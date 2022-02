Betrunkener Bichler pöbelt Polizisten an - mit Anspielung auf Bluttat von Kusel

Von: Christiane Mühlbauer

Zwei Polizisten wurden von einem Bichler beleidigt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Auf äußerst geschmacklose Art und Weise hat ein Betrunkener in Benediktbeuern zwei Polizisten angepöbelt. Welches Nachspiel das hat, wird sich nun zeigen müssen.

Benediktbeuern - Dass zwei Polizeibeamte in Kusel bei einer Fahrzeugkontrolle erschossen worden sind, hat ganz Deutschland erschüttert. Am Samstag hat ein betrunkener Bichler zwei Beamte der Tölzer Polizei mit Bezug auf diese Tat geschmacklos angepöbelt, ist dem Pressebericht zu entnehmen.

Betrunkener verweigert freiwilligen Alkotest

Den Beamten fiel am Samstag gegen 21.35 Uhr auf dem Dorfplatz in Benediktbeuern ein Auto auf, das verkehrsbehindernd und ordnungswidrig geparkt war. Daneben stand ein Bichler (30), der deutlich alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde verweigert, so die Polizei.

Als ihm die Beamten den Schlüssel abnehmen, wird der Mann ausfallend

Um zu verhindern, dass sich der Mann ans Steuer setzt, nahmen ihm die Beamten den Schlüssel ab. Der Bichler zeigte sich darüber „sehr uneinsichtig“ und kommentierte die Maßnahme mit einer, so die Polizei, „äußerst geschmacklosen Anspielung auf die Geschehnisse in Kusel“.

Die strafrechtliche Relevanz der Beleidigung wird jetzt laut Polizei geprüft. Das Auto des Bichlers wurde dann durch einen Abschleppdienst umgesetzt.

