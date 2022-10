Bürgersprechstunde: Das sagen die Benediktbeurer zur Dorferneuerung

Beteiligung der Bürger

„Jetz’ bist du g’frogt.“ Unter diesem Motto luden die Verantwortlichen der Benediktbeurer Dorferneuerung zum ersten von insgesamt drei Informationstreffen in die örtliche Tourist-Information.

Benediktbeuern – Dabei hatten die Bürger die Gelegenheit, die Entwürfe zur Umgestaltung von Benediktbeurer Dorfstraße und Dorfplatz einzusehen und mit Vertretern der Gemeinde und Verantwortlichen der Dorferneuerung darüber zu diskutieren. In rund zwei Stunden nutzten zahlreiche Bürger diese Möglichkeit.

Geplante Parkplatz hinter der Marienkirche sei für ältere Menschen zu weit weg

Einer von ihnen war Dieter Drewanz. Er sei zwar kein direkter Anwohner von Dorfstraße und Dorfplatz, wolle sich die Pläne aber doch mal ansehen, sagte er. Eine klare Meinung zur geplanten Aufwertung von Benediktbeuerns guter Stube hatte der Benediktbeurer schon: Die Umbaumaßnahmen kosteten trotz der Zuschüsse des Amts für Ländliche Entwicklung die Gemeinde viel Geld, so Drewanz. Geld, das „der Steuerzahler zahlt“. In der momentanen politischen und wirtschaftlichen Lage Deutschlands und der Welt fände er es „klug, nicht alles umzusetzen“. Eine Kritik an den Entwürfen hatte er außerdem: Der geplante Parkplatz hinter der Marienkirche sei für ältere Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß seien, zu weit vom Dorfplatz mit seinen Geschäften entfernt.

„Dorferneuerung ja. Aber nicht in diesem Umfang“

Auch Franz Leiß sieht die im Rahmen der Dorferneuerung geplanten Vorhaben in Dorfstraße und Dorfplatz kritisch. „Dorferneuerung ja. Aber nicht in diesem Umfang“, brachte der Benediktbeurer seine Meinung auf den Punkt. Dass der Belag der Dorfstraße erneuert werden müsse, sei zwar richtig, findet Leiß. Darüber hinaus solle die Kommune das Geld aber woanders investieren. Beispielsweise in eine Umgehungsstraße. Die sei angesichts des prognostizierten Zuzugs seiner Ansicht nach „zehnmal wichtiger“. Denn für die Neubürger könnte im Osten der Gemeinde ein neues Wohngebiet entstehen. „Aber die fahren dann alle durch die Dorfstraße“, prophezeite Leiß.

Bei den Entwürfen sei „nicht an die Zukunft gedacht“ worden

Mit den jetzt vorliegenden Entwürfen haben die Verantwortlichen seiner Ansicht nach deshalb „nicht an die Zukunft gedacht“. Was die Umgestaltung des Dorfplatzes betrifft, so findet Leiß es zwar grundsätzlich eine schöne Idee, den Dorfbach hier wieder an die Oberfläche zu holen – aber nicht nur als Quelltopf. Er würde sich vielmehr einen richtigen „Springbrunnen“ wünschen. Mit Bänken drumrum zum Verweilen.

Auch zwei Anwohner der Finkengasse waren gekommen. Sie befürchteten, dass nach den Umbaumaßnahmen in der Dorfstraße der Verkehr in ihrer ungeteerten Straße zunehmen könnte – und damit auch die Lärm- und Staubbelastung. „Wir wünschen uns schon lange, dass die Finkengasse geteert wird“, sagten sie und hofften, dass ihr Wunsch im Zuge der Dorferneuerung nun erfüllt wird.

Bürgermeister ist mit Resonanz an diesem Abend zufrieden

Bürgermeister Anton Ortlieb, der an diesem Abend anwesend war, und mit vielen Bürgern einzeln diskutierte, war mit der Resonanz auf die Informationsveranstaltung zufrieden. Dass es Diskussionsbedarf gebe, sei ihm klar, so der Bürgermeister, der deutlich machte, dass er etwa die Sorge mancher Einzelhändler um vorhandene Parkplätze (wir berichteten) ernst nehme. Ortlieb betonte aber auch, dass es Zuschüsse für eine Dorferneuerung nur dann gebe, wenn sie auch einen „Mehrwert“ für eine Gemeinde bringen. Etwa, indem durch bestimmte Maßnahmen die Aufenthaltsqualität am Dorfplatz steige. Dazu reiche es aber nicht, lediglich den Belag der Dorfstraße zu erneuern.

Ortlieb wies darauf hin, dass jeder seine Anregungen an diesem Abend auf einen Zettel schreiben und in eine Box werfen konnte. Alle Anregungen würden in den nächsten Wochen mit den Verantwortlichen der Dorferneuerung und dem Planer diskutiert und dann nach Möglichkeit in die Entwürfe eingearbeitet. Im Anschluss sollen diese überarbeiteten Entwürfe erneut öffentlich präsentiert werden.

Nächste Bürgerbeteiligung: Noch zweimal haben die Benediktbeurer die Gelegenheit, die Pläne zur Dorferneuerung in der Tourist-Information einzusehen und mit Verantwortlichen darüber zu sprechen. Und zwar jeweils Donnerstag, 20. und 27. Oktober, zwischen 17 und 18.30 Uhr.

