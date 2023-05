Die Drei von der Radlwerkstatt

Teilen

Begeisterte Schrauber und Radfahrer: (v. li.) Rainer Flüggen, Ruzdija Redzematovic und Rainer Paffenholz stehen in ihrer Werkstatt mit Rat und Tat zur Seite. © sp

Ein ehrenamtliches Team im Kloster Benediktbeuern hilft, alte Drahtesel wieder flott zu machen

Benediktbeuern – Kette ölen, Schlauch flicken, Bremse nachziehen: Die wenigsten Menschen haben das Know-how, ihren Drahtesel selbst zu reparieren. Gut, dass es dafür die Fahrradwerkstatt im Maierhof des Kloster Benediktbeuern gibt. Drei leidenschaftliche Radfahrer – Rainer Paffenholz, Rainer Flüggen und Ruzdija Redzematovic – stehen dort mit Rat und Tat zur Seite. Jeden zweiten Samstag zwischen 16 und 17 Uhr können Interessierte vorbeikommen und zusammen mit den Dreien ihr Fahrrad reparieren.

2016 übernahm das Trio die Werkstatt, die früher ein Pater geführt hatte. Unterstützt werden sie vom Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK). „Die Idee für die Fahrradwerkstatt ist damals in der Flüchtlingskrise entstanden“, berichtet Rainer Paffenholz. „Wir wollten, dass die Flüchtlinge mobil sind und sich in einem bestimmten Radius bewegen können.“ Zu diesem Zweck brachten er und seine Mitstreiter alte Fahrräder auf Vordermann. Und die Flüchtlinge nahmen die Drahtesel gut an, auch wenn Räder mit Rücktrittbremse wenig beliebt waren. „Die Rücktrittbremse kennen fast nur die Leute aus Deutschland“, erzählt Paffenholz mit einem Schmunzeln.

Das Ziel: Sein Radl selbst reparieren können

In den vergangenen Jahren hat sich die Kundschaft geändert. Neben Menschen mit Migrationshintergrund suchen auch einige Studenten sowie einkommensschwache Leute die Werkstatt auf. Rainer Flüggen freut sich: „Ich möchte die Leute aufs Rad bringen, und es ist schön zu sehen, wenn sie es am Ende selbst reparieren können.“

Das Trio kümmert sich vor allem um platte Reifen, Elektrik und Kettenschaltung. Neben den Reparaturen nehmen sie auch alte Fahrräder an, um bestimmte Teile wiederzuverwerten. Soweit möglich machen sie die Räder auch wieder funktionstüchtig und verkaufen sie zu einem sehr geringen Preis. Mit den Einnahmen finanzieren sie ihr Equipment. Aktuell stehen rund 20 Fahrräder in der Werkstatt. „Es ist wichtig, dass wir eine bestimmte Auswahl haben. Besonders größere Herrenräder werden bei uns selten abgegeben“, so Paffenholz. Die Abnehmer können sich sicher sein, dass das Rad vor dem Verkauf gründlich durchgecheckt wurde.

„Wir versuchen, so viel wie möglich wiederzuverwerten“

Während des Besuches unserer Zeitung kommen drei Kunden mit ihren Fahrrädern vorbei. „Langsam beginnt die Saison, und besonders im Sommer haben wir viel Andrang“, berichtet Paffenholz. Er und seine Mitstreiter betonen, dass sie keine Konkurrenz zu den normalen Fahrradgeschäften darstellen. Sie würden anders arbeiten und einen anderen Service bieten. „Unsere Sachen sind gebraucht und nicht modern. Wir versuchen, möglichst viel wiederzuverwerten“, so Rainer Flüggen. Für die Zukunft wünscht sich das Trio mehr Publikumsverkehr. Zudem überlegen sie, Kurse zur Reparatur anzubieten. „Manche Leute haben vergessen, dass es uns gibt, da wir im letzten Sommer in eine andere Ecke des Klosters gezogen sind“, so Paffenholz.

Auch daheim wird gerne geschraubt

Alle drei Männer sind begeisterte Radfahrer. Rainer Paffenholz besitzt selbst sechs Drahtesel zuhause. „Wenn ich hier fertig bin, schraube ich daheim weiter“, erzählt der Benediktbeurer lachend. Rainer Flüggen freut sich schon darauf, im Sommer beim Radrennen Eroica in Italien mitzufahren. Er startet dabei mit einem Rad, das vor 1987 gebaut wurde. (Text: Stefanie Pfleger)

Geöffnet ist die Fahrradwerkstatt im Maierhof des Klosters Benediktbeuern an diesem Samstag, 13. Mai, von 16 bis 17 Uhr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.