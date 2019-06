Bürgermeisterwahl in Benediktbeuern: Wir laden heute zur Podiumsdiskussion - und streamen live

Benediktbeuern wählt einen Bürgermeister. Drei Kandidaten stehen zur Wahl. Heute ab 19.30 Uhr stellen sie sich Ihren Fragen im Klostersaal und hier live.

Benediktbeuern – Wie soll sich Benediktbeuern künftig entwickeln? Wo und wie könnte bezahlbarer Wohnraum entstehen? Wird die Gemeinde einen neuen Anlauf für ein erweitertes Gewerbegebiet nehmen? Fragen wie diesen werden sich die drei Benediktbeurer Bürgermeister-Kandidaten bei der Podiumsdiskussion des Tölzer Kurier am Donnerstag, 6. Juni, stellen.

Bürgermeisterwahl in Benediktbeuern: Live-Stream von Podiumsdiskussion

+++ Hier streamen wir ab 19.30 Uhr live +++

Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im Allianz-Saal des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) im Kloster Benediktbeuern statt. Der Eintritt ist frei, und auch die Bürger können sich mit ihren Fragen zu Wort melden. Für alle, die nicht teilnehmen können, aber dennoch mitdiskutieren oder sich informieren möchten, wird die Veranstaltung live auf der Facebook- und Internetseite des Tölzer Kurier gestreamt.

+ Hanns-Frank Seller (CSU) © arp

Nach dem überraschenden Tod von Bürgermeister Hans Kiefersauer Mitte März muss in Benediktbeuern bekanntlich am Sonntag, 30. Juni, ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Es bewerben sich Hanns-Frank Seller, Rudi Mühlhans und Toni Ortlieb. Seller geht für die CSU ins Rennen. Als Stellvertreter von Hans Kiefersauer ist er derzeit der amtierende Bürgermeister.

+ Rudi Mühlhans (FBM) © arp

Für Rudi Mühlhans (Freie Bürgerliste Miteinander) ist es bereits der zweite Wahlkampf. Er war bei der Kommunalwahl 2014 Hans Kiefersauer nur knapp unterlegen.

Zudem bewirbt sich Toni Ortlieb um das Amt. Er tritt für die Benediktbeurer Bürgervereinigung an. Alle drei Kandidaten sitzen, teils schon seit mehreren Amtsperioden, im Gemeinderat. Sie werden sich den Fragen von Tölzer-Kurier-Redaktionsleiterin Veronika Ahn-Tauchnitz stellen. Es wird auch über die Projekte der Dorferneuerung, Bürgerbeteiligung und die Situation der Kindergärten gesprochen. Denn auch in Benediktbeuern gibt es viele junge Familien.

+ Toni Ortlieb (Benediktbeurer Bürgervereinigung) © privat

Am gleichen Tag, aber schon um 18 Uhr, stellen sich die drei Kandidaten im Don-Bosco-Club den Fragen von jungen Menschen. Zu dieser Veranstaltung laden die Kreisjugendpflege, die Benediktbeurer Jugendbeauftragte Sandra Rauchenberger und der Trägerverein für die Kinder- und Jugendarbeit im Loisachtal ein. Unter dem Motto „Face to Face – 3 Bürgermeisterkandidaten im Check“ werden sich Seller, Mühlhans und Ortlieb in „chilliger Runde“ mit den Wünschen, Vorstellungen und Fragen der heimischen Jugendlichen auseinandersetzen, teilen die Veranstalter mit. Moderatorin ist Kreisjugendpflegerin Verena Peck. Alle Jugendlichen aus dem Dorf sind willkommen.