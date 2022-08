Das „Aktionszentrum“ im Kloster Benediktbeuern putzt sich heraus

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Blick in einen der renovierten Bildungsräume. Barrierefreiheit und Maßnahmen für Hör- und Sehgeschädigte wurden umgesetzt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund vier Millionen Euro. © müh

Im Kloster Benediktbeuern wird nicht nur gerade der Südarkadentrakt umfangreich saniert. Auch in der angrenzenden Jugendbildungsstätte „Aktionszentrum“ laufen Renovierungsarbeiten. Im Herbst soll alles fertig sein. Nach der Corona-Pause ziehen die Buchungen wieder merklich an.

Benediktbeuern – Hunderte Schulklassen und Firmgruppen nehmen jedes Jahr die Bildungsangebote im „Aktionszentrum“ (AZ) wahr. Hinzu kommen besondere Angebote für junge Erwachsene, Paare und Alleinerziehende. Aber auch Institutionen nutzen die Räume im AZ, im August beispielsweise längere Zeit das Goethe-Institut mit 60 Jugendlichen aus 13 Nationen sowie Lehrern und Betreuern, um Deutschkurse durchzuführen. In enger Zusammenarbeit mit der Jugendherberge des Klosters ist das AZ neben dem Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) eine der großen Bildungsstätten im Kloster mit durchschnittlich 50 000 Übernachtungen im Jahr.

Barrierefreiheit spielt eine große Rolle

Nach dem Ende der Corona-Zeit ziehen die Buchungen wieder merklich an, freut sich Leiter Franz Wasensteiner (58) aus Lenggries. Schon seit Längerem wird die Einrichtung, die 1976 gegründet wurde, Schritt für Schritt generalüberholt. Bald ist nun alles fertig. Zimmer und Nasszellen sind es schon, ebenso einige Bildungsräume. „Es war sinnvoll, schon vor den großen Arbeiten im Südarkadentrakt zu beginnen“, sagt Wasensteiner. Die Barrierefreiheit spielt eine große Rolle. Vier Zimmer sind nun Rollstuhlfahrer-gerecht, und es gibt ein öffentliches barrierefreies WC, das auch für Tagesgäste zur Verfügung steht. Zudem wurde in einem Bildungsraum eine Induktionsschleife für Hörgeschädigte geschaffen, weil das AZ auch regelmäßig von Schulen besucht wird, auf denen Kinder mit Hörschäden unterrichtet werden. „In Planung sind derzeit noch Verbesserungen für Sehbehinderte“, sagt Wasensteiner. Unter anderem soll es Infotafeln in Blindenschrift geben.

Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht

Auch in Sachen Brandschutz wurde in dem Gebäudetrakt im Westteil der Klosteranlage viel gemacht. Es gibt beispielsweise einen neuen Außentreppenturm als Fluchtweg und selbstschließende Türen. Das Treppenhaus, die Böden, die Beleuchtung sowie die Sanitäranlagen wurden ebenfalls saniert. Die Kosten belaufen sich auf rund vier Millionen Euro, berichtet Wasensteiner. Zwei Drittel davon werden über Eigenmittel gestemmt. Zuschüsse fließen vom Bayerischen Jugendring sowie von den beiden Diözesen München und Augsburg.

In Kürze soll auch noch die Eingangshalle als Aufenthaltsbereich für die Besucher neu gestaltet werden. Geplant sind moderne, gemütliche Sitzmöbel, eine neugestaltete Rezeption sowie als Blickfang ein Springbrunnen mit Klosterquellwasser – auch ein symbolischer Bezug zur „Quelle des Lebens“ im Kloster. Viele der Arbeiten wurden in der Corona-Zeit durchgeführt, als die Belegung des AZ deutlich geringer war. „Wir konnten die Zeit so gut nutzen“, sagt Wasensteiner.

Pädagogische Arbeit neu ausgerichtet

Die zurückliegenden Pandemiejahre haben auch Einfluss auf die inhaltliche pädagogische Arbeit. „Viele Lehrer wollen den Klassenverbund stärken und wünschen sich ein Sozialkompetenztraining für die Jugendlichen“, sagt Wasensteiner, der neben Pater Claudius Amann der stellvertretende Einrichtungsleiter des Klosters ist. Zudem spüre man den Bedarf von Familien und Alleinerziehenden nach der Corona-Zeit. Auch für sie gibt es jetzt besondere Veranstaltungen.

Infos über Freiwilligendienst im Ausland

Im AZ findet sich auch das Büro für internationale Jugendarbeit. Wer als junger Erwachsener ins Ausland gehen will, kann sich hier informieren, sei es über „Don Bosco Youth Net“ oder ganz allgemein über den „Eurodesk Infopunkt“. Benediktbeuern ist neben Bonn der zentrale Ort, an dem junge Menschen auf einen Auslandsfreiwilligendienst vorbereitet werden. Durchschnittlich sind es jedes Jahr über 20 Aussendungen. Nach der Corona-Pause konnten heuer schon 15 junge Erwachsene einen Dienst im Ausland antreten. Weitere Informationen über die Angebote im AZ und über den Freiwilligendienst online auf www.aktionszentrum.de.