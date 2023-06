Dem Braunkehlchen unter die Flügel greifen: So kann man das Artensterben verhindern

Von: Christiane Mühlbauer

Werben für den Besuch der Ausstellung (v.li.): Birgit Weis (LBV, Gebietsbetreuerin), Wolfgang Goymann (Verhaltensbiologe), Andreas Drexler (Projektmanager im ZUK für Naturschutz und Landschaftspflege), Elisabeth Wölfl (LBV), Bettina Kelm (Wiesenbrüterberaterin), Toni Ortlieb (Bürgermeister), Josef Niedermaier (Landrat) und Franz Steger (Leiter Untere Naturschutzbehörde). © arp

Warum der Schutz des Braunkehlchens so wichtig ist, erklärt eine Wanderausstellung des Landesbunds für Vogelschutz (LBV). Auftakt war jetzt in Benediktbeuern. Weitere Gemeinden im ganzen Landkreis werden folgen.

Benediktbeuern – Das Loisach-Kochelsee-Moor (LKM) gehört zu den herausragendsten Moorlandschaften in Süddeutschland und hat als Vogelschutzgebiet eine europaweite Bedeutung. In Bayern ist das LKM das wichtigste Brutgebiet für Braunkehlchen. Es ist heuer der Vogel des Jahres. Doch das Tier ist akut vom Aussterben bedroht. Gab es in den 1970er-Jahren in der Region – inklusive Werdenfelser Land und den Mittenwalder Buckelwiesen – noch 900 bis 1200 Brutpaare, wurden 2020 nur noch 75 bis 80 Brutpaare gezählt. In ganz Bayern gibt es derzeit rund 420 Brutpaare.

Im LKM habe man in zwölf Jahren 50 Prozent der Art verloren, sagte Wiesenbrüterberaterin Bettina Kelm bei der Vorstellung der Wanderausstellung in der Benediktbeurer Gäste-Info. Kelm hat die Ausstellung konzipiert. „Das Braunkehlchen ist vom Aussterben bedroht, aber nicht zum Aussterben verdammt“, sagte Kelm. Man müsse ihm jetzt „unter die Flügel greifen“, sagt sie sinnbildlich.

Man schützt nur das, was man kennt

Zur Präsentation war auch Landrat Josef Niedermaier gekommen, zusammen mit Franz Steger, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt. Naturschützer, Landwirte und Besucher müssten im LKM an einem Strang ziehen, um die zahlreichen Wiesenbrüterarten zu schützen, sagte Niedermaier. Am Wichtigsten für die Sensibilisierung sei die Aufklärung. Niedermaier betonte auch die Bedeutung des Vertragsnaturschutzprogrammes für die Landwirte. „Es gibt immer noch welche, die Vorbehalte haben, aber es werden immer mehr, die das Gespräch suchen.“ Niedermaier dankte allen, die sich zum Schutz der Wiesenbrüter engagierten, von den Landwirten bis zu den Ehrenamtlichen. „Kleine Schritte lösen das große Ganze aus.“

Das Braunkehlchen wird nur zwei bis maximal fünf Jahre alt. Es hat nur Zeit für eine Brut im Jahr. © arp

Kritik an Agrarpolitik

In der Gesprächsrunde ging es auch um die Situation der Landwirte. „Die Bauern sind dem Zwang der Agrarpolitik und der Industrialisierung ausgesetzt“, beklagte Elisabeth Wölfl von der Landesgeschäftsstelle des LBV. Wölfl hatte jahrelang im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) sowie im Landratsamt für den Schutz der hiesigen Moore gearbeitet. Sie kennt die Entwicklungsgeschichte des LKM gut. „Das Moor ist nicht zur Industrialisierung geeignet“, sagte sie. Man brauche die Landwirtschaft und ihre kleinteilige Bewirtschaftungsweise zum Erhalt des Moor-Kulturguts.

Die Wanderausstellung ist bis 1. Juli im Lesesaal in der Benediktbeurer Gäste-Information zu sehen. Der Eintritt ist frei. Weitere Stationen der Ausstellung werden Kochel, Schlehdorf und Großweil sein, weitere Gemeinden sind in Planung (Bekanntmachung der Termine folgt).

Vogelschützer beobachten Bruterfolg

In der Wanderausstellung wird auf Schautafeln erklärt, welchen Lebensraum das Braunkehlchen braucht und wie man es und andere Wiesenbrüterarten schützen kann, etwa durch eine spätere Mahd. Genauso wichtig ist auch das Verhalten von Besuchern im LKM: Sie dürfen noch bis zum 15. Juli bestimmte Bereiche nicht betreten – und auch nicht die Hunde dort laufen lassen –, damit die Vögel nicht aufgeschreckt werden. Derzeit gibt es im LKM übrigens Nachwuchs bei den Brachvögeln. „Wir hängen mit Herzblut daran, dass wir die beiden Jungtiere durchbringen“, sagte Kelm.

Schulklassen sind in die Ausstellung geladen

Das Braunkehlchen ist übrigens eine sogenannte Zeigerart. „Das heißt, wenn es diesem Vogel gut geht, geht es auch anderen gut“, erklärte Wolfgang Goymann. Der Tölzer ist Professor für Verhaltensbiologie am Max-Plank-Institut für biologische Intelligenz und betreut seit sieben Jahren ein Forschungsprojekt für das Braunkehlchen im Loisach-Kochelsee- und im Murnauer Moos. „Wenn wir es schaffen, die Art zu erhalten, schaffen wir es, andere Arten zu erhalten.“

Weil die Benediktbeurer Gäste-Information gut frequentiert ist, findet die Ausstellung dort statt. Bürgermeister Toni Ortlieb will auch die Schule zum Besuch einladen.

