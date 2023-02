„Mit den Füßen auf der Erde, mit dem Herzen im Himmel“

Teilen

Feierliche Eröffnung des Festgottesdienstes in der Benediktbeurer Basilika: Weihbischof Florian Wörner beim Beweihräuchern des Volksaltars. Rechts im Bild ein Gemälde des Ordensheiligen Johannes Bosco. © Pröhl

Anlässlich des Todestages von Johannes Bosco wurde auch in Benediktbeuern dem Gründer des Ordens der Salesianer gedacht.

Benediktbeuern – „Johannes Bosco war ein leidenschaftlicher Seelsorger, Hirte und Erzieher.“ Deshalb habe ihn die katholische Kirche mit Fug und Recht heiliggesprochen, sagte Weihbischof Florian Wörner beim Don-Bosco-Fest am Dienstag. Beim Festgottesdienst in der voll besetzten Benediktbeurer Basilika erinnerte der Bischofsvikar aus Augsburg an den Gründer des Ordens der Salesianer Don Boscos. Der italienische Priester starb vor 135 Jahren in Turin. Den Todestag feiert die weltweite Ordensgemeinschaft natürlich auch in Benediktbeuern.

„Nach drei Jahren Corona-Pause gibt es endlich wieder ein Don-Bosco-Fest ohne Einschränkungen“, freute sich Pater Lothar Bily. Der Direktor der noch 33 Mitbrüder zählenden Ordensgemeinschaft scherzte: „Was soll das für ein Jahr sein, das schon kurz nach dem Beginn seinen Höhepunkt erreicht?“ Das fröhliche Fest für den Ordensgründer ist für die Salesianer seit jeher ein Tag des Zusammenkommens und des Austauschs. Dazu war viel Gelegenheit beim Stehimbiss im Allianzsaal des Maierhofs.

„Wir sind dazu auf Erden, um unseren Herrgott lieben zu lernen“

Hier wurde angeregt über die Predigt von Weihbischof Wörner diskutiert. Er hatte sich in der Corona-Zeit von einem Youtube-Video der Schauspielerin Annette Frier anstecken lassen, die ihre Interview-Partner gefragt hatte: Wann wurdest du geboren und warum bist du hier? Für den Prediger ist die Persönlichkeit von Johannes Bosco die Antwort auf diese spezielle Sinnfrage. Er habe gesagt: Gott hat uns für andere in diese Welt gesetzt. Und: Wir sind dazu auf Erden, um unseren Herrgott lieben zu lernen. Die wichtigste Antwort aber sei: Wir sind hier, um eines Tages in den Himmel zu kommen. Dazu müsse man sich einen ganzen wichtigen Satz des italienischen Jugendheiligen vor Augen halten: „Mit den Füßen auf der Erde, mit dem Herzen im Himmel.“ So habe der Priester keinen Einsatz für die Straßenkinder in Turin gescheut. Er sei überzeugt gewesen, dass in jedem jungen Menschen ein guter Kern stecke.

Pater Claudius Amann dankte als Leiter des Klosters dem Prediger, „dass er uns in Erinnerung gerufen hat, was uns Johannes Bosco vorgelebt hat“. Die Kollekte des Gottesdienstes war laut Pater Claudius eine „raschelnde Sammlung“. Das „Säckle“ mit Geldscheinen übergab er an Pater Michael, der mit einer Jugendgruppe aus Lemberg in der West-Ukraine derzeit in Benediktbeuern ist. Das ukrainische Lied war ein ergreifender Schluss des Festgottesdienstes, der von Studierenden aus Benediktbeuern mitgestaltet worden war. (Alois Ostler)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.