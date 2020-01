Damen-Sieg beim Hornschlittenrennen: „Lausmadl“ aus Benediktbeuern lassen’s krachen

Die Damen aus Benediktbeuern waren die Schnellsten: Beim 51. Hornschlittenrennen fuhr das Team der „Beira Lausmadln“ auf den ersten Platz.

Benediktbeuern – Eine Minute, 18 Sekunden und 17 Hundertstel: So lange brauchten Marina Sayer, Kathi Schwabenland, Christine Geiger und Veronika Wörner für die rund einen Kilometer lange Strecke. Dort ließen sie die anderen sechs teilnehmenden Damenschlitten hinter sich – unter anderem vom WSV Schlehdorf, die Platz vier belegten.

Gerechnet mit ihrem Sieg haben die Madln, die alle zwischen 19 und 24 Jahre alt sind, nicht, sagt Marina Sayer einen Tag nach dem Rennen. „Insgeheim haben wir es schon gehofft, aber es nicht erwartet“, sagt Sayer, die als einzige der Vier mittlerweile nicht mehr in Benediktbeuern, sondern in Großweil wohnt. Gehofft auf den Sieg hätten sie deshalb, weil sie im vergangenen Jahr zum allersten Mal beim Garmisch-Partenkirchner Hornschlittenrennen mitgefahren seien und dabei – in derselben Besetzung wie heuer – auf Anhieb den zweiten Platz belegt hatten. Eine beachtliche Leistung, zumal damals bis auf Sayer, die bereits zweimal für Schlehdorf beim Hornschlittenrennen gestartet war, keine der jungen Frauen Erfahrung auf dem hölzernen Kufen-Gefährt mitbrachte.

Dass das Rennen hinab von der Partnachalm kein Spaziergang werden würde, wussten die „Beira Lausmadln“ also vom vergangenen Jahr. Heuer, sagt Sayer, die als Lenkerin fungierte, habe man wegen Schneemangels zwar nicht von ganz oben – einem besonders steilen Stück der Strecke – starten können. „Aber die Strecke war sehr eisig. Dadurch wurden die Schlitten sehr schnell, und es hat einige Stürze gegeben.“ Einige Rennteilnehmer hätten sich leicht verletzt. Richtig schwere Unfälle habe es aber zum Glück nicht gegeben.

2019 gewann das Damen-Team aus Schlehdorf

Auch die „Lausmadln“, so erzählt Sayer, seien bei der Abfahrt einmal mit ihrem Schlitten gegen die Bande gekracht. „Weil wir eine Kurve nicht gekriegt haben.“ Durch die schnelle Reaktion einer ihrer Mitfahrerinnen sei das Team aber nicht vom Schlitten gefallen, sondern habe seine Fahrt schnell wieder aufnehmen können. Lediglich sie selbst habe ein paar blaue Flecken davongetragen.

So lief die Vorbereitung

Natürlich, sagt Sayer, seien sie und die anderen aus ihrem Team vor dem Start nervös gewesen. „Aber dieser Nervenkitzel gehört dazu“, findet sie und betont: „Wenn man unten ist, hat man schon Lust, gleich nochmal zu fahren.“ Keine Frage also, dass die „Beira Lausmadln“ auch 2021 wieder dabei sein wollen beim traditionellen Hornschlittenrennen in Garmisch-Partenkirchen: „Das haben wir schon vor.“ (Franziska Seliger)

