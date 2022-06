Die Kunst des Mähens mit der Hand: Sensologe gibt Tipps

„Ich mache die Kurse und das Drumrum aus Idealismus und ohne Profit“: Das sagt der 84-jährige Otto Gion, der die „Lehrtätigkeit“ seit 1996 anbietet. © mk

Der „Chef-Sensologe“ Otto Gion erklärt, wie der Begriff entstand und was bei der Handmahd zu beachten ist. Am Samstag, 25. Juli, beginnt der Kongress im Kloster Benediktbeuern.

Benediktbeuern – Was ist ein Sensologe? Ein Sensologe ist jemand, der mit einer Sense mähen kann – so einfach umschreibt jedenfalls Otto Gion aus Benediktbeuern diese etwas ungewöhnliche Bezeichnung. Wurden die Begriffe „Sensologe“ oder „Sensologie“ anfangs von mancher Seite als überheblich und aufgeblasen erachtet, hat man sich mittlerweile schon ziemlich daran gewöhnt.

Weil das Handmähen auf Gartengrundstücken oder in Obstgärten Bewegung in der Natur und einen bienenfreundlichen Schnitt-Zeitpunkt ermöglicht, bei der jüngeren Generation aber nur mehr wenig geläufig ist, sollte Gion diese Fertigkeit auf Wunsch des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) sowie der Fremdenverkehrsämter Benediktbeuern, Bad Heilbrunn und Kochel anhand von Kursen weitervermitteln.

Begonnen hat diese „Lehrtätigkeit“ 1996 – ein Jahr nach der Einführung des gemeinschaftlichen Programms „Natursommer im Loisachtal“. Das Handmähen würde gut zu dieser Aktion passen, befanden die Verantwortlichen. Und als Gion sich in die Referentenliste eintragen sollte, war er zunächst ratlos und kam dann auf die Idee, sich neben Ornithologe, Geologe, Biologe, Theologe ganz einfach als „Sensologe“ einzutragen. „Das war ein Spaßbegriff, weil mir nichts anderes eingefallen ist“, erzählt der rüstige 84-Jährige heute.

Mehrere Komponenten fließen in Bewertung ein

In Fortsetzung dieser Wortschöpfung entstand vor sieben Jahren dann die Bezeichnung „Sensologen-Kongress“ – Treffen, zu denen meist ehemalige Teilnehmer mit eingeladen werden zum Austausch in gleichgesinnter Runde. Dabei stehen jeweils nach der theoretischen und praktischen Einführung am Vormittag sogar ein Einzel- und ein Mannschaftswettbewerb auf dem Tagesplan. In die Bewertung fließen nicht nur Schnelligkeit, sondern auch das ordentliche Zusammenrechen und Aufhäufeln oder Stankern des Mähgutes mit ein.

Am Sensenbaum hängen fein säuberlich die Arbeitsgeräte. 50 Sensen hat Otto Gion inzwischen angesammelt. © mk

Generell zählen unter anderem regelmäßig junge Leute, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) am ZUK absolvieren, zu Gions Schülern, und sogar den Buben und Mädchen der Penzberger Kindergärten hat er schon die Bewegungsabläufe und nach getaner Arbeit die sauber abgeernteten Flächen vorgeführt. Ansonsten sind seine Kursteilnehmer mittlerweile zur Hälfte weiblich, „und vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen ist alles dabei“, sagt Gion.

Schon etwa 1500 Aspiranten waren bei Gions Kursen

Wobei es meist einfacher sei, einem Anfänger die richtige Handhabung beizubringen als bei einem Gelegenheits-Mäher falsche Gewohnheiten auszumerzen. So um die 1500 Aspiranten, manche weit angereist, dürften bei seinen Kursen insgesamt schon dabei gewesen sein, schätzt er.

Auch er selbst habe eine Weile gebraucht, bis er dieses „Hand-Werk“ beherrscht habe. Gion stammt aus der Nähe von Passau, war von Beruf Bauingenieur und beteiligt an einem Architekturbüro in Bad Wiessee. Zum Mähen kam er vor allem, als er in Benediktbeuern vier Pferde zu versorgen hatte. Als Dengelstock diente ihm eine Eisenbahnschiene. Das Mähen war anfangs eher mühsam, die abgemähte Fläche rupfig. Gut, dass ein Mitarbeiter der damaligen Kloster-Landwirtschaft ihm einmal zugeschaut und schließlich beim Dengeln und Wetzen des Sensenblattes fachmännisch Hand angelegt hatte, „da habe ich mir einige wesentliche Feinheiten abgeschaut“, erinnert sich Gion.

Wichtigster Arbeitsgang: Dengeln

Und überhaupt, das Dengeln: Das ist der erste und wichtigste Arbeitsgang, bevor es ans Mähen geht. Dazu braucht es eben Dengelstock und Dengelhammer, es gibt aber auch Geräte wie etwa den automatischen Schlag- oder den Quetschdengler. Und den letzten Feinschliff und Härtung bekommt die Schneidkante des Sensenblattes mit einem Wetzstein aus Kunst- oder Naturstein.

So ein Sensologen-Kongress indes ist mit vielen Vor- und Nacharbeiten verbunden: Alle Gerätschaften müssen parat gestellt, die Mähflächen abgemessen und ausgemäht werden, danach heißt es wieder aufräumen, das Mähgut abtransportieren und zur Verwendung bringen und nicht zuletzt abgerissene Rechenzähne ersetzen. Insgesamt 50 Sensen hat Gion inzwischen angesammelt, viele alte Sensenblätter, die von ihren Besitzern ausgemustert worden waren, konnte er für seine Zwecke wieder herrichten. „Ich mache die Kurse und das Drumrum aus Idealismus und ohne Profit“, sagt er. Dazu passt auch sein gerne verwendeter Leitsatz „Frisch samma, zaach samma, wos samma? Sensologen samma!“ (Rosi Bauer)

Der 7. Sensologen-Kongress

findet am Samstag, 25. Juni, von 9 bis 17 Uhr im ZUK statt. Anmelden kann man sich noch an diesem Donnerstag, 23. Juni, bei Otto Gion (0 88 57/ 96 95 oder E-Mail an Gionotto@t-online.de). Treffpunkt ist um 9 Uhr im Sieger Köder-Saal des Maierhofs (Zugang über Tennenauffahrt neben Friedhof). Sensen und Wetzsteine können – sofern vorhanden – mitgebracht und eingesetzt werden. Kosten: 15 Euro.

