Die ersten Störche am Kloster Benediktbeuern gesichtet

Das Nest am Kloster ist wieder besetzt, wie das Bild von Siegfried F. Benke aus Penzberg beweist. Regenwürmer und Mäuse stehen auf dem Speiseplan © Siegfried Benke

Die Störche sind wieder im Landkreis: Die ersten Tiere haben sich auf dem Gelände des Klosters Benediktbeuern niedergelassen.

Benediktbeuern –Momentan halten sich offenbar drei Männchen in Bichl und Benediktbeuern auf, berichtet Pater Karl Geißinger, Koordinator des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) auf Anfrage unserer. Dass diese gleich hier bleiben würden, sei jedoch unwahrscheinlich, da das Wetter noch nicht warm genug ist und die Tiere wohl noch an den Bodensee oder ins Elsass weiterfliegen. „Jetzt wird erst mal sondiert, ob das Terrain noch für Brutstätten geeignet ist. Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, kommen die Weibchen nach“, sagt Geißinger.

Altes Nest droht abzustürzen

Die beiden Nester auf dem Maierhof und auf dem Klosterdach seien generell in gutem Zustand. Allerdings hätten die Störche vergangenes Jahr das Baumaterial am Maierhof „geplündert“ und auf dem Klosterdach verbaut. „Auch das hat dazu geführt, dass wir dieses Nest wohl abtragen müssen, da es mittlerweile tonnenschwer ist und in den Innenhof stürzen könnte“, erklärt Geißinger weiter. Er ist jedoch optimistisch, dass der Nestbau in zirka drei Wochen beginnen kann, da die Tiere eine freie Flugbahn auf die Nester haben. Zudem seien die Jungtiere aufgrund der Höhe der Nester gut vor Mardern und anderen Räubern geschützt.

Jetzt kommt es auf die passende Witterung an

Dennoch werde es wohl noch bis April oder gar Mai dauern, bis eine neue Generation Störche in Benediktbeuern heranwächst. Wie viele es letztendlich werden, hängt auch vom Nahrungsangebot ab. Laut Geißinger werden vor allem Feldmäuse und Regenwürmer gefressen. Diese finden die Vögel auf den Wiesen und Feldern rund um das Kloster, die idealerweise nicht zu sehr gedüngt und nicht gemäht sind. „Frösche und Fische jagen die Störche nur während der Trockenperioden“, so Geißinger.

Klar ist aber auch, dass wohl nicht alle Jungstörche überleben. „Gerade am Alpenrand ist eine Ansiedlung der Tiere besonders schwierig, da es in den ersten Lebenswochen der Jungen oft noch regnerisch und kalt ist. Deshalb wäre es schon toll, wenn zwei von vier Jungen überleben würden.“ (Paul Sellinger)

