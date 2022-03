Bezirk investiert im Kloster Benediktbeuern: Neues „Forum Heimat und Kultur“ startet 2023

Von: Christiane Mühlbauer

Die Fachberatung für Heimatpflege, aus der jetzt das „Forum Heimat und Kultur“ wird, wurde 2004 im Maierhof eröffnet. Es finden regelmäßig Ausstellungen, Vorträge, Lesungen und Konzerte statt. © Foto: Bezirk Oberbayern/Wolfgang Englmaier

Der Bezirk Oberbayern stärkt seine Einrichtungen im Maierhof des Klosters Benediktbeuern. Derzeit wird ein neues Forum geschaffen, das die Fachberatung für Heimatpflege und das Zentrum für Trachtengewand vereint.

Benediktbeuern – Schon im vergangenen Jahr war gemunkelt worden, dass sich im Maierhof in den Räumen des Bezirks „etwas tut“. Seit knapp 20 Jahren befinden sich dort die Fachberatung Heimatpflege sowie das Trachteninformationszentrum. Letzteres wurde nun in „Zentrum für Trachtengewand“ umbenannt, was auf der Webseite charmant mit den Worten „wir haben uns umgezogen“ beworben wird.

„Klares Bekenntnis zum Standort am Kloster Benediktbeuern“

Dahinter verbirgt sich in der Tat ein größeres Projekt, das den Namen „Forum Heimat und Kultur“ tragen wird. Der Bezirk möchte dort kostbare und zum Teil nicht wiederbeschaffbare Exponate seiner eigenen Sammlungen zeigen sowie die Bildungsarbeit stärken, sagt Kerstin Schwabe, Pressesprecherin des Bezirks Oberbayern. Alexander Wandinger, Leiter des „Zentrum für Trachtengewand“, spricht von einer „Stärkung und einem klaren Bekenntnis zum Standort am Kloster Benediktbeuern“.

Für eine professionellere Nutzung müssen die Räume laut Schwabe jedoch saniert und umgebaut werden. Neben Vitrinen, Lichtkonzept und Medientechnik stehen vor allem die Sicherheit und das Raumklima im Fokus.

Kosten: rund eine Million Euro

Mit der Sanierung wird 2023 begonnen, investiert wird rund eine Million Euro. Der Raum der Fachberatung Heimatpflege mit seiner historischen Gewölbedecke wird zu einem Ausstellungs- und Veranstaltungsraum. „Es soll ein ,Schaufenster‘ für die Kultur Oberbayerns werden“, sagt Schwabe. Man werde die Schätze im Wechsel zeigen – zum Beispiel Besonderheiten aus den Archiven der Freilichtmuseen, Noten- und Musikinstrumente aus dem „Zentrum für Volksmusik, Literatur und Popularmusik“ in Bruckmühl oder eben Exponate aus dem „Zentrum für Trachtengewand“.

Zentrum für Trachtengewand wird um Depoträume vergrößert

Letzteres platzt ohnehin schon aus allen Nähten. „Wir sind das textile Gedächtnis für 300 Jahre regionale Gewandkultur in Oberbayern und darüber hinaus“, sagt Wandinger. Mittlerweile habe man rund 20 000 historische Original-Gewänder und Accessoires, zudem eine Bibliothek mit 5000 Büchern sowie tausende Fotografien und Grafiken, listet er auf. „All diese Sachen müssen wir auch konservatorisch sichern.“ In einem ersten Schritt kann der Bezirk vom Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) im Maierhof weitere Räume anmieten, um ein Depot fürs „Zentrum für Trachtengewand“ zu schaffen. „Darüber sind wir sehr froh“, sagt Wandinger. Zudem freut er sich, dass das Zentrum nun bald mehr Ausstellungsmöglichkeiten hat: „Wir wollen unsere Schätze ja auch herzeigen.“

In dem Zentrum wird nicht nur gesammelt und geforscht, sondern auch die Handwerkskunst spielt eine große Rolle. Die Bildungsarbeit soll nun ausgebaut werden, zum Beispiel die Weitergabe von Techniken, etwa der Federkielstickerei, nennt Wandinger ein Beispiel.

Ausstellung in Kürze

Um für die Sanierung alles vorzubereiten, läuft heuer eine Zwischennutzung, unter anderem mit Ausstellungen. Die erste startet an diesem Samstag. In der Videoinstallation „Alpensinfonie“ setzt Christoph Brech, die gleichnamige Tondichtung von Richard Strauss ins Bild. Die Vernissage ist nur für geladene Gäste. Die Installation ist bis zum 24. April jedes Wochenende von 10 bis 18 Uhr zu sehen und. Der Eintritt ist frei, es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

