwelt eintauchen können“, sagt Kreul. Lang wurde 1815 in München geboren und starb 1880 in Tübingen.

Die Bilder werden dann auch bei den Konzerten zu sehen sein. „Ich freue mich, dass wir in Benediktbeuern ein treues Publikum haben“, sagt Kreul. Es gebe sogar ein Ehepaar, das jedes Jahr extra seinen Urlaub im Loisachtal verbringe, um zu den Konzerten zu kommen.

Kreul: Veranstaltungen sollten „nahbarer“ sein

Kreul hofft, aufgrund des Programms auch „neue“ Gesichter im Publikum zu begrüßen. Woran liegt es wohl, dass bei Konzerten mit klassischer Musik vornehmlich Ältere sitzen, obwohl die Szene kein Nachwuchs-Problem hat? „Ich denke, eine Rolle spielt dabei auch die Vermittlung der Musik“, sagt der Pianist. Manche Kulturbühnen seien wie „Bollwerke“, da gelte es, neue Formen für Aufführungen zu erproben. Und Veranstaltungen müssten auch „nahbar“ sein, findet Kreul. Er selbst veranstaltet im Münchner Künstlerhaus die Reihe „Kraft der Musik“, zu der er nicht nur Musiker, sondern auch Schauspieler und Maler einlädt. „Das Publikum sitzt an kleinen Tischen, und wir sind mitten unter ihnen. Das spricht die Besucher an.“

Infos zu den Konzerten

Das Auftaktkonzert der Teilnehmerinnen und Teilnehmer findet am Dienstag, 22. August, im Allianzsaal statt. Dort gibt es auch am Donnerstag, 24. August, eine „Soirée mit Lied und Kammermusik“. Das Abschlusskonzert am Freitag, 25. August, findet dann im Barocksaal statt und trägt den Titel „Eine musikalische Sommernacht“. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr.

