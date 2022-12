Der letzte Vorhang ist gefallen: Quadro Nuevo beschließen die Reihe der Oberland-Konzerte

Sie waren die letzten Künstler, die in der Reihe der Oberland-Konzerte in Benediktbeuern auf der Bühne standen: (v.li.) Andreas Hinterseher, Mulo Francel, D.D. Lowka und Philipp Schiepek von „Quadro Nuevo“.

Kultur

Von Christiane Mühlbauer schließen

Zum Abschluss der Oberland-Konzerte begeisterten kurz vor Weihnachten noch die Musiker von Quadro Nuevo im Kloster. Veranstalter Günter Sirsch hatte sich seinen Abschied allerdings anders vorgestellt.

Benediktbeuern – Sein letztes Konzert, sein allerletztes Konzert als Veranstalter der Oberland Konzerte – und er war nicht da. Mit den Tonpoeten von Quadro Nuevo, mit Melodien, die sich keinem Genre fügen, ließ Günter Sirsch nach 30 Jahren den Vorhang seiner Oberland-Konzerte fallen. Allerdings konnte Sirsch wegen einer Corona-Erkrankung selbst nicht dabei sein. Zweidreiviertel Jahre, sagte Sirsch in einer Audiobotschaft an diesem Abend, sei er dem Virus entkommen, aber nun treffe es ihn ausgerechnet beim letzten Konzert.

Die Audiobotschaft wurde dem Publikum zwischen den beiden Zugaben vorgespielt. Es war ein stimmungsvoller Abend, sowohl für das Publikum als auch sichtbar für die Künstler. Die Mienen gingen mit der Musik. Mit geschlossenen Augen fühlten die Musiker jeden Ton. Hier ein Lächeln. Dort ein sanftes Schwingen. Vollblut-Instrumentalisten.

Besondere Weihnachtsmusik

Für die vier Musiker bildete der Abend im Allianzsaal des Klosters Benediktbeuern das Finale ihrer Adventskonzerte. „Seit 1. Dezember spielen wir das Programm“, sagte Mulo Francel, als er zwischen den Stücken von Klarinette zu Saxofon wechselte. Dieses Programm beinhaltete Weihnachtslieder, darunter laut Francel „ein exklusives Stück für Jesus“, nämlich „Jesus bleibet meine Freude“. Aber auch Musik, zu der Jesus „möglicherweise getanzt hat“, nämlich ägyptische Klänge. Und ein Stück, das „einer Symbolfigur gewidmet war“, die durch einen Dornwald gehe und dennoch eine positive Haltung bewahre – sprich Maria.

Audio-Botschaft zum Schluss

Neben Mulo Francel standen noch Andreas Hinterseher (Akkordeon, Trompete, Bandoneon), D.D. Lowka (Bass, Perkussion) und Gitarrist Philipp Schiepek auf der Bühne. So präsentierte das Instrumental-Quartett etwa das mit ambivalenten Wintergemütsstimmungen spielende Titelstück „December“ aus der Feder Schiepeks. In ihren musikalischen Winter packten die Vollblutmusiker aber auch den Fußball und spielten ein schwungvolles Stück, das nach dem 7:1-Endstand des WM-Halbfinales zwischen Deutschland und Brasilien 2014 benannt ist. In diesem Werk sei der Titel auch musikalisch eingebaut, verriet Francel: 16 Siebenachtel-Takte.

Mit „Mocca Swing“ wollte das Quartett das Publikum in den Abend entlassen. Freilich nicht, um dann, nach langem Applaus mit Händen und Füßen, doch noch zwei Zugaben dranzuhängen, darunter ein weihnachtliches Bläserstück. Dazwischen aber schob man die Audio-Botschaft Günter Sirschs ein. „Nach 30 Jahren schließen wir den Vorhang“, meinte der Veranstalter zum Ende der Konzertreihe und dankte seinen Wegbegleitern, seiner verständnisvollen Familie, den vielen Künstlern und dem Publikum. Und er musste feststellen: „Heute kein Ausblick auf kommende Konzerte.“ Gut zwei Stunden zuvor hatte Günter Sirschs Sohn das Abschlusskonzert mit Quadro Nuevo eröffnet. Zum Ende der Oberland-Konzerte sagte er: „Mein Papa hat das von Herzen gern gemacht“.

