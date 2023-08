Bildhauerkunst aus zwei Generationen: Zwei bekannte Holzkünstler stellen im Kloster Benediktbeuern aus

Von: Sabine Schörner

Eine besondere Christus-Figur von Hans-Joachim Seitfudem. © Seitfudem

Hans-Joachim Seitfudem und sein Sohn Joachim stellen gemeinsam im Kloster Benediktbeuern aus. Mit ihrer Kunst haben sich die beiden international einen Namen gemacht.

Benediktbeuern – Bildhauerkunst von Vertretern zweier Generationen ist ab Freitag im Kloster Benediktbeuern zu sehen. Der Holzbildhauermeister Hans-Joachim Seitfudem und sein Sohn Joachim stellen in der Ausstellung „Zwei Generationen – Vater und Sohn“ gemeinsam ihre Werke aus. Die Besucher erwartet moderne, individuelle Bildhauerkunst, die gemeinsamen Wurzeln entspringt, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn Vater und Sohn kommen aus unterschiedlichen Generationen, lernten aber in derselben Werkstatt und arbeiten immer noch zusammen.

Familie stammt aus Bad Kohlgrub

„Handwerk trifft Kreativität“ lautet das Motto der Bildhauerei Seitfudem, die Hans-Joachim Seitfudem seit 1975 betreibt. Sein Handwerk lernte der gebürtige Breslauer in Oberammergau, wo er von 1958 bis 1961 eine Holzbildhauerlehre und von 1966 bis 1968 den Bildhauermeisterkurs absolvierte. Die Kreativität zeigt sich laut Mitteilung in dem lebhaften Ausdruck und in den fein gearbeiteten Details seiner Figuren, die klassische christliche Motive wie die Heilige Familie im Stall von Bethlehem, Jesus am Kreuz, Heilige oder Bibelszenen darstellen. Doch auch die Welt um ihn herum inspiriert den Bildhauer, der seit seiner frühen Kindheit in Bad Kohlgrub wohnt und dort auch sein Atelier hat. So zählt ein detailgetreuer Pferdekopf, ein Falke oder ein irakischer Großajatollah zu seinen Werkstücken.

Joachim Seitfudem wurde für seine Werke bereits ausgezeichnet. © Seitfudem

Joachim Seitfudem ist international gefragt

Seine Auftraggeber kommen aus der ganzen Welt: aus Kanada, Australien, aus dem arabischen Raum oder auch aus den Königshäusern Europas. Hans-Joachim Seitfudem ist zudem daran gelegen, sein Wissen an die nächste Generation weiterzugeben. Zu seinen Auszubildenden zählte auch sein ältester Sohn Joachim. Der 35-Jährige absolvierte ebenfalls eine Bildhauerlehre in Oberammergau und arbeitete danach in der Werkstatt seines Vaters. Von 2007 bis 2018 sammelte er unter anderem in Australien und Großbritannien internationale Erfahrungen und konnte bereits Erfolge verbuchen. Als erster deutscher Künstler stellte er in der Royal Scottish Academy aus, vergangenes Jahr ehrte ihn das „Königliche Museum der Schönen Künste“ in Antwerpen mit einer Belobigung.

Tod der Mutter veränderte das Leben

Seit 2018 ist Joachim Seitfudem wieder in der väterlichen Bildhauerei in Bad Kohlgrub tätig und stellt seine Werke weiterhin in internationalen Galerien aus. Dass er in die Fußstapfen seines Vaters tritt, war keineswegs ausgemacht. „Aber die Kunst ist wie eine Krankheit, man hat es in sich und irgendwann bricht es aus einem heraus“, sagt er. Der Tod seiner Mutter, die selbst Malerin war, sowie eine persönliche Lebenskrise veränderten das Leben des jungen Mannes und so sagt er heute über sich selbst: „Im Nachhinein habe ich erst durch dieses tragische Erlebnis mein volles Potenzial geweckt.“

Die Gottesmutter Maria, dargestellt von Hans-Joachim Seitfudem. © Seitfudem

Ausgezeichnet mit dem Art-Nordic-Award

Die Werke des 2019 mit dem Art-Nordic Award ausgezeichneten Künstlers zeigen junge Seelen, Träume, den Tod oder die verrinnende Zeit. Die Teile aus alten Uhren, die er neben Holz als Material verwendet, versinnbildlichen dieses Thema. Oft stehen seine teils surrealen Skulpturen in schwarzen Boxen, ganz für sich, in ihrer eigenen Welt, ohne Ablenkung. „Ich mache, was mir gefällt, was ich noch nicht gesehen habe. Und dabei ist es für mich nicht relevant, ob es andere mögen. Hauptsache es beschäftigt den Betrachter, sei es im Guten oder Schlechten“, wird Joachim Seitfudem in der Mitteilung zitiert.

Vater und Sohn zeigen nun in der gemeinsamen Ausstellung ihre jeweils eigene Art, sich künstlerisch auszudrücken, geprägt durch ihren gemeinsamen Ursprung. Eine spannende Reise durch zwei Generationen Bildhauerkunst.

Die Ausstellung kann vom 25. August bis 24. September täglich von 9 bis 18 Uhr im Kreuzgang des Klosters besucht werden. Der Eintritt ist frei. Die Vernissage findet am Donnerstag, 31. August, um 19 Uhr statt. Die beiden Künstler sind am Wochenende und abwechselnd unter der Woche vor Ort.

