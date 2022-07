Betrunkener irrt durch Benediktbeurer Privatgärten: 1200 Euro Schaden

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Zu viel getrunken hatte ein Unbekannter, bevor er sich in einige Gärten verirrte (Symbolbild) © BARTH/DPA

Einiges an Sachschaden hinterließ ein Unbekannter in Gärten in Benediktbeurer. Der Unbekannte hatte sich offenbar nach einem Konzert dorthin verirrt.

Benediktbeuern - Ein unbekannter Betrunkener verirrte sich am Freitagabend zwischen 23 und 23.30 Uhr laut Anwohnern in mehrere nahe dem Kloster Benediktbeuern befindliche Privatgrundstücke am Pfarrer-Huber-Weg. Wie es aussah, kam der Unbekannte vom eben zu Ende gegangenen Konzert im Maierhof.

In mindestens zwei Gärten entstand Sachschaden

Auf mindestens zwei Grundstücken beschädigte der Mann nach Angaben der Polizei Garteneinrichtungen und Bepflanzungen. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 1200 Euro. Dann verschwand der Unbekannte in der Dunkelheit. Geschädigt sind nach bisherigen Erkenntnissen eine 68-Jährige sowie ein 65-Jähriger.

Polizei hofft auf sachdienliche Hinweise

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0 80 41/7 61 06-273.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.