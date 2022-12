Blick in die Benediktbeurer Geschichte: Sindlhauser-Bücher wieder erhältlich

Kultur

Viele Einblicke ins bäuerliche Leben in Benediktbeuern gab der 2013 verstorbene Abrahamhof-Bauer Peter Sindlhauser in zwei Büchern. Diese sind vergriffen. Die Familie bringt sie nun als neues Buch heraus.

Benediktbeuern – Im Februar kommenden Jahres jährt sich der 100. Geburtstag von Peter Sindlhauser, im März 2023 der zehnte Todestag. Der Abrahamhof-Bauer hat im Dorf Zeit seines Lebens viele Spuren hinterlassen. Nicht nur, dass er jahrzehntelang Hochzeitslader und 42 Jahre lang Haberfeldmeister war, er saß auch über 20 Jahre im Gemeinderat. Buchstäblich Geschichte geschrieben hat er aber durch seine drei Bücher, von denen sich zwei mit der Geschichte des Dorfs aus bäuerlicher Sicht befassen: „Die Benediktbeurer Vergangenheit in Episoden“ und „Benediktbeuern, das alte Laingruben“. Die Büchlein, veröffentlicht 2001 und 2002, sind vergriffen. „Wir werden aber immer wieder danach gefragt“, berichtet Schwiegertochter Cordula Sindlhauser. Deshalb hat sich die Familie entschlossen, die beiden Büchlein als neu gedrucktes „Gesamtwerk“ erneut zu veröffentlichen. Das Buch ist gebunden mit Leinenrücken, sodass man es besser halten und lesen kann. Ab Donnerstag, 22. Dezember, ist es erhältlich.

Ab den 1950er-Jahren viel selbst fotografiert

Peter Sindlhauser hegte schon früh ein Interesse für Geschichte. In den 1950er-Jahren begann er, das bäuerliche Leben mit Fotos zu dokumentieren, sowohl die schwere Arbeit als auch schöne Festlichkeiten und Bräuche. „Die Fotos von meinem Vater sind ein Schatz“, sagt Franz Sindlhauser. Die Familie ist seit 1590 auf dem Abrahamhof ansässig. Aber auch von anderen Höfen in „Laingruben“, wie Benediktbeuern bis 1865 hieß, hatte Peter Sindlhauser Bilder gesammelt. Sie werden in dem Buch gezeigt.

+ In dem Buch sind viele historische Aufnahmen. © arp

Geschichte der Hausnamen und Anekdoten

Enkelin Elisabeth hat die Bücher ihres Großvaters in den vergangenen Monaten abgetippt, zusammengeführt und die Fotos entsprechend angeordnet. Die Geschichte geht zurück bis ins Jahr 1560 und berichtet anfangs vom Alltag des Schulmeisters, der erste Sindlhauser im Dorf. Dem Lehrer mussten die Eltern damals Abgaben entrichten, außerdem bekam er vom Kloster Naturalien. Im weiteren Verlauf des Buchs geht es unter anderem um die Kirchengeschichte und um den Fasching, die Jagerei sowie die Rechte und Pflichten der Bauern. Sindlhauser berichtet, wie die Feiertage begangen wurden und was es für Auswirkungen hatte, als der Staat Grundherr wurde. Zudem werden die alten Bauernhöfe beschrieben und auch Anekdoten dazu erzählt. „Es ist so wichtig, die Geschichte zu kennen, weil man dann vieles besser einordnen und verstehen kann“, sagt Franz Sindlhauser. Sein Vater hat auch beschrieben, wie es war, als das Kloster als Kaserne diente und die allgemeine Wehrpflicht eingeführt wurde. Dunkel war auch die Zeit der Inflation in Deutschland in den 1920er-Jahren. Sindlhauser hatte eine Rechnung des ehemaligen Wirtshauses „Grüner Hut“ in Bichl. Der Wirt stellte einer Hochzeitsgesellschaft mit 31 Personen im September 1923 eine Rechnung über 565 600 000 Mark aus. Die Rechnung war „dankend bezahlt worden“.

+ Peter Sindlhauser wurde 1923 geboren und starb 2013. Er hat insgesamt drei Bücher geschrieben. © arp

Als US-Soldaten Panzer aus dem Moor ziehen mussten

Auch die jüngere Geschichte hatte Sindlhauser dokumentiert, vieles dann aus eigener Erinnerung. Beispielsweise, als im September 1960 zwei Mal ein Panzer im Moor halb versunken war. Amerikanische Soldaten hatten damit einen Lkw, der sich ebenfalls festgefahren hatte, herausziehen wollen. Tagelang pilgerten damals die Einheimischen ins Moor, um die Fahrzeuge zu bestaunen und die Bergungsversuche zu beobachten. Im Buch findet man dazu Fotos.

Sindlhausers Erinnerungen sind auch deshalb so wertvoll, weil es in Benediktbeuern keine Dorfchronik gibt. Das neue Buch gibt es nun mit einer Auflage von 1000 Stück. Das Buch kostet 18 Euro und ist erhältlich bei der Gäste-Info, im Klosterladen, bei Schreibwaren Baader und auf dem Abrahamhof.

