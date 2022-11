Bilanz nach Benediktbeurer Leonhardifahrt: „Ein sehr gelungener Tag“

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Auf einer ungewohnten Strecke, nämlich in Teilen nördlich des Klosters, verlief diesmal die Wallfahrt. Das Bild entstand auf der Don-Bosco-Straße, wo Ross und Reiter heuer den Segen erhielten. © arndt Pröhl

Zum ersten Mal fand die Benediktbeurer Leonhardifahrt mit einer anderen Wegführung statt. Einiges war heuer anders als gewohnt. Die Verantwortlichen sind zufrieden. Sie urteilen aus verschiedenen Perspektiven.

Benediktbeuern – 43 Gespanne und zahlreiche Einzelreiter waren am Sonntag an der Leonhardifahrt in Benediktbeuern beteiligt, begleitet von rund 7000 Besuchern. Dass die Fahrt unfallfrei verlief, ist für alle Verantwortlichen und Beteiligten das Wichtigste. „Es war rundum gelungen, wir sind sehr zufrieden“, bilanzierte Sabine Rauscher, Leiterin der Gäste-Info, am Montag auf Anfrage unserer Zeitung im Namen der Rathausverwaltung.

Wegen der Großbaustelle im Kloster konnten die Gespanne heuer nicht in den Klosterinnenhof fahren. Sie fuhren stattdessen auf der Don-Bosco-Straße zur Mensa, umrundeten diese und fuhren auf der alten Don-Bosco-Straße Richtung Friedhof zurück. Es war das erste Mal, dass die Route verändert wurde. Der Plan lag seit 1995 für Notfälle bereit. Damals hatte es, berichtet Leonhardilader Helmut Waxenberger, über Nacht so stark geschneit, dass man die Wallfahrt sogar absagte. Deshalb wurde eine Alternativ-Strecke auf breiteren Straßen entwickelt. Nun wurde sie erstmals getestet.

Weniger Lärm von draußen in der Basilika

Alle Beteiligten sind sich einig: Es war gut, die Strecke mal zu testen, man könne sie als Alternativroute nützen. „Es war diesmal ein ganz anderes Flair, weil man vor dem Kloster die Basilika und die Leonhardisäule genau im Blick hatte“, sagt Rauscher.

Pfarrer Pater Heiner Heim segnete die Wallfahrer auf der Nordseite. „Der Vorteil war, dass es nicht so eng war wie im Klosterinnenhof“, sagt er. Für ihn lief es „besser als erwartet“: „Es war entspannter, weil die Gespanne besser warten konnten.“ Die Messe feierte er wie gewohnt in der Basilika. „Diesmal ist kein Lärm vom Innenhof hereingedrungen“, hat er festgestellt. Allerdings sei die Messe mit Lautsprechern nur in den Innenhof übertragen worden und nicht auch noch vors Kloster – das war aus technischen Gründen nicht möglich.

„Nächstes Jahr wollen wir wieder ins Kloster reinfahren“

Auch Helmut Waxenberger, der am Sonntag nach 35 Jahren als Leonhardi-Lader verabschiedet wurde (wir berichten noch), ist aus Sicht der Rosserer zufrieden. „Niemand hätte gedacht, dass es fast 30 Jahre dauert, bis wir die Alternativ-Route mal ausprobieren können“, sagt er lächelnd. Es sei gut gelaufen, „aber es wollen alle nächstes Jahr wieder ins Kloster reinfahren. Dort ist es einfach familiärer“, sagt er. Es sei zwar verständlich, dass man die Messe nur in den Innenhof übertragen hätte, aber weil auf der Kloster-Nordseite wie üblich die Würstel-Stände sind, habe es heuer deshalb beim Warten „fast wie auf einem Jahrmarkt gewirkt“, sagt er. Einige Rosserer seien nicht nur wegen der Wegstrecke, sondern auch wegen der Pferde „ein bisserl nervös gewesen“. Einige Rösser waren nämlich jung und erstmals dabei, und auch die älteren Tiere hätten ja schon zwei Jahre keine Wallfahrt mehr mit so vielen Besuchern absolviert. „Aber es ging alles gut.“ Dass die Besucher das Verbot für Hunde und Drohnen respektiert hätten, sei sehr löblich.

Viele Zuschauer beim Goaßlschnalzen und bei den „Trombini“

Zum Schluss fand das Goaßlschnalzen statt, und die „Trombini“ der Zimbern feuerten ihre Böllerschüsse ab. „Wie immer wurde darauf geachtet, dass dann keine Pferde mehr in der Nähe sind“, sagt Rauscher. Viele Besucher ließen sich die Bräuche nicht entgehen. Auch beim Thema Parken sind Rauscher keine Probleme zu Ohren gekommen. „Es war für alle ein sehr gelungener Tag“, bilanziert die Leiterin der Gäste-Info.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an