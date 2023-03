Betretungsverbot in Kochelsee-Mooren

Kochelsee-Moore: Betretungsverbot. © Karl Bock

Die Loisach-Kochelsee-Moore zählen zu den größten zusammenhängenden Feuchtgebieten Deutschlands. Bis Mitte Juli herrscht hier zu Schutz bedrohter Vogelarten wieder Betretungsverbot.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zum Schutz von seltenen und stark bedrohten Vogelarten, wie dem Brachvogel, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen und Kiebitz, gilt seit Montag und bis einschließlich 15. Juli wieder das jährliche Betretungsverbot im Wiesenbrütergebiet Loisach-Kochelsee-Moore. Das teilt das Landratsamt mit. Das Gebiet darf in dieser Zeit nur auf ausgewählten Wegen betreten werden und Hunde müssen angeleint sein.

Die Wege sind auf den Schautafeln vor Ort markiert und können auch auf der Homepage des Landratsamts eingesehen werden (www.lra-toelz.de Suchbegriff: „Wiesenbrüter“). Die Loisach-Kochelsee-Moore erstrecken sich entlang der Loisach vom Kochelsee bis Penzberg. Mit rund 4000 Quadratmetern Ausdehnung gehören sie zu den größten zusammenhängenden Feuchtgebieten Deutschlands.

Große Flächen mit nur wenigen Bäumen und Sträuchern

Das Gebiet zeichnet sich aus durch große Flächen mit nur wenigen Bäumen und Sträuchern. Die Loisach-Kochelsee-Moore haben damit nicht nur lokal, sondern auch für Mitteleuropa eine bedeutende Funktion als Brutstätte für seltene und stark bedrohte Vogelarten. Die bodenbrütenden Vogelarten benötigen gerade diese offenen Bereiche. Da die Vögel in der freien Wiese ungeschützt brüten und ihre Jungtiere aufziehen, können die Vögel leicht gestört werden, wenn Menschen oder Hunde zu nah an das Nest herantreten. Wenn die brütenden Vögel aufgescheucht werden, bringt das den Nachwuchs ernsthaft in Gefahr. Zum Schutz der Tiere ist es daher von großer Bedeutung, dass die Bestimmungen eingehalten werden. Die Naturschutzwacht kontrolliert dies vor Ort.

