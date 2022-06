„Der Ölpreis ist ein rein politischer Preis“ - Ludwig Triebenbacher über die Angst vor einer Ölkrise

INTERVIEW

Der Benediktbeurer Geschäftsmann Ludwig Triebenbacher spricht im Interview mit unserer Zeitung über die Angst vor einer Ölkrise im Herbst.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Verbraucherpreise klettern in ungeahnte Höhen. Die Inflationsrate von mittlerweile über 8 Prozent versetzt viele in eine Schockstarre. Der größte Treiber für die Preissteigerung sind die Energiekosten. Auch wenn sich diese im Vergleich zu den ersten Wochen nach Kriegsbeginn in der Ukraine etwas eingependelt haben, bewegen sie sich immer noch auf einem extrem hohen Niveau. Mit Blick auf den Herbst bekommen viele Magenschmerzen, wenn es darum geht, die Öltanks aufzufüllen. Der Benediktbeuerer Ludwig Triebenbenbacher, Geschäftsführer von Byenergie mit Sitz in Benediktbeuern und Antdorf (Landkreis Weilheim-Schongau), erklärt die aktuelle Lage aus seiner Warte und gibt Tipps zum Öltanken.

Herr Triebenbacher, wie gehen Ihre Kunden aktuell mit Blick auf die hohen Ölpreise um?

Das ist unterschiedlich. Da der Ölpreis 2019 und 2020 sehr niedrig war, haben damals viele vollgetankt und sind bisher noch über die Runden gekommen. Andere, die tanken mussten, haben nur ein bisschen was genommen, als der Preis so dermaßen hoch war. Das war und ist auch unsere Empfehlung. Wir haben bei den hohen Preisen allen abgeraten, die Tanks komplett füllen zu lassen.

Von vielen Seiten wird für den Herbst eine Ölkrise vorhergesagt. Sehen Sie das als realistisch an?

Was den Preis betrifft, kann man sich leider nicht sicher sein. Alles steht und fällt mit den Entwicklungen in der Ukraine. Sollte der Krieg ein Ende nehmen, was ja in vielerlei Hinsicht wünschenswert wäre, gehen die Ölpreise mit Sicherheit innerhalb weniger Tage rapide nach unten. Gleiches kann auch schon bei einer Waffenruhe eintreten. Aber das kann einfach niemand wissen. Klar ist aber, der aktuelle Ölpreis hat nichts mit der Nachfrage zu tun, sondern ist ein rein politischer Preis.

Ist es auch möglich, dass der Preis im Herbst noch weiter nach oben geht?

Das kann man natürlich auch nicht ausschließen. Die Frage ist nur, wie viel schlimmer als jetzt kann es denn noch werden? Der Krieg läuft, und die Preise sind dementsprechend wahnsinnig hoch.

Ludwig Triebenbacher: „Öl bekommt man immer irgendwie her“

Mal abgesehen vom Preis – könnte es auch zu einer Versorgungsknappheit und Lieferengpässen kommen?

Nein. Auch wir bekommen Öl problemlos in den Raffinerien. Unsere Lager sind alle voll, und die Lieferzeit beträgt maximal zwei Wochen – da ist alles total normal. Öl bekommt man immer irgendwie her. Abhängiger ist Deutschland da eher beim Gas.

Welchen Tipp können Sie zum Heizöltanken in der jetzigen Lage geben?

Ich würde beim jetzigen Preis nicht volltanken. Sondern nach wie vor die Füße still halten. Wer wirklich etwas braucht, sollte so viel tanken, dass er gut über den Winter kommt, und weiterhin die Preise beobachten. So mache ich das privat übrigens auch.

Problem: Versorgung mit Pellets

Sie liefern neben Öl und Diesel auch Pellets. Wie sieht da die Lage aus?

Da ist die Versorgungslage gerade schwieriger. Dadurch, dass es für Pelletsheizungen eine staatliche Förderung von bis zu 45 Prozent gibt, haben viele umgerüstet. Die aktuellen Energiepreise treiben das nochmals voran. Aber diese Massen an Pellets gibt es nicht. Durch die hohe Nachfrage hat sich der Preis innerhalb eines Jahres verdoppelt, und die Lieferzeiten haben sich drastisch verlängert.

Wie wirkt sich die Energiepreiskrise eigentlich auf Ihr Geschäft aus?

Von den hohen Preisen haben wir gar nichts. Ganz im Gegenteil: Wenn der Preis niedrig ist, hat man eher einen kleinen Spielraum für eine Gewinnmarge als jetzt. Aber dadurch, dass beispielsweise Gas immer unattraktiver wird, greifen viele auf Öl und Pellets zurück, da man das auf Vorrat kaufen kann. Auch haben wir nun ein paar große Firmen als Kunden, die Panik vor einer Stromknappheit haben und Verträge schließen, dass wir sie in diesem Fall mit Aggregaten versorgen werden.

