Das 750. Fest zu Fronleichnam: Jubiläum in Benediktbeuern

Von: Franziska Seliger

Die Fronleichnamsprozession in Benediktbeuern ist mit 750 Jahren eine der ältesten in Bayern. Das Foto zeigt den Traghimmel mit dem Allerheiligsten, begleitet von der Antlass- und Gebirgsschützenkompanie Benediktbeuern/Ried im Klosterhof. © Kolley Germering

Sein 750-jähriges Jubiläum feiert an diesem Donnerstag das Benediktbeurer Fronleichnamsfest. Die Prozession gilt als eine der ältesten und prächtigsten in Bayern.

Benediktbeuern – Fronleichnam. Das ist das Fest der Verehrung des Leibes Christi, bei dem das Allerheiligste in Gestalt der gewandelten Hostie durch die Straßen geleitet wird. Zurückgehend auf eine Vision der Nonne Julia von Lüttich im Jahr 1209, die eine Mondscheibe mit einer dunklen Stelle als ein fehlendes Fest im Kirchenjahr deutete, wurde im Jahr 1246 das Fest von Papst Urban IV. bestätigt.

Ob man tatsächlich von 750 Jahren Fronleichnamsprozession sprechen kann, ist fraglich

Bereits 27 Jahre später – also 1273 und damit vor 750 Jahren – sollen sich die Mönche des Klosters Benediktbeuern mit dem Allerheiligsten zu einer ersten Fronleichnamsprozession aufgemacht haben. So ist es zumindest dem Pfarrarchiv in Benediktbeuern zu entnehmen. Ob man tatsächlich von 750 Jahren Fronleichnamsprozession in Benediktbeuern sprechen kann, ist allerdings fraglich, schreibt Mesner Christian Höck in einem Beitrag im jüngsten Benediktbeurer Pfarrbrief. Dass die Prozession im Klosterdorf die älteste ihrer Art in Bayern ist – wie gerne behauptet wird – sei nicht zu bestätigen. Auf jeden Fall sei sie aber „eine der ältesten Prozessionen in Bayern“.

Benediktbeurer Historiker Pater Leo Weber sprach stets von einer „Fronleichnamstradition“

Außerdem wisse man nicht, wie die erste Prozession in Benediktbeuern ausgesehen hat. Vielleicht sei es weniger eine Prozession als vielmehr ein Gottesdienst mit besonderer eucharistischer Prägung gewesen. Der Benediktbeurer Historiker Pater Leo Weber habe deshalb stets von einer „Fronleichnamstradition“ gesprochen, die man im Klosterort pflege.

Zeitzeugnis: Die Urkunde mit der Erlaubnis zur Durchführung einer Fronleichnamsprozession befindet sich nach wie vor im Kloster. © Kolley Germering

Historisch belegt ist, das am 7. Mai 1273 eine Urkunde von Bischof Hartmann von Augsburg an das Kloster Benediktbeuern ausgestellt wurde. Daraus geht hervor, dass das Fronleichnamsfest im Klosterort begangen werden darf. Dies sei auf jeden Fall die älteste urkundliche Erwähnung eines Fronleichnamsfestes in Süddeutschland, schreibt Höck im Pfarrbrief. Die Urkunde befindet sich nach wie vor im Kloster, wie der Mesner bereits vor einiger Zeit im Gespräch mit dem Tölzer Kurier erzählte.

Bis zu 1200 Teilnehmer bei der Prozession

Vor allem in der Barockzeit habe sich aus dem Fest eine prächtige Prozession entwickelt, für das viele Tragaltäre, Fahnen, Kreuze und Laternen angeschafft wurden. Sie bilden bis heute den Rahmen für eine der prächtigsten Prozessionen im Oberland. Dabei folgt die Prozession klaren Regeln. In 25 Bereiche aufgeteilt, beginnend mit den Ministranten sowie den Kindern und Jugendlichen, folgen die Vereine und die beiden Schützenkompanien, die auch den Anastasia-Tragaltar und den „Himmel“ mit dem Allerheiligsten tragen. Im Anschluss gehen die Ordensleute, die Frauen in Tracht und dann alle übrigen Gläubigen.

Vor einigen Jahren seien bei der Prozession 1200 Teilnehmer gezählt worden, die gemeinsam betend und singend durch das Dorf zogen, so Höck. Eine Besonderheit sei auch, dass in Benediktbeuern gleich zwei Prozessionen abgehalten werden. Auch heuer wollen sich die Gläubigen im Klosterdorf wieder zu den beiden Fronleichnamsprozessionen aufmachen – und damit eine Tradition fortführen, die mit dem Ausläuten durch die Benediktusglocke am Fronleichnamsabend um 18 Uhr für Mesner Höck „eines der schönsten Feste im Kirchenjahr“ ist.

Fronleichnamsfest wird gleich zweimal gefeiert

In Benediktbeuern wird das Fronleichnamsfest gleich zweimal gefeiert: Das erste Mal am Donnerstag, 8. Juni, mit einem Festgottesdienst und der Fronleichnamsprozession. Beginn ist um 8 Uhr in der Basilika. Eine weitere Prozession nach Bichl findet am Sonntag, 11. Juni, statt. Auch hier beginnen die Festlichkeiten mit einem Gottesdienst um 8 Uhr in der Basilika.

