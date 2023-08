Der große Lauschangriff: Fledermaus-Führung in Benediktbeuern

Teilen

Anton Spiegler (li.) und Aaron Paule erläuterten die verschiedenen Arten und ihre Eigenschaften. © Näher

Unter dem Motto „Batmans kleine Freunde“ bietet das im Kloster Benediktbeuern beheimatete Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) im Sommer abendliche Fledermaus-Führungen an. Am Freitag fanden sich zahlreiche Interessierte ein.

Benediktbeuern – Wer des Öfteren bei Naturerkundungen des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) dabei ist, wundert sich über den Hinweis „Die Veranstaltung findet nur bei trockenem Wetter statt“. Denn üblicherweise kann nichts die unerschrockenen Naturforscher von ihrem Tun abhalten, Regen gleich gar nicht. Doch Aaron Paule, der 2019/2020 ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) im ZUK absolvierte und nun zurückgekommen ist, um hier seine Bachelor-Arbeit über die Wiedervernässung von Mooren zu schreiben, kann das Rätsel lösen: „Die Fledermäuse gehen nur an milden, trockenen Abenden auf die Jagd. Bei Regenwetter sind ja keine Insekten unterwegs, die sie fangen könnten.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Fledermäuse sind nachtaktiv und riechen etwas seltsam

Aaron Paule fragt die über 30-köpfige Besuchergruppe, darunter einige Familien mit Kindern, nach ihrem Vorwissen. „Fledermäuse sind nachtaktiv“, ruft ein Bub sofort. „Sie verstecken sich gerne in Rolladenkästen“, weiß eine Besucherin. „Und sie riechen merkwürdig“, ergänzt eine andere. Aaron Paule, der an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde Landschaftsnutzung und Naturschutz studiert, nickt. „Man könnte auch sagen, sie stinken. Nicht schlecht, was Ihr schon wisst. Aber ich hoffe, wir können Euer Wissen heute vertiefen.“

So laut wie ein Presslufthammer

Bei ihm ist Anton Spiegler, der noch bis 31. August sein FÖJ im ZUK ableistet. Die beiden erzählen, dass Fledermäuse schlecht sehen und sich deshalb anders behelfen müssen auf ihrer nächtlichen Jagd: „Sie senden einen Schall aus und orientieren sich an dem, was zurückgeworfen wird.“ Aaron Paule fordert die Gruppe auf, gemeinsam „Echo“ zu rufen. Tatsächlich ist der Widerhall, den die den Innenhof umgebenden Mauern zurückwerfen, vernehmbar. „Was schätzt Ihr, wie laut ruft so eine Fledermaus? Wie ein Vogelruf, wie ein Automotor oder wie ein Düsenjet?“ Alle Schätzungen liegen daneben, die richtige Antwort lautet: „Wie ein Presslufthammer.“ Zum Glück liegen diese Töne zumeist im Ultraschallbereich, den das menschliche Ohr nicht hört – ansonsten wäre so manche Nachtruhe empfindlich gestört.

Nur drei von 1000 Arten sind Blutsauger

„Wie viele Arten von Fledermäusen gibt es weltweit?“, lautet die nächste Frage an die Besucher. „So tausend?“, schätzt ein Bub. „Quatsch“, ruft seine Mutter, aber Paule lächelt. „Du liegst genau richtig.“ „Wie viele Fledermäuse sind eigentlich Blutsauger?“, möchte eine Besucherin wissen. „Nur drei von den 1000 Arten“, klärt Aaron auf. „Aber die haben es geschafft, den Ruf aller nachhaltig zu beschädigen.“ Auf den Menschen habe es aber keine dieser Arten abgesehen, führt Spiegler aus. Und gefährlich für die Tiere, bei denen Blut gesaugt wird, sei auch nicht der Biss an sich, sondern die mögliche Übertragung von Viren, die Krankheiten auslösen und im schlimmsten Fall tödlich sein könnten. „Habt Ihr weitere Fragen?“ „Ja! Wo sind die Fledermäuse?“, lässt sich ein Ungeduldiger vernehmen. Also geht es los Richtung Lindenallee, die gerne als Einflugschneise hinaus auf die Felder und Wiesen Richtung Loisach genutzt wird. „Heute ist herrliches Fledermaus-Wetter“, macht Paule auf Sichtungen Hoffnung.

Kälteschutzmittel im Blut lässt Fledermäuse die Winterstarre überleben

Unterwegs erzählt Spiegler, dass Fledermäuse Winterstarre halten und ihre Körpertemperatur dabei auf bis zu minus vier Grad absenken können. Eine Art Kälteschutzmittel im Blut lässt sie das überleben. „Sie überwintern in Höhlen, in denen gleichbleibende Temperaturen herrschen, und senken die Herzschlagfrequenz stark ab. Wie sie wissen, wann Frühling ist, konnte noch nicht wirklich erforscht werden, denn in ihren Höhlen kriegen sie das eigentlich gar nicht mit“, fährt er fort.

Sein Vortrag wird immer wieder unterbrochen: „Da fliegt eine.“ An der Allee werden Detektoren verteilt, um die Rufe hörbar zu machen. Wer irgendwelche hohen Töne erwartet hat, staunt: Es ist eher ein knarziges Knattern, das aus dem Gerät tönt. Rasch schreitet die Dämmerung fort; die Flugbahn in der Allee leert sich. „Jetzt gehen wir noch zum Tümpel“, erklärt Spiegler. „Wenn wir Glück haben, können wir dort noch eine Wasser-Fledermaus entdecken.“ (Sabine Näher)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.