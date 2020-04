Studenten und Ladwirte entwickelten gemeinsam Ideen und Konzepte, wie Soziale Arbeit und Landwirtschaft zusammenarbeiten könnten.

Benediktbeuern/Weilheim–Studierende der Ökofachschule Weilheim hatten vor längerer Zeit Besuch von angehenden Sozialarbeitern bekommen – und kurz vor Ausbruch der Corona-Krise stand der Gegenbesuch auf dem Campus Benediktbeuern auf dem Programm. In einer Diskussionsrunde tauschten sich die Studenten über „Utopie und Realität in der Landwirtschaft“ aus und entwickelten gemeinsame Ideen, wie Soziale Arbeit und Landwirtschaft gezielt zusammenarbeiten könnten, berichtet die Benediktbeurer Hochschul-Pressesprecherin Alexandra Hessler in einer Mitteilung.

Rund 50 junge Landwirte und Studierende beteiligten sich an dem Austausch. Es ging um Fragen, wie „Was sind eigentlich die Vor- und Nachteile für Landwirte bei der Bio-Landwirtschaft gegenüber der konventionellen Landwirtschaft?“, „Warum gibt es so viele Bio-Siegel?“ und „An welchen Schnittstellen kann die Sozialpädagogik die (Öko-)Landwirtschaft unterstützen?“. Die Landwirte sollten sich nicht gegenseitig bekriegen, sagte einer der Landwirtschafts-Studenten und bejahte die Frage, dass sie als Ökolandwirte dem gleichen ökonomischen Druck wie konventionelle Landwirte ausgesetzt seien. „Wir sind alle in einem Hamsterrad, und jeder in der Gesellschaft meint, er könne mitreden, und alle wissen es besser“, beklagte er.

„Lebensmittel sind Mittel zum Leben“: Fairer Preis wichtig

Viele der Studierenden der Ökofachschule bewirtschaften selbst einen Hof. Ihre Erfahrungen stießen bei den angehenden Sozialpädagogen auf offene Ohren – schließlich hatten sie bereits im Vorfeld festgestellt, dass es in der Gesellschaft zu wenig Wissen über die Produktion von Lebensmitteln gibt. Gerade für die Kinder- und Jugendarbeit fielen ihnen jede Menge Projekte ein, die man auf einfache Art umsetzen könne, etwa Betriebsbesichtigungen für Grundschulklassen oder Betriebspraktika für ältere Schüler.

Auch Unternehmen sollten für die Möglichkeit eines Engagements im landwirtschaftlichen Bereich sensibilisiert werden, finden die Studenten. Unter dem Motto „Hinkommen, wo’s herkommt“ würden sich Einsätze für Mitarbeiter im Sinne eines Betriebsausflugs oder ein Teambildungstag ebenso anbieten wie die im sozialen Bereich bereits praktizierten „Seitenwechsel“. Hier sind Führungskräfte für eine Woche in einer sozialen Einrichtung tätig. Dass es zur Umsetzung solcher Ideen Schnittstellen brauche, darüber waren sich alle Anwesenden einig.

„Hinkommen wo‘s herkommt“

Auch die Preispolitik war ein großes Thema: „Das Wort ‚nur‘ sollte im Zusammenhang mit Preisen für Lebensmittel gestrichen werden“, forderte ein Landwirtschaftsstudent. „Milch- und Fleischprodukte sollten nicht nur 99 Cent kosten, sondern sie sollten das kosten, was sie kosten – es sind Mittel zum Leben“, machte er seinem Ärger über zu billige Lebensmittel in Deutschland Luft. Denn das Wörtchen „nur“ und die damit verbundene Haltung seien mit ein Grund, warum Lebensmittel zu wenig Wertschätzung erhielten.

Zum Abschluss der Diskussionsrunde war man sich einig, dass in der Gesellschaft aber langsam ein Wandel stattfindet. Dass die Kooperation zwischen der Ökofachschule Weilheim und dem Campus Benediktbeuern der Katholischen Stiftungshochschule München unter Leitung von Margret Hütt und Luise Behringer im nächsten Semester weitergeht, stieß ebenfalls auf großen Zuspruch. Man darf nun gespannt sein, welche konkreten Projekte sich im Folgenden entwickeln werden, um eben jene Energien zu bündeln und einen tatsächlich wertschätzenden gesellschaftlichen Umgang mit Landwirten und Lebensmitteln zu bewirken.

